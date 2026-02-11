Mauricio Martínez venció el cáncer por quinta vez: Manda mensaje desde el hospital

La lucha de Mauricio Martínez contra el cáncer de vejiga

Mauricio Martínez ha enfrentado el cáncer de vejiga desde 2010. Sin embargo, el actor sorprendió a sus seguidores al anunciar en octubre de 2025 que la enfermedad había regresado por quinta ocasión, después de siete años en remisión.

Mauricio Martínez (Instagram)

“Después de 7 años en remisión y 15 años y medio de luchar contra el cáncer de vejiga en cuatro ocasiones, les comparto que el cáncer ha regresado a mi vejiga. Pero no son malas noticias, pues doy gracias a Dios que los tumores que me encontraron afortunadamente son de muy bajo grado, que mi cuerpo me avisó a tiempo y que hoy no solo estoy en excelentes manos con mi equipo de médicos, sino que además estoy en manos de Dios, con fe, ánimo, rodeado de amor y toda la fuerza. Ya me sé el camino”, escribió en ese momento.

En su mensaje, el cantante de 47 años adelantó que seguirá enfocado en sus proyectos profesionales, entre ellos un libro en el que ha trabajado desde hace un año, en el que planea compartir parte de su experiencia de vida.

“Hoy, soy un sobreviviente de cáncer por QUINTA vez, continuó en la lucha y estoy aquí, sano, fuerte…y con una sonrisa nuevamente después de unos meses de tristeza y ausencia en los que necesitaba un respiro. Por ahora me enfocaré a terminar mi libro en el que llevo trabajando un año y el cual me llena de muchísima emoción y felicidad poder compartir pronto con todos ustedes. Aún quedan muchas canciones por cantar y muchas historias por contar”, agregó.