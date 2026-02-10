Publicidad

Espectáculos

Chappell Roan deja su agencia de representación tras vínculos de su CEO con caso Epstein

Chappell Roan dejó su agencia de talentos Wasserman, debido a que su CEO, Casey Wasserman, fue mencionado en varias ocasiones en los archivos Epstein.
mar 10 febrero 2026 10:25 AM
chappell-roan.jpg
Chappell Roan (Getty Images)
Una ley de transparencia aprobada por mayoría por el Congreso estadounidense en noviembre obligó al Departamento de Justicia a publicar todos los documentos en su poder relacionados con el exfinanciero.

Chappell Roan, de 27 años y ganadora de un Grammy, era representada por Wasserman, una agencia que cuenta con clientes de alto perfil como Adam Sandler y Brad Pitt y que es dirigida por Casey Wasserman, también presidente de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

2025 Rock & Roll Hall Of Fame Induction Ceremony - Inside
Chappell Roan (Theo Wargo/Getty Images for RRHOF)

Casey Wasserman, el director de la agencia, aparece mencionado en varios de los archivos vinculados a Epstein.

En una publicación de Instagram este lunes, Roan dijo que "no se debe esperar que ningún artista, agente o empleado defienda o pase por alto acciones que entran en conflicto tan profundamente" con sus "valores morales".

"Tengo un profundo respeto y aprecio por los agentes y el personal que trabajan incansablemente para sus artistas y me niego a quedarme de brazos cruzados", añadió la autora del fenómeno global "Good Luck, Babe!".

629529659_18364473043163732_3758466929009808619_n.jpg
Chappell Roan (Instagram)

La relación de Casey Wasserman y Jeffrey Epstein

La cantante señaló que "los artistas merecen una representación que se ajuste a sus valores" y que la decisión "refleja" su convicción de que "un cambio significativo" en la industria requiere "responsabilidad y un liderazgo que se gane la confianza".

Chappell Roan no mencionó al propio Epstein ni a los archivos revelados en el mensaje en el que anunció su salida de la agencia de talentos.

Allen & Co Brings Together Media And Tech Titans In Sun Valley
Casey Wasserman (Getty Images)

Casey Wasserman reconoció en un comunicado el mes pasado la autoría de lo que parece ser una serie de correos electrónicos provocativos y sexualmente sugerentes que intercambió en 2003 con Ghislaine Maxwell.

Maxwell fue condenada a dos décadas de prisión en 2022 por su participación en una trama para explotar y abusar sexualmente de varias menores junto con Epstein.

Wasserman, de 51 años, que estaba casado cuando tuvo esos intercambios con Maxwell, no ha sido acusado de ningún delito en el escándalo de Epstein, que también ha salpicado a la administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

Publicidad

