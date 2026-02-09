Los famosos que estuvieron en el Super Bowl y enloquecieron con Bad Bunny

El Super Bowl 2026 entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots vió a celebridades de primer nivel dirigirse al Levi’s Stadium, en el Área de la Bahía de California, donde los Seattle Seahawks se llevaron el trofeo.
Además de un emocionante partido, las estrellas tuvieron la oportunidad de disfrutar presentaciones igualmente espectaculares de Charlie Puth, Green Day, Coco Jones, Brandi Carlile y del artista del show de medio tiempo, Bad Bunny, quien trajo como invitados sorpresa a Lady Gaga y Ricky Martin.
¿Quienes fueron las celebridades que asistieron al Super Bowl 2026?
Keke Palmer Mejor conocida como su papel de Raven en el show de That´s so Raven de Disney Channel.
Ciara y Russel Wilson Ciara y su esposo Russek Wilson quien es el quarterback de los New York Giants fueron vistos teniendo una cita romántica en el Super Bowl.
Kane Brown y Jamiee Fox Kane y Jamiee se tomaron una foto haciendo la misma pose dentro de la suite de Raising Cane's, una cadena de comida rápida estadounidense.
Emma Roberts La actriz de American Horror Story fue vista posando igualmente en la suite de Raising Cane’s, con look simple pero chic.
Arden Cho La cantante de Kpop Demon Hunters y actriz de Teen Wolf fue vista con look completamente monocromático.
Kim Kardashian y Lewis Hamilton Este dúo alimentó los rumores de un posible romance al ser vistos juntos disfrutando del partido.
Pedro Pascal El actor chileno sorprendió con un look sofisticado, destacando por su estilo clásico y relajado, incluyendo mocasines cafés, pantalones satinados y un saco beige que lo posicionaron como uno de los mejor vestidos del evento.
Además, Pascal también hizo una aparición especial durante el show de medio tiempo de Bad Bunny, donde bailó junto a estrellas como Cardi B, Karol G y Jessica Alba, en un momento que celebró el talento y la cultura latina en el escenario del Super Bowl LX
Adam Sandler No es sorpresa ver a Adam Sandler ya que es gran fan del football americano y se le ha visto en pasados Super Bowls.
Justin y Hailey Bieber La pareja fue vista cómodamente viendo el partido.
Eiza Gonzalez Eiza González estuvo en un palco repleto de estrellas como MGK, Kevin Costner, Jessica Alba y más.
Charlie Puth Charlie Puth cautivó al público con una poderosa interpretación del himno nacional.
Joe Montana, Tom Brady and Peyton Manning Las leyendas de la NFL Joe Montana, Tom Brady y Peyton Manning se unieron a Green Day en el escenario durante el show previo al partido.
Travis Kelce Aunque los Chiefs no llegaron al Super Bowl este año, Travis Kelce no se perdió la final.
Jay-Z y Blue Ivy Carter Jay-Z, quien se ha asociado con la NFL en los últimos años para curar el entretenimiento del Super Bowl, llevó a su hija Blue Ivy Carter al partido.
Kendall Jenner y 21 Savage Kendall y 21 Savage fueron vistos llegar juntos al estadio.
Travis Scott Fue una de las muchas celebridades que asistieron al Super Bowl.
Robert Irwin Robert Irwin viaja desde el Australia Zoo para hacer una aparición especial en el Super Bowl.
Roger Federer La leyenda del tenis Roger Federer luce gafas de sol desde las gradas.
Jon Bon Jovi Jon Bon Jovi sonrió de oreja a oreja antes del partido.
J Balvin J Balvin estuvo presente aunque los rumores de que se presentaría con Bad Bunny terminaron siendo falsos.
Karol G, Jessica Alba y Cardi B Ellas tres fueron vistas dentro de la casita de BAd Bunny durante el show de medio tiempo.