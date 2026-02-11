¿Zayn Malik nunca amo a Gigi Hadid? El cantante hace inesperada confesión

Durante una conversación para el podcast Call her Daddy, dirigido por Alex Cooper y publicado este 11 de febrero,el cantante Zayn Malik habló sobre sus sentimientos hacía la supermodelo y ex novia, Gigi Hadid.
Zayn habló sobre lo que se especuló acerca del comentario que hizo en 2024 en The Zach Sang Show: “No sé si realmente he estado enamorado hasta ahora", el cual generó controversia.
¿Qué le preguntó Alex Cooper a Zayn Malik durante la entrevista en su podcast ‘Call her Daddy’?
Durante la entrevista con Zayn Malik, Alex Cooper sacó el tema de este comentario hecho en el 2024. “Dijiste en una entrevista que no sabes si alguna vez has estado enamorado de verdad. ¿Aún lo mantienes?".
“Sí. Mi concepto del amor siempre está evolucionando”, respondió él con franqueza. “En aquel momento, puede que pensara que era amor, pero al madurar, me di cuenta de que quizá no lo era. Quizá era lujuria. Quizá era esto o aquello. No siento que fuera amor".
“Para ser justos, y solo para que conste, siempre querré a Gigi porque ella es la razón por la que mi hija está en este mundo, y le tengo el mayor de los respetos. Siempre la amaré, pero no sé si alguna vez estuve lo que se dice realmente enamorado de ella”, añadió el cantante refiriéndose a Gigi Hadid como ‘G’.
Malik, quien comparte a su hija Khai, de 5 años, con Hadid, añadió: “La quiero muchísimo, pero no, no creo que estuviera enamorado de ella en ese momento”.
¿Cuál es la historia de amor entre Gigi Hadid y Zayn Malik?
Los rumores de romance iniciaron en noviembre del 2015 cuando US Weekly reportó haberlos visto juntos. Durante los siguientes seis años, la pareja se volvió inseparable. Los vimos en diversos eventos, incluidos la MET Gala, hasta convertirse en padres, sin embargo, en 2021 decidieron terminar su romance.
Múltiples fuentes confirmaron a PEOPLE que en octubre del 2021 Hadid y Malik habían terminado oficialmente. Esto salió al aire después de las noticias de que Zayn había golpeado a Yolanda Hadid, mamá de Gigi durante una discusión. El cantante negó las acusaciones y se declaró 'nolo contendere' (declaración legal, comúnmente utilizada en Estados Unidos, donde el acusado no admite su culpabilidad ni proclama su inocencia, pero acepta el castigo y la sentencia como si fuera culpable) ante los cargos presentados en su contra.
Aunque el cantante recibió 360 días de libertad condicional como resultado del presunto incidente, una fuente dijo más tarde que Hadid mantenía la creencia de que la hija de la pareja 'necesita a su papá' y por ello buscó 'ejercer la coparentalidad de manera civilizada' con Malik.
Actualmente Gigi Hadid se encuentra en una relación con el actor Bradley Cooper (desde el 2023).