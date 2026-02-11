Después de que se anunciara el año pasado la producción de una cuarta película de la saga La Momia, a 17 años de que se estrenara la última entrega, finalmente se reveló la fecha en que La Momia 4 llegará a las salas de cine con Brendan Fraser y Rachel Weisz retomando sus papeles de Rick O’Connel y Evelyn Carnahan. Aquí te diremos todos los datos que se conocen hasta el momento de esta película.
Brendan Fraser regresará a la saga de 'La Momia': Esto es todo lo que debes saber sobre la película
Lo que debes conocer sobre el estreno de ‘La Momia 4’
¿Cuándo se estrenará ‘La Momia 4’?
Universal Pictures, la empresa productora detrás de la película, ha confirmado que se estrenará en cines el 19 de mayo de 2028, 20 años después del estreno de la última película.
¿Qué papeles interpretarán Brendan Fraser y Rachel Weisz?
Se ha confirmado que los actores ganadores al Óscar regresarán a interpretar sus papeles originales en la saga: el aventurero Rick O’Connell en el caso de Brendan Fraser y como la egiptóloga Evelyn O’Connell, Rachel Weisz.
¿Quiénes dirigen ‘La Momia 4’?
La cuarta entrega de la saga será dirigida por más de un director ya que estará a cargo del grupo Radio Silence que se compone por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Giller, quienes han hecho películas como Abigail (2024), Ready or Not (2019), así como Scream (2022) y Scream VI (2023).
¿De qué tratará la 4ta película de ‘La Momia’?
Tanto Universal Pictures como los directores de la película han optado por mantener los detalles de la trama en secreto. Se espera que se ignore la existencia de la tercera entrega de la saga, La Momia: La Tumba del Emperador Dragón (2008), ya que no fue del agrado ni del público ni de la crítica, a diferencia de sus antecesoras.
¿Cuáles son las películas de la saga ‘La Momia’ y dónde verlas?
1.- La Momia (1999) – Amazon Prime Video
2.- La Momia Regresa (2001) – Amazon Prime Video
3.- La Momia: La Tumba del emperador dragón (2008) – HBO Max y Amazon Prime Video
¿’La Momia’ de Tom Cruise se relaciona con la saga?
No, la película La Momia (2017) que protagonizó Tom Cruise no se relaciona con la saga de Brendan Fraser. En realidad, este fue un intento de Universal Pictures de relanzar el personaje de La Momia desde una perspectiva más oscura que la de las películas de Fraser; sin embargo, el filme de Cruise no logró el mismo éxito.
Desde su regreso en La Ballena, Brendan Fraser ha retomado la exitosa carrera como actor que pausó durante varios años después de haber sufrido una agresión sexual. Ahora, reinterpretará a uno de sus personajes más icónicos, junto a la también premiada actriz Rachel Weisz, quien no participó en la tercera entrega de la saga.