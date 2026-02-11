Brendan Fraser regresará a la saga de 'La Momia': Esto es todo lo que debes saber sobre la película

Lo que debes conocer sobre el estreno de ‘La Momia 4’

¿Cuándo se estrenará ‘La Momia 4’?

Universal Pictures, la empresa productora detrás de la película, ha confirmado que se estrenará en cines el 19 de mayo de 2028, 20 años después del estreno de la última película.

La Momia 4 llegará a cines 20 años después de la última película. (Getty Images)

¿Qué papeles interpretarán Brendan Fraser y Rachel Weisz?

Se ha confirmado que los actores ganadores al Óscar regresarán a interpretar sus papeles originales en la saga: el aventurero Rick O’Connell en el caso de Brendan Fraser y como la egiptóloga Evelyn O’Connell, Rachel Weisz.

Brendan Fraser y Rachel Weisz retomarán sus mismos papeles. (Getty Images)

¿Quiénes dirigen ‘La Momia 4’?

La cuarta entrega de la saga será dirigida por más de un director ya que estará a cargo del grupo Radio Silence que se compone por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Giller, quienes han hecho películas como Abigail (2024), Ready or Not (2019), así como Scream (2022) y Scream VI (2023).