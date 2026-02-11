Katy Perry se adelanta a San Valentín: Publica románticas fotos con Justin Trudeau

Katy Perry y Justin Trudeau ya no esconden su relación

La más reciente aparición pública de Katy Perry y Justin Trudeau ocurrió en enero, cuando la pareja sorprendió al asistir tomada de la mano al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Durante el evento, la cantante ocupó un lugar en primera fila mientras el exprimer ministro canadiense ofrecía un discurso. La escena llamó la atención no solo por la naturalidad con la que ambos se mostraron juntos frente a líderes y empresarios internacionales.

Katy Perry y Justin Trudeau juntos en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza (Especial / The Canadian Press)

Un mes antes, en diciembre de 2025, Perry acompañó a Trudeau en una visita oficial a Japón, que incluyó un almuerzo con Fumio Kishida, ex primer ministro japonés, y su esposa, reforzando la presencia de la artista en compromisos de alto perfil junto a su pareja.

Además, medios internacionales informaron que Trudeau adquirió recientemente una mansión en el exclusivo barrio de Outremont, en Montreal, ciudad clave en su historia de amor, ya que fue ahí donde surgieron los primeros rumores de romance.

La relación se remonta al verano de 2025. En julio de ese año, ambos fueron vistos cenando en el restaurante Le Violon, en Montreal, poco después de que Katy Perry anunciara oficialmente su separación de Orlando Bloom.

La confirmación pública llegó en octubre de 2025, cuando celebraron juntos el cumpleaños número 41 de la cantante en París, con una visita al cabaret Crazy Horse. Finalmente, el inicio de 2026 terminó por sellar el romance: la pareja recibió el Año Nuevo en una playa paradisíaca y compartió en redes sociales imágenes de su primer beso público, confirmando que la relación iba en serio.