Marc Anthony habla por primera vez de la ruptura de los Beckham: apoya a David y Victoria Beckham

Marc Anthony apoya a David y Victoria Beckham

Marc Anrthony fue a la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz como invitado y también ofreció un show musical como regalo para los novios. Sin embargo, antes de comenzar a cantar, tomó el micrófono para llamar al novio a la pista y, en lugar de presentar a la novia para el tradicional primer baile, pidió: “Que suba la mujer más hermosa del salón esta noche… ¡Victoria Beckham!”.

Victoria Beckham agradeció a Eva Longoria, Marc Anthony, Ken Pavés y David Gardner por ser sus compadres. (Instagram/Victoria Beckham)

De acuerdo con distintas versiones, el comentario habría afectado a Nicola Peltz, quien abandonó el salón entre lágrimas, acompañada por su madre y su hermana, mientras Victoria Beckham ocupaba el centro de la pista para bailar con su hijo.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, el músico, de 57 años, calificó a la familia Beckham de "maravillosa" y calificó la disputa familiar como "desafortunada".

David y Victoria Beckham (Anthony Harvey/Getty Images)

"No tengo nada que decir sobre lo que está pasando con la familia", declaró al medio. "Son una familia maravillosa. Los conozco desde antes de que nacieran los niños. Soy el padrino de Cruz. Tengo una relación muy estrecha con la familia".

Finalmente quiso poner un alto al supuesto mal comportamiento de Victoria en la boda de su hijo: "No tengo nada que decir sobre lo que pasó allí. Es extremadamente lamentable cómo se está desarrollando, pero (lo que está sucediendo) no es la verdad", añadió.