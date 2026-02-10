Durante su espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX , Bad Bunny reprodujo unos versos de las canciones Dale Don Dale de Don Omar, Gasolina de Daddy Yankee, Noche de travesuras de Hector el Father y Pa Que Se Lo Gozen de Tego Calderón, para rendir homenaje a quienes se les considera padres del reguetón. En exclusiva con Quién, Don Omar mandó un mensaje a Benito en respuesta a este momento.
En exclusiva: Don Omar reacciona al homenaje que Bad Bunny le hizo en el Super Bowl LX
El equipo de Quién preguntó a Don Omar su opinión de la presentación del medio tiempo del Súper Tazón de Bad Bunny, específicamente sobre el homenaje que hizo Bad Bunny al reproducir una parte de su canción Dale Don Dale.
Don Omar reveló a Quién el orgullo que sintió por el show de Benito y felicitó al intérprete de Baile Inolvidable: “Anoche ganamos todos, será un día inolvidable. ¡Felicitaciones Benito!”.
El papel de Don Omar como padre del reguetón
No es sorpresa que Bad Bunny haya realizado este homenaje a Don Omar ya que es considerado uno de los padres del reguetón junto a Daddy Yankee, Hector el Father y Tego Calderón, cuyas canciones también se pudieron escuchar por un momento en el espectáculo. En el caso de Don Omar, se presentó su éxito Dale Don Dale.
Don Omar, cuyo nombre completo es William Omar Landrón Rivera y actualmente tiene 47 años. Es considerado tanto por críticos como por otros cantantes del género como “el rey del reguetón”. Su papel como ícono latino es tal que para diversos reguetoneros, incluyendo Bad Bunny, ha sido una fuente de inspiración.
A Don Omar también se le atribuye haber abierto el camino del reguetón a públicos fuera de Estados Unidos, lo que convirtió a este género en un fenómeno internacional que inundó las fiestas a partir de la década de los 2000’s. La fama del intérprete de Danza Kuduro ha llegado incluso al cine ya que interpretó al personaje de Rico Santos en cuatro películas de la saga Rápidos y Furiosos.
Los mayores éxitos de Don Omar
Además de Dale Don Dale, la canción que apareció en el medio tiempo de Bad Bunny, algunas de la canciones más famosas de Don Omar son Danza Kuduro, que acumula más de 2,400,000,000 reproducciones en Spotify. Otros éxitos del artista son Dile, Salió el Sol, Virtual Diva y Guaya Guaya, que son las canciones más escuchadas actualmente del artista en la misma plataforma.
Bad Bunny y Don Omar, en 2020, participaron en una canción juntos llamada PA' ROMPERLA, que pertenece al disco LAS QUE NO IBAN A SALIR del artista que se presentó en el Super Bowl.
Además de las referencias a la cultura latina que Bad Bunny hizo en su presentación del medio tiempo, el cantante también presentó un sutil pero significativo homenaje a artistas puertorriqueños como Don Omar que abrieron el camino del reggaetón a públicos internacionales lo cual, años después, dio como resultado que Benito pudiera presentarse en uno de los escenarios más importantes en la industria del entretenimiento, el show de medio tiempo del Super Bowl.