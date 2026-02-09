Publicidad

Espectáculos

Todos los famosos que estuvieron en 'La casita' de Bad Bunny en el Super Bowl

Desde Karol G hasta Pedro Pascal, te presentamos a los cantantes y actores que se encontraron en 'La casita', la escenografía que Bad Bunny llevó del tour al escenario del Super Bowl LX.
lun 09 febrero 2026 04:48 PM
La-Casita
Pedro Pascal y Karol G fueron algunas de las figuras que estuvieron presentes en La Casita. (Getty Images)

El show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX fue un espectáculo lleno de baile, montajes elaborados, referencias a la cultura latina e incluso una boda . Uno de los guiños que más conversación generó fue la presencia de La Casita, una escenografía que el artista llevó a sus conciertos de la gira DeBÍ TIRAR MáS FOToS y que representa una casa típica de Puerto Rico.

Este elemento se volvió uno de los más icónicos de la gira, ya que se caracterizaba por su ambiente festivo y por subir al escenario tanto a fans afortunados como a figuras públicas del país que visitaba. Para el Medio Tiempo del Super Bowl, La Casita volvió a ser protagonista, y el público notó rápidamente la presencia de varias caras conocidas.
Aquí te contamos qué famosos estuvieron en La Casita durante el show de Bad Bunny.

Pedro Pascal

El actor de The Last of Us fue una de las caras más reconocibles del Medio Tiempo. Al igual que Bad Bunny, Pascal ha hablado abiertamente sobre la comunidad latina en Estados Unidos y su postura en contra de ICE. Además, ambos ya se conocían por haber aparecido juntos en un episodio de Saturday Night Live.

El actor chileno bailó al ritmo de temas como Yo Perreo Sola y Party, acompañado por otros bailarines dentro de La Casita.

Bad-Bunny-Pedro-Pascal
Durante SNL el chileno y el puertoriqueño hicieron un sketch que incluía referencias a la cultura latina. (Instagram/@pascalispink)

Karol G

La Bichota también estuvo presente. La relación profesional y amistosa entre ambos artistas se remonta a 2017, cuando colaboraron en Ahora Me Llama, una canción clave en los inicios de sus carreras y que les dio mayor reconocimiento. Desde entonces, la colombiana y el puertorriqueño han mantenido una amistad cercana.

Hace unas semanas, Bad Bunny invitó a Karol G a uno de sus conciertos en Colombia para interpretar el tema juntos tras casi una década, un momento que ahora se repitió en el Super Bowl, donde volvió a acompañarlo desde La Casita.

Cardi B

Otra invitada destacada fue Cardi B. Aunque nació en Nueva York, la rapera siempre ha expresado una fuerte conexión con sus raíces caribeñas y dominicanas.

Su aparición resultó significativa al recordar I Like It, uno de los mayores éxitos de Cardi B y una canción importante en la proyección internacional de Bad Bunny, que alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100.

Jessica Alba

La actriz de Los 4 Fantásticos también formó parte del grupo de famosos presentes en La Casita. Aunque es estadounidense, su padre es mexicoamericano, lo que la vincula con la comunidad latina.

En 2020, tanto Bad Bunny como Jessica Alba fueron reconocidos en los Premios de la Herencia Hispana: él recibió el Premio Visión por su activismo, mientras que ella fue galardonada con el Premio de Negocios por su compañía.

La-Casita
Algunas de las figuras públicas que acompañaron a Bad Bunny en el Medio Tiempo. (Instagram/@davidgrutman)

Young Miko

La cantante puertorriqueña acompañó a su compatriota durante la presentación. Su relación profesional comenzó en 2022, cuando Bad Bunny la invitó al escenario para interpretar Riri. En 2023 consolidaron su colaboración con Fina, canción incluida en el álbum Nadie sabe lo que va a pasar mañana, reforzando su vínculo artístico.

Además de los nombres ya mencionados, el público también identificó a otras figuras como Alix Earle, influencer estadounidense, y David Grutman, empresario y dueño de varios restaurantes en Miami.

La presencia de estos invitados reforzó el carácter cultural de los shows de Bad Bunny y, en particular, de La Casita, consolidándola como uno de los elementos más comentados y representativos del show de medio tiempo del puertoriqueño en el Super Bowl LX.

La-Casita
La Casita permanece como un elemento icónico de los shows de Bad Bunny. (Instagram/@billboard)

