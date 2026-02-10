Sin lujos: Mijares revela el sencillo regalo que le dio a Lucerito por sus 21 años

Lucero Mijares, hija de los cantantes Manuel Mijares y Lucero, celebró su cumpleaños número 21 el pasado 2 de febrero. Ese día, sus padres compartieron mensajes para festejar la vida de su hija y expresar el orgullo que sienten por ella, tanto en lo personal como en su crecimiento artístico.

A través de sus redes sociales, Lucero dedicó unas palabras especiales a su hija, resaltando sus deseos de que este nuevo año esté lleno de felicidad y éxitos. Por su parte, Manuel Mijares también habló del cumpleaños de su hija y reveló que el regalo que eligió fue mucho más sencillo de lo que muchos podrían imaginar, siguiendo los gustos y preferencias de la joven.