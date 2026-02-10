Chappell Roan deja su agencia de representación tras vínculos de su CEO con caso Epstein

Una ley de transparencia aprobada por mayoría por el Congreso estadounidense en noviembre obligó al Departamento de Justicia a publicar todos los documentos en su poder relacionados con el exfinanciero.

Chappell Roan, de 27 años y ganadora de un Grammy, era representada por Wasserman, una agencia que cuenta con clientes de alto perfil como Adam Sandler y Brad Pitt y que es dirigida por Casey Wasserman, también presidente de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Chappell Roan (Theo Wargo/Getty Images for RRHOF)

Casey Wasserman, el director de la agencia, aparece mencionado en varios de los archivos vinculados a Epstein.

En una publicación de Instagram este lunes, Roan dijo que "no se debe esperar que ningún artista, agente o empleado defienda o pase por alto acciones que entran en conflicto tan profundamente" con sus "valores morales".

"Tengo un profundo respeto y aprecio por los agentes y el personal que trabajan incansablemente para sus artistas y me niego a quedarme de brazos cruzados", añadió la autora del fenómeno global "Good Luck, Babe!".