¿Quién es Ilia Malinin y por qué podría hacer historia en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

¿Quíen es Ilia Malinin?

Ilia Malinin es un patinador estadounidense nacido en el estado de Virginia el 2 de diciembre del 2004. Sus papás, Tatiana Malinina y Roman Skorniakov, también fueron patinadores olímpicos en los juegos de Uzbekistán y hoy en día son sus entrenadores.

Getty Images (Andreas Rentz/Getty Images)

Ilia empezó este deporte a los seis años, desde esta temprana edad ya ganaba competencias tanto nacionales como internacionales. Fue en la temporada de 2019-2020 donde finalmente se dio a conocer en las categorías junior y quedando en el lugar 16.

Getty Images (Jamie Squire/Getty Images)

A pesar de que no fue seleccionado para Los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing 2022, ahora es una de los patinadores más fuertes de su país para lograr llevarse la medalla de oro a casa, esta vez en Los Juegos Olímpicos ya que lleva dos campeonatos del mundo y ha quedado cinco veces como campeón estadounidense.