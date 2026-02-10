En exclusiva: Don Omar reacciona al homenaje que Bad Bunny le hizo en el Super Bowl LX

El papel de Don Omar como padre del reguetón

No es sorpresa que Bad Bunny haya realizado este homenaje a Don Omar ya que es considerado uno de los padres del reguetón junto a Daddy Yankee, Hector el Father y Tego Calderón, cuyas canciones también se pudieron escuchar por un momento en el espectáculo. En el caso de Don Omar, se presentó su éxito Dale Don Dale.

Don Omar, cuyo nombre completo es William Omar Landrón Rivera y actualmente tiene 47 años. Es considerado tanto por críticos como por otros cantantes del género como “el rey del reguetón”. Su papel como ícono latino es tal que para diversos reguetoneros, incluyendo Bad Bunny, ha sido una fuente de inspiración.

Daddy Yankee y Don Omar son considerados como dos de los padres del reguetón. (Getty Images)

A Don Omar también se le atribuye haber abierto el camino del reguetón a públicos fuera de Estados Unidos, lo que convirtió a este género en un fenómeno internacional que inundó las fiestas a partir de la década de los 2000’s. La fama del intérprete de Danza Kuduro ha llegado incluso al cine ya que interpretó al personaje de Rico Santos en cuatro películas de la saga Rápidos y Furiosos.