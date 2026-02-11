¿Zayn Malik nunca amo a Gigi Hadid? El cantante hace inesperada confesión

¿Qué le preguntó Alex Cooper a Zayn Malik durante la entrevista en su podcast ‘Call her Daddy’?

Durante la entrevista con Zayn Malik, Alex Cooper sacó el tema de este comentario hecho en el 2024. “Dijiste en una entrevista que no sabes si alguna vez has estado enamorado de verdad. ¿Aún lo mantienes?".

“Sí. Mi concepto del amor siempre está evolucionando”, respondió él con franqueza. “En aquel momento, puede que pensara que era amor, pero al madurar, me di cuenta de que quizá no lo era. Quizá era lujuria. Quizá era esto o aquello. No siento que fuera amor".

Getty Images (Mike Coppola)

“Para ser justos, y solo para que conste, siempre querré a Gigi porque ella es la razón por la que mi hija está en este mundo, y le tengo el mayor de los respetos. Siempre la amaré, pero no sé si alguna vez estuve lo que se dice realmente enamorado de ella”, añadió el cantante refiriéndose a Gigi Hadid como ‘G’.

Malik, quien comparte a su hija Khai, de 5 años, con Hadid, añadió: “La quiero muchísimo, pero no, no creo que estuviera enamorado de ella en ese momento”.