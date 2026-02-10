El gesto de Bad Bunny que conmovió tras su récord en el medio tiempo Super Bowl

Luego de hacer historia al protagonizar el espectáculo de medio tiempo más visto de todos los tiempos,Bad Bunny volvió a dar de qué hablar, esta vez fuera del escenario.
El artista puertorriqueño se reunió en el backstage con su grupo de bailarines y el equipo que formó parte de la producción para agradecerles por todo su apoyo.
Publicidad
Bad Bunny agradece a su equipo por el espectáculo del Super Bowl
En redes sociales comenzó a circular un video del momento, en el que el cantante les agradece personalmente a todos los involucrados en el show. Durante su mensaje, el cantante destacó el esfuerzo detrás de la presentación que se destacó por su referencia a la cultura latinoamericana.
Después de protagonizar el medio tiempo del Super Bowl XL, Bad Bunnyse reunió en backstage con sus bailarines y parte del equipo de producción que hizo poisble el espectáculo, quienes compartieron en redes sociales en mensaje de agradecimiento que el cantante les dedicó.
"Gracias, gracias, gracias lo amo a todos, yo espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, esto es por nosotros, por nuestras familias y por nuestra cultura. Los quiero y los amo", expresó el cantante.
En el video se observa a Bad Bunny siendo abrazado por sus bailarines, todos aún contagiados por la euforia tras el histórico espectáculo de medio tiempo. En el lugar también se encontraban los extras que participaron tanto en la apertura del show como en la boda celebrada durante la presentación.
Finalmente, el cantante se paró frente a su equipo y celebró su entrega: "Son los mejores, gracias", agregó.
Publicidad
Bad Bunny agradece a empleados de Zara
Uno de los elementos más comentados durante el show de Bad Bunny en el Super Bowl fue su vestuario. El artista apareció con un look en color crema diseñado por Zara. La pieza central del look fue una camiseta estilo jersey con el apellido “Ocasio” en la espalda, correspondiente a su apellido materno, Benito Antonio Martínez Ocasio.
Tras el show, el cantante volvió a acaparar titulares al agradecer públicamente a los empleados de Zara que participaron en el diseño de su vestuario. Como gesto de reconocimiento, les envió camisetas conmemorativas acompañadas de un mensaje personal: “Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron en esto. Gracias por hacerlo real; este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Nos vemos pronto! Benito”.
Otro movimiento estratégico del cantante fue la eliminación total del contenido de su cuenta oficial de Instagram después de su presentación. El artista borró todas sus publicaciones y dejó su cuenta sin actividad.
Este tipo de acción no es nueva en su carrera: anteriormente ha utilizado esta estrategia como antesala a lanzamientos musicales o nuevas etapas conceptuales.