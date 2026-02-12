Publicidad

Espectáculos

10 celebridades que perdieron la batalla contra el cáncer

Un homenaje a figuras icónicas del espectáculo que enfrentaron la enfermedad con valentía hasta el final.
jue 12 febrero 2026 09:28 PM

El cáncer es una de las enfermedades más devastadoras del mundo y no distingue entre personas comunes o figuras reconocidas.

A lo largo de los años, diversas celebridades han enfrentado esta dura batalla, algunas incluso en silencio, mientras continuaban con sus carreras y dejaban un legado imborrable.

Este es un homenaje a diez figuras icónicas del entretenimiento que, pese a su talento y fortaleza, fallecieron tras enfrentar distintos tipos de cáncer.

Diez celebridades que han perdido la batalla contra el cáncer

Chadwick Boseman

El actor estadounidense, conocido mundialmente por interpretar a Black Panther en el Universo Cinematográfico de Marvel, falleció en 2020 a los 43 años tras una batalla privada de cuatro años contra el cáncer de colon. Su muerte conmocionó a millones de fans, ya que continuó trabajando en importantes proyectos mientras enfrentaba la enfermedad en silencio.

Chadwick-Boseman
Getty Images (Emma McIntyre/Getty Images for MTV)

Eric Carr

El baterista de la legendaria banda KISS murió en 1991 a los 41 años debido a cáncer de corazón, una forma poco común de la enfermedad. Carr fue una figura clave en la banda durante la década de los ochenta y es recordado por su talento y energía en el escenario.

Eric-Carr
Getty Images (Luciano Viti/Getty Images)

Shannen Doherty

La actriz, reconocida por sus papeles en series como Beverly Hills, 90210 y Charmed, falleció tras una larga lucha contra el cáncer de mama. Doherty fue abierta sobre su diagnóstico y se convirtió en una voz importante para crear conciencia sobre la enfermedad.

Shannen-Doherty
Getty Images (Neilson Barnard/Getty Images for Hallmark Channe)

James Van Der Beek

El actor estadounidense, recordado por su papel protagónico en la serie juvenil Dawson’s Creek, falleció el 11 de febrero de 2026 a los 48 años tras enfrentar un cáncer colorrectal. Van Der Beek había hecho público su diagnóstico en 2024 y, desde entonces, redujo sus actividades profesionales para concentrarse en su tratamiento y en su familia. Su muerte generó una ola de mensajes de despedida por parte de colegas y seguidores que crecieron con su trabajo en la televisión de finales de los años noventa y principios de los 2000.

James-Van-Der-Veek
Getty Images (Getty Images/Getty Images)

Patrick Swayze

El actor y bailarín, famoso por películas como Ghost y Dirty Dancing, murió en 2009 a los 57 años tras luchar contra el cáncer de páncreas. A pesar de su diagnóstico, continuó trabajando y mantuvo una actitud positiva durante su tratamiento.

Patrick-Swayze
Getty Images (Ethan Miller/Getty Images)

Bob marley

El legendario músico jamaicano falleció en 1981 a los 36 años debido a un melanoma, un tipo de cáncer de piel. Marley es recordado no solo por revolucionar la música reggae, sino también por su legado cultural y espiritual.

Bob-Marley
Getty Images (Express Newspapers/Getty Images)

Olivia Newton-John

La actriz y cantante, protagonista de Grease, murió en 2022 a los 73 años tras una batalla de décadas contra el cáncer de mama. Durante su vida, se convirtió en una activista comprometida con la investigación y el apoyo a pacientes.

Olivia-Newton-John
Getty images (Scott Barbour/Getty Images)

Alan Rickman

El actor británico, conocido por interpretar al profesor Severus Snape en la saga Harry Potter, falleció en 2016 a los 69 años a causa de cáncer de páncreas. Rickman fue admirado por su talento y versatilidad en cine y teatro.

Alan-Rickman
Getty Images (Tristan Fewings)

Kelley Mack

La actriz, conocida por su participación en la serie The Walking Dead, murió en 2022 a los 33 años, tras enfrentar un glioma del sistema nervioso central. Su fallecimiento fue lamentado por colegas y seguidores.

Kelley-Mack
Getty Images (Amanda Edwards/Getty Images)

Audrey Hepburn

La icónica actriz y símbolo de elegancia falleció en 1993 a los 63 años debido a cáncer abdominal. Además de su carrera cinematográfica, es recordada por su labor humanitaria como embajadora de UNICEF.

Audrey-Hepburn
Getty Images (Hulton Archive/Getty Images)

