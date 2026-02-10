Las 6 reglas que todos los patinadores artísticos deben seguir en los Juegos Olímpicos de Invierno

Estas son las seis reglas que todos los patinadores deben seguir

No pueden perder parte de sus trajes durante la rutina

Durante su rutina, los patinadores están en riesgo de perder desde 1.0 a 3.0 puntos por cada movimiento que hacen, esto incluye que las prendas se mantengan en su lugar durante la rutina.

Los jueces reducen puntos en el caso que alguna pieza del traje de los patinadores caiga en el hielo, incluso si es intencional.

Los patinadores tienen que tener un mínimo de 17 años para poder competir

Aunque en el pasado los menores de 17 años podían competir sin problemas, fue en el 2022 que la ISU subió el mínimo de edad. Esto debido a la controversia de las olimpiadas de invierno en Beijing en el 2022, cuando la patinadora rusa de 15 años, Kamila Valieva, dio positivo por trimetazidina, una sustancia prohibida que se utiliza para tratar el dolor de pecho. Su equipo tuvo que entregar su medalla de oro tras sus resultados, lo que otorgó la victoria al equipo de Estados Unidos.

Ciertos elementos están prohibidos en algunas disciplinas

Dependiendo del evento, los requisitos sobre cuántos y qué tipos de saltos pueden incluir en sus rutinas cambian.

El baile sobre hielo es la única categoría dentro del deporte donde no se permiten saltos fuera de algunos sencillos y saltos asistidos. No pueden hacer ningún tipo de acrobacia en comparación con los patinadores que compiten en parejas que son reconocidos por sus acrobacias de gran nivel.

Los límites de tiempo de las rutinas son bastante estrictos

El tiempo que se les permite a los patinadores varía según la disciplina en la que están compitiendo.

Hay dos programas para los individuales femeninos y masculinos. Uno es el programa corto, que tiene una duración de dos minutos y cuarenta segundos, el otro es llamado patinaje libre y tiene una duración de cuatro minutos. Los patinadores tienen permiso de los atletas pueden exceder o quedar por debajo de sus límites de tiempo por no más de 10 segundos.

El baile sobre hielo igualmente tiene un programa largo y uno corto, mientras que el patinaje libre también tiene las mismas limitaciones de tiempo, tienen permitido un poco más de tiempo durante el programa corto con una duración de dos minutos y cincuenta segundos.

Los trajes de los patinadores no pueden tener el efecto de desnudez

Los trajes de los patinadores artísticos son casi tan fascinantes como los saltos que desafían a la muerte sobre el hielo. Pero, si los atletas no tienen cuidado, los jueces podrían aplicar deducciones basándose únicamente en su vestimenta.

La ISU exige que todos los trajes olímpicos de los patinadores 'no den el efecto de desnudez excesiva inapropiada para la disciplina'. A los hombres se les requiere usar 'pantalones largos', pero no existen detalles específicos para seguir esta directriz, más allá del requisito de ser 'modestos'.

En el pasado las mujeres estaban obligadas a usar faldas durante sus rutinas; fue en el 2004 cuando se les permitió el uso de pantalones. Esto debido a que la ISU quitó la regla ‘Katerina’, que obligaba a las mujeres a tapar sus caderas y su posterior. La regla fue implementada después del traje controversial de la patinadora alemana Katerina Witt en los juegos de 1988.

En los juegos actuales en Milán se puede ver como el patinador mexicano Donovan Carrillo sigue esta regla a la perfección. Optó por usar un traje de pantalones negros una blusa con patrones de líneas curvas azul y moradas con efecto de degradado y lentejuelas. Aunque su blusa es de material de malla, sigue siendo un traje modesto que cumple con la regla.

Los trajes de los patinadores no pueden ser muy ‘teatrales’

En adición a la regla de modestidad, los patinadores deben asegurarse que sus vestuarios no sean extravagantes.

Los atletas también deben asegurarse de que sus trajes no sean demasiado exagerados. La regla oficial de la ISU es que la vestimenta ‘debe ser modesta, digna y apropiada para una competencia atlética; no estridente o teatral en su diseño'.

“Sin embargo, los trajes —que tienden a ser coloridos y estar cubiertos de cristales— también deben ‘reflejar el carácter de la música elegida’”.