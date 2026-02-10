Publicidad

Espectáculos

Marc Anthony habla por primera vez de la ruptura de los Beckham: apoya a David y Victoria Beckham

Marc Anthony rompió el silencio sobre la disputa dentro de la familia Beckham, luego de que su nombre saliera a relucir en medio del conflicto.
mar 10 febrero 2026 12:28 PM
David Beckham y Marc Anthony
David Beckham y Marc Anthony (Mark Davis)

Marc Anthony rompió el silencio y habló por primera vez sobre la ruptura de la familia Beckham, luego de que su nombre fuera mencionado en medio del distanciamiento entre Brooklyn y sus papás, David y Victoria.

El cantante salió en defensa del matrimonio, buscando aclarar la situación y poner freno a las especulaciones.

Marc Anthony apoya a David y Victoria Beckham

Marc Anrthony fue a la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz como invitado y también ofreció un show musical como regalo para los novios. Sin embargo, antes de comenzar a cantar, tomó el micrófono para llamar al novio a la pista y, en lugar de presentar a la novia para el tradicional primer baile, pidió: “Que suba la mujer más hermosa del salón esta noche… ¡Victoria Beckham!”.

Bautizo Harper y Cruz Beckham
Victoria Beckham agradeció a Eva Longoria, Marc Anthony, Ken Pavés y David Gardner por ser sus compadres. (Instagram/Victoria Beckham)

De acuerdo con distintas versiones, el comentario habría afectado a Nicola Peltz, quien abandonó el salón entre lágrimas, acompañada por su madre y su hermana, mientras Victoria Beckham ocupaba el centro de la pista para bailar con su hijo.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, el músico, de 57 años, calificó a la familia Beckham de "maravillosa" y calificó la disputa familiar como "desafortunada".

David y Victoria Bekcham
David y Victoria Beckham (Anthony Harvey/Getty Images)

"No tengo nada que decir sobre lo que está pasando con la familia", declaró al medio. "Son una familia maravillosa. Los conozco desde antes de que nacieran los niños. Soy el padrino de Cruz. Tengo una relación muy estrecha con la familia".

Finalmente quiso poner un alto al supuesto mal comportamiento de Victoria en la boda de su hijo: "No tengo nada que decir sobre lo que pasó allí. Es extremadamente lamentable cómo se está desarrollando, pero (lo que está sucediendo) no es la verdad", añadió.

Brooklyn Beckham hace duras revelaciones sobre el día de su boda

En una serie de historias de Instagram que compartió el 19 de enero, Brooklyn Beckham rompió el silencio sobre la disputa que mantiene con sus padres y hermanos, relacionada con el supuesto trato que su familia habría dado a su esposa, Nicola Peltz, con quien se casó en abril de 2022.

Nicola-Peltz-Brooklyn-Beckham-aparicion-oficial
La primer aparición oficial de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz como pareja fue el 25 de febrero de 2020 en la Semana de la Moda de París. (Getty Images)

En su declaración, el chef afirmó que su madre "secuestró" su primer baile con Peltz en la recepción de su boda y luego "bailó de manera muy inapropiada" sobre él, dejándolo "incómodo" y "humillado".

“Frente a nuestros 500 invitados a la boda, Marc Anthony me llamó al escenario, donde en el programa estaba previsto mi baile romántico con mi esposa, pero en cambio mi madre me esperaba para bailar conmigo”, escribió Brooklyn. "Mi mamá me estaba esperando para bailar", agregó. "Bailó de forma muy inapropiada delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo ni humillado en mi vida".

brooklyn.png
Brooklyn Beckham habla por primera vez sobre la pelea con sus papás. (Instagram)

Además, Brooklyn aseguró que su madre canceló a última hora el diseño del vestido de boda de Nicola, lo que obligó a la pareja a buscar una nueva opción con urgencia. Además, afirmó que hubo intentos de presionarlo para que renunciara a los derechos de su apellido antes de casarse.

