Todos los famosos que estuvieron en 'La casita' de Bad Bunny en el Super Bowl

Pedro Pascal

El actor de The Last of Us fue una de las caras más reconocibles del Medio Tiempo. Al igual que Bad Bunny, Pascal ha hablado abiertamente sobre la comunidad latina en Estados Unidos y su postura en contra de ICE. Además, ambos ya se conocían por haber aparecido juntos en un episodio de Saturday Night Live.

El actor chileno bailó al ritmo de temas como Yo Perreo Sola y Party, acompañado por otros bailarines dentro de La Casita.

Durante SNL el chileno y el puertoriqueño hicieron un sketch que incluía referencias a la cultura latina. (Instagram/@pascalispink)

Karol G

La Bichota también estuvo presente. La relación profesional y amistosa entre ambos artistas se remonta a 2017, cuando colaboraron en Ahora Me Llama, una canción clave en los inicios de sus carreras y que les dio mayor reconocimiento. Desde entonces, la colombiana y el puertorriqueño han mantenido una amistad cercana.

Hace unas semanas, Bad Bunny invitó a Karol G a uno de sus conciertos en Colombia para interpretar el tema juntos tras casi una década, un momento que ahora se repitió en el Super Bowl, donde volvió a acompañarlo desde La Casita.

Cardi B

Otra invitada destacada fue Cardi B. Aunque nació en Nueva York, la rapera siempre ha expresado una fuerte conexión con sus raíces caribeñas y dominicanas.

Su aparición resultó significativa al recordar I Like It, uno de los mayores éxitos de Cardi B y una canción importante en la proyección internacional de Bad Bunny, que alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100.