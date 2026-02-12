10 celebridades que perdieron la batalla contra el cáncer

Diez celebridades que han perdido la batalla contra el cáncer

Chadwick Boseman

El actor estadounidense, conocido mundialmente por interpretar a Black Panther en el Universo Cinematográfico de Marvel, falleció en 2020 a los 43 años tras una batalla privada de cuatro años contra el cáncer de colon. Su muerte conmocionó a millones de fans, ya que continuó trabajando en importantes proyectos mientras enfrentaba la enfermedad en silencio.

Getty Images (Emma McIntyre/Getty Images for MTV)

Eric Carr

El baterista de la legendaria banda KISS murió en 1991 a los 41 años debido a cáncer de corazón, una forma poco común de la enfermedad. Carr fue una figura clave en la banda durante la década de los ochenta y es recordado por su talento y energía en el escenario.

Getty Images (Luciano Viti/Getty Images)

Shannen Doherty

La actriz, reconocida por sus papeles en series como Beverly Hills, 90210 y Charmed, falleció tras una larga lucha contra el cáncer de mama. Doherty fue abierta sobre su diagnóstico y se convirtió en una voz importante para crear conciencia sobre la enfermedad.

Getty Images (Neilson Barnard/Getty Images for Hallmark Channe)

James Van Der Beek

El actor estadounidense, recordado por su papel protagónico en la serie juvenil Dawson’s Creek, falleció el 11 de febrero de 2026 a los 48 años tras enfrentar un cáncer colorrectal. Van Der Beek había hecho público su diagnóstico en 2024 y, desde entonces, redujo sus actividades profesionales para concentrarse en su tratamiento y en su familia. Su muerte generó una ola de mensajes de despedida por parte de colegas y seguidores que crecieron con su trabajo en la televisión de finales de los años noventa y principios de los 2000.