Los famosos que estuvieron en el Super Bowl y enloquecieron con Bad Bunny

¿Quienes fueron las celebridades que asistieron al Super Bowl 2026?

Keke Palmer

Mejor conocida como su papel de Raven en el show de That´s so Raven de Disney Channel.

Instagram

Ciara y Russel Wilson

Ciara y su esposo Russek Wilson quien es el quarterback de los New York Giants fueron vistos teniendo una cita romántica en el Super Bowl.

Getty Images (Cindy Ord/Getty Images for Fanatics)

Kane Brown y Jamiee Fox

Kane y Jamiee se tomaron una foto haciendo la misma pose dentro de la suite de Raising Cane's, una cadena de comida rápida estadounidense.

Getty-Images (Phillip Faraone/Getty Images for Raising Cane's)

Emma Roberts

La actriz de American Horror Story fue vista posando igualmente en la suite de Raising Cane’s, con look simple pero chic.

Getty Images (Phillip Faraone/Getty Images for Raising Cane's)

Arden Cho

La cantante de Kpop Demon Hunters y actriz de Teen Wolf fue vista con look completamente monocromático.

Getty Images (Phillip Faraone/Getty Images for Raising Cane's)

Kim Kardashian y Lewis Hamilton

Este dúo alimentó los rumores de un posible romance al ser vistos juntos disfrutando del partido.

NBC

Pedro Pascal

El actor chileno sorprendió con un look sofisticado, destacando por su estilo clásico y relajado, incluyendo mocasines cafés, pantalones satinados y un saco beige que lo posicionaron como uno de los mejor vestidos del evento.

Además, Pascal también hizo una aparición especial durante el show de medio tiempo de Bad Bunny, donde bailó junto a estrellas como Cardi B, Karol G y Jessica Alba, en un momento que celebró el talento y la cultura latina en el escenario del Super Bowl LX

Getty Images (Thearon W. Henderson/Getty Images)

Adam Sandler

No es sorpresa ver a Adam Sandler ya que es gran fan del football americano y se le ha visto en pasados Super Bowls.

Instagram

Justin y Hailey Bieber

La pareja fue vista cómodamente viendo el partido.

NBC

Eiza Gonzalez

Eiza González estuvo en un palco repleto de estrellas como MGK, Kevin Costner, Jessica Alba y más.

Getty Images (Phillip Faraone/Getty Images for Raising Cane's)

Charlie Puth

Charlie Puth cautivó al público con una poderosa interpretación del himno nacional.

Getty Images (Thearon W. Henderson/Getty Images)

Joe Montana, Tom Brady and Peyton Manning

Las leyendas de la NFL Joe Montana, Tom Brady y Peyton Manning se unieron a Green Day en el escenario durante el show previo al partido.

Instagram

Travis Kelce

Aunque los Chiefs no llegaron al Super Bowl este año, Travis Kelce no se perdió la final.

Getty Images (Neilson Barnard/Getty Images)

Jay-Z y Blue Ivy Carter

Jay-Z, quien se ha asociado con la NFL en los últimos años para curar el entretenimiento del Super Bowl, llevó a su hija Blue Ivy Carter al partido.

Instagarm

Kendall Jenner y 21 Savage

Kendall y 21 Savage fueron vistos llegar juntos al estadio.

NFL Instagram

Travis Scott

Fue una de las muchas celebridades que asistieron al Super Bowl.

Instagram

Robert Irwin

Robert Irwin viaja desde el Australia Zoo para hacer una aparición especial en el Super Bowl.

Instagram

Roger Federer

La leyenda del tenis Roger Federer luce gafas de sol desde las gradas.

Getty Images (Ronald Martinez/Getty Images)

Jon Bon Jovi

Jon Bon Jovi sonrió de oreja a oreja antes del partido.

Getty Images (Kevin C. Cox/Getty Images)

J Balvin

J Balvin estuvo presente aunque los rumores de que se presentaría con Bad Bunny terminaron siendo falsos.

Getty Images (Kevin C. Cox/Getty Images)

Karol G, Jessica Alba y Cardi B

Ellas tres fueron vistas dentro de la casita de BAd Bunny durante el show de medio tiempo.