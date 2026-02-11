Mauricio Martínez venció el cáncer por quinta vez: Manda mensaje desde el hospital

Mauricio Martínezcompartió una nueva actualización sobre su estado de salud, luego de que en octubre del año pasado revelara que el cáncer de vejiga, que enfrenta desde 2010, había regresado por quinta vez.
Lejos de rendirse, ha continuado enfrentando el proceso con fortaleza y ha compartido su experiencia para crear conciencia y brindar apoyo a quienes atraviesan situaciones similares. Ahora, tras ese difícil momento, el actor anunció que volvió a vencer la enfermedad.
Mauricio Martínez vence el cáncer de vejiga por quinta vez
Mauricio Martínez compartió una imagen desde el hospital, pero antes de preocupar a sus seguidores aclaró que se encuentra recibiendo inmunoterapia con el objetivo de evitar que el cáncer regrese. Visiblemente conmovido, el actor anunció además que logró vencer la enfermedad por quinta vez.
“Hoy sonrío desde una cama de hospital, pulgar en alto y alma firme. Esta no es solo una foto: es mi cuarta inmunoterapia y mi forma de decirle a la vida que aquí sigo, después de ganarle la batalla al cáncer de vejiga por quinta vez”, escribió.
En su mensaje, el cantante reconoció que el proceso que ha atravesado ha sido complejo, pero no solo dejó ver el dolor y el miedo que ha enfrentado, sino también la fe, el amor y la determinación que lo han sostenido y que le permiten seguir de pie.
“No ha sido fácil. Ha habido dolor y miedo, sí…pero también fe, amor y una voluntad que me recuerda que rendirse no es opción. Porque sobrevivir no siempre se ve heroico. A veces se ve así: quedarse, luchar, creer, vivir. Sigo aquí. Y mientras haya un latido, hay esperanza”, finalizó.
La lucha de Mauricio Martínez contra el cáncer de vejiga
Mauricio Martínez ha enfrentado el cáncer de vejiga desde 2010. Sin embargo, el actor sorprendió a sus seguidores al anunciar en octubre de 2025 que la enfermedad había regresado por quinta ocasión, después de siete años en remisión.
“Después de 7 años en remisión y 15 años y medio de luchar contra el cáncer de vejiga en cuatro ocasiones, les comparto que el cáncer ha regresado a mi vejiga. Pero no son malas noticias, pues doy gracias a Dios que los tumores que me encontraron afortunadamente son de muy bajo grado, que mi cuerpo me avisó a tiempo y que hoy no solo estoy en excelentes manos con mi equipo de médicos, sino que además estoy en manos de Dios, con fe, ánimo, rodeado de amor y toda la fuerza. Ya me sé el camino”, escribió en ese momento.
En su mensaje, el cantante de 47 años adelantó que seguirá enfocado en sus proyectos profesionales, entre ellos un libro en el que ha trabajado desde hace un año, en el que planea compartir parte de su experiencia de vida.
“Hoy, soy un sobreviviente de cáncer por QUINTA vez, continuó en la lucha y estoy aquí, sano, fuerte…y con una sonrisa nuevamente después de unos meses de tristeza y ausencia en los que necesitaba un respiro. Por ahora me enfocaré a terminar mi libro en el que llevo trabajando un año y el cual me llena de muchísima emoción y felicidad poder compartir pronto con todos ustedes. Aún quedan muchas canciones por cantar y muchas historias por contar”, agregó.