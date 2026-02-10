El gesto de Bad Bunny que conmovió tras su récord en el medio tiempo Super Bowl

Bad Bunny agradece a su equipo por el espectáculo del Super Bowl

En redes sociales comenzó a circular un video del momento, en el que el cantante les agradece personalmente a todos los involucrados en el show. Durante su mensaje, el cantante destacó el esfuerzo detrás de la presentación que se destacó por su referencia a la cultura latinoamericana.

Después de protagonizar el medio tiempo del Super Bowl XL, Bad Bunny se reunió en backstage con sus bailarines y parte del equipo de producción que hizo poisble el espectáculo, quienes compartieron en redes sociales en mensaje de agradecimiento que el cantante les dedicó.



"Gracias, gracias, gracias lo amo a todos, yo espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, esto es por nosotros, por nuestras familias y por nuestra cultura. Los quiero y los amo", expresó el cantante.

Bad Bunny (Getty Images)

En el video se observa a Bad Bunny siendo abrazado por sus bailarines, todos aún contagiados por la euforia tras el histórico espectáculo de medio tiempo. En el lugar también se encontraban los extras que participaron tanto en la apertura del show como en la boda celebrada durante la presentación.

Finalmente, el cantante se paró frente a su equipo y celebró su entrega: "Son los mejores, gracias", agregó.