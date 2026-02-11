Exnovia del atleta olímpico Sturla Holm Lægreid, reacciona a la infidelidad que él confesó en vivo

Exnovia de Sturla Holm

Lægreid rompe el silencio

Tras las reacciones encontradas tanto en redes sociales como en medios de comunicación, la exnovia del biatleta dio una entrevista al medio noruego VG para dar su punto de vista. La identidad de la mujer permanece en el anonimato por petición propia ya que no quiere darle foco o publicidad a un asunto privado. Ella se limitó a mencionar que “es difícil perdonar, incluso después de una declaración de amor ante todo el mundo”.

Además, comenó lo complicada que ha sido esta situación para ella: “No elegí estar en esta situación y me duele. Hemos tenido contacto y él conoce mis opiniones al respecto”.

Finalmente, la mujer expresó su gratitud a su círculo cercano durante estos momentos: “A mi familia y amigos que me han abrazado y apoyado durante este tiempo. También a todos los que han pensado en mí y se han solidarizado, sin saber quién soy”.

Holm Lægreid durante la conferencia de prensa donde admitió su infidelidad. (Getty Images)

De acuerdo con un comunicado del equipo noruego, el atleta mostró su arrepentimiento por haber convertido un momento de celebración para sus compañeros en una historia personal. Además, confesó que no se ha sentido bien durante los últimos días, razón por la cual "no piensa con claridad".

Holm Lægreid concluyó disculpándose con su compañero Johan-Olav Botn, a quien le reconoce su admiración por ganar la medalla de oro, y finalmente con su expareja: "También a mi exnovia, quien, sin quererlo, terminó en el foco mediático. Espero que esté bien. No puedo deshacer esto, pero ahora lo dejaré atrás y me centraré en los Juegos Olímpicos. No responderé más preguntas al respecto".