Marc Anthony habla por primera vez de la ruptura de los Beckham: apoya a David y Victoria Beckham

Marc Anthony rompió el silencio y habló por primera vez sobre la ruptura de la familia Beckham, luego de que su nombre fuera mencionado en medio del distanciamiento entre Brooklyn y sus papás, David y Victoria.
El cantante salió en defensa del matrimonio, buscando aclarar la situación y poner freno a las especulaciones.
Marc Anthony apoya a David y Victoria Beckham
Marc Anrthony fue a la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz como invitado y también ofreció un show musical como regalo para los novios. Sin embargo, antes de comenzar a cantar, tomó el micrófono para llamar al novio a la pista y, en lugar de presentar a la novia para el tradicional primer baile, pidió: “Que suba la mujer más hermosa del salón esta noche… ¡Victoria Beckham!”.
De acuerdo con distintas versiones, el comentario habría afectado a Nicola Peltz, quien abandonó el salón entre lágrimas, acompañada por su madre y su hermana, mientras Victoria Beckham ocupaba el centro de la pista para bailar con su hijo.
En una entrevista con The Hollywood Reporter, el músico, de 57 años, calificó a la familia Beckham de "maravillosa" y calificó la disputa familiar como "desafortunada".
"No tengo nada que decir sobre lo que está pasando con la familia", declaró al medio. "Son una familia maravillosa. Los conozco desde antes de que nacieran los niños. Soy el padrino de Cruz. Tengo una relación muy estrecha con la familia".
Finalmente quiso poner un alto al supuesto mal comportamiento de Victoria en la boda de su hijo: "No tengo nada que decir sobre lo que pasó allí. Es extremadamente lamentable cómo se está desarrollando, pero (lo que está sucediendo) no es la verdad", añadió.
Brooklyn Beckham hace duras revelaciones sobre el día de su boda
En una serie de historias de Instagram que compartió el 19 de enero, Brooklyn Beckhamrompió el silencio sobre la disputa que mantiene con sus padres y hermanos, relacionada con el supuesto trato que su familia habría dado a su esposa, Nicola Peltz, con quien se casó en abril de 2022.
En su declaración, el chef afirmó que su madre "secuestró" su primer baile con Peltz en la recepción de su boda y luego "bailó de manera muy inapropiada" sobre él, dejándolo "incómodo" y "humillado".
“Frente a nuestros 500 invitados a la boda, Marc Anthony me llamó al escenario, donde en el programa estaba previsto mi baile romántico con mi esposa, pero en cambio mi madre me esperaba para bailar conmigo”, escribió Brooklyn. "Mi mamá me estaba esperando para bailar", agregó. "Bailó de forma muy inapropiada delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo ni humillado en mi vida".
Además, Brooklyn aseguró que su madre canceló a última hora el diseño del vestido de boda de Nicola, lo que obligó a la pareja a buscar una nueva opción con urgencia. Además, afirmó que hubo intentos de presionarlo para que renunciara a los derechos de su apellido antes de casarse.