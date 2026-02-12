10 celebridades que perdieron la batalla contra el cáncer

El cáncer es una de las enfermedades más devastadoras del mundo y no distingue entre personas comunes o figuras reconocidas.
A lo largo de los años, diversas celebridades han enfrentado esta dura batalla, algunas incluso en silencio, mientras continuaban con sus carreras y dejaban un legado imborrable.
Este es un homenaje a diez figuras icónicas del entretenimiento que, pese a su talento y fortaleza, fallecieron tras enfrentar distintos tipos de cáncer.
Publicidad
Diez celebridades que han perdido la batalla contra el cáncer
Chadwick Boseman
El actor estadounidense, conocido mundialmente por interpretar a Black Panther en el Universo Cinematográfico de Marvel, falleció en 2020 a los 43 años tras una batalla privada de cuatro años contra el cáncer de colon. Su muerte conmocionó a millones de fans, ya que continuó trabajando en importantes proyectos mientras enfrentaba la enfermedad en silencio.
Eric Carr
El baterista de la legendaria banda KISS murió en 1991 a los 41 años debido a cáncer de corazón, una forma poco común de la enfermedad. Carr fue una figura clave en la banda durante la década de los ochenta y es recordado por su talento y energía en el escenario.
Shannen Doherty
La actriz, reconocida por sus papeles en series como Beverly Hills, 90210 y Charmed, falleció tras una larga lucha contra el cáncer de mama. Doherty fue abierta sobre su diagnóstico y se convirtió en una voz importante para crear conciencia sobre la enfermedad.
James Van Der Beek
El actor estadounidense, recordado por su papel protagónico en la serie juvenil Dawson’s Creek, falleció el 11 de febrero de 2026 a los 48 años tras enfrentar un cáncer colorrectal. Van Der Beek había hecho público su diagnóstico en 2024 y, desde entonces, redujo sus actividades profesionales para concentrarse en su tratamiento y en su familia. Su muerte generó una ola de mensajes de despedida por parte de colegas y seguidores que crecieron con su trabajo en la televisión de finales de los años noventa y principios de los 2000.
Publicidad
Patrick Swayze
El actor y bailarín, famoso por películas como Ghost y Dirty Dancing, murió en 2009 a los 57 años tras luchar contra el cáncer de páncreas. A pesar de su diagnóstico, continuó trabajando y mantuvo una actitud positiva durante su tratamiento.
Bob marley
El legendario músico jamaicano falleció en 1981 a los 36 años debido a un melanoma, un tipo de cáncer de piel. Marley es recordado no solo por revolucionar la música reggae, sino también por su legado cultural y espiritual.
Olivia Newton-John
La actriz y cantante, protagonista de Grease, murió en 2022 a los 73 años tras una batalla de décadas contra el cáncer de mama. Durante su vida, se convirtió en una activista comprometida con la investigación y el apoyo a pacientes.
Publicidad
Alan Rickman
El actor británico, conocido por interpretar al profesor Severus Snape en la saga Harry Potter, falleció en 2016 a los 69 años a causa de cáncer de páncreas. Rickman fue admirado por su talento y versatilidad en cine y teatro.
Kelley Mack
La actriz, conocida por su participación en la serie The Walking Dead, murió en 2022 a los 33 años, tras enfrentar un glioma del sistema nervioso central. Su fallecimiento fue lamentado por colegas y seguidores.
Audrey Hepburn
La icónica actriz y símbolo de elegancia falleció en 1993 a los 63 años debido a cáncer abdominal. Además de su carrera cinematográfica, es recordada por su labor humanitaria como embajadora de UNICEF.