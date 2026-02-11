Exnovia del atleta olímpico Sturla Holm Lægreid, reacciona a la infidelidad que él confesó en vivo

El atleta noruego Sturla Holm Lægreid generó polémica internacional cuando, tras ganar la medalla de bronce en la prueba de biatlón de los Juegos Olímpicos de Invierno, hizo una confesión inesperada en televisión en vivo. Durante una conferencia posterior a la competencia, el biatleta admitió públicamente que había sido infiel a su entonces novia, un momento que rápidamente se viralizó.
En medio de la conversación en redes sociales, la expareja de Holm Lægreid ofreció una entrevista al medio noruego VG, en la que expresó su postura y su incomodidad ante la forma en que la situación fue llevada al ámbito público.
¿Qué dijo Sturla Holm
Lægreid?
El martes 10 de febrero, Sturla Holm Lægreid se coronó como el ganador del tercer lugar en la prueba individual masculina de 20 km del biatlón. Ante el emotivo momento, durante una conferencia de prensa, admitió que engañó a su novia.
“Hace seis meses conocí al amor de mi vida. La persona más bella y dulce del mundo. Y hace tres meses cometí el mayor error de mi vida y la engañé”.
El atleta noruego continuó hablando sobre su relación y aceptó sus errores: “No sé si fue la decisión correcta, pero fue la que tomé. Tomamos decisiones diferentes a lo largo de la vida, y así es como se construye la vida, básicamente. Así que hoy decidí contarle al mundo lo que hice”.
A pesar de que no quería robarse el protagonismo del evento deportivo, confesó que hizo la declaración con la esperanza de que el “suicidio social” fuera suficiente para demostrar cuánto la amaba: “Así que, tal vez, tal vez exista la posibilidad de que ella vea lo que realmente significa para mí. O tal vez no, pero no quiero pensar que no lo intenté todo para recuperarla".
Exnovia de Sturla Holm
Lægreid rompe el silencio
Tras las reacciones encontradas tanto en redes sociales como en medios de comunicación, la exnovia del biatleta dio una entrevista al medio noruego VG para dar su punto de vista. La identidad de la mujer permanece en el anonimato por petición propia ya que no quiere darle foco o publicidad a un asunto privado. Ella se limitó a mencionar que “es difícil perdonar, incluso después de una declaración de amor ante todo el mundo”.
Además, comenó lo complicada que ha sido esta situación para ella: “No elegí estar en esta situación y me duele. Hemos tenido contacto y él conoce mis opiniones al respecto”.
Finalmente, la mujer expresó su gratitud a su círculo cercano durante estos momentos: “A mi familia y amigos que me han abrazado y apoyado durante este tiempo. También a todos los que han pensado en mí y se han solidarizado, sin saber quién soy”.
De acuerdo con un comunicado del equipo noruego, el atleta mostró su arrepentimiento por haber convertido un momento de celebración para sus compañeros en una historia personal. Además, confesó que no se ha sentido bien durante los últimos días, razón por la cual "no piensa con claridad".
Holm Lægreid concluyó disculpándose con su compañero Johan-Olav Botn, a quien le reconoce su admiración por ganar la medalla de oro, y finalmente con su expareja: "También a mi exnovia, quien, sin quererlo, terminó en el foco mediático. Espero que esté bien. No puedo deshacer esto, pero ahora lo dejaré atrás y me centraré en los Juegos Olímpicos. No responderé más preguntas al respecto".