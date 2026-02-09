Publicidad

Espectáculos

Los famosos que estuvieron en el Super Bowl y enloquecieron con Bad Bunny

Varias estrellas se dejaron ver en el partido de los Seattle Seahawks y los New England Patriots en el Super Bowl LX.
lun 09 febrero 2026 05:50 PM
El Super Bowl 2026 entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots vió a celebridades de primer nivel dirigirse al Levi’s Stadium, en el Área de la Bahía de California, donde los Seattle Seahawks se llevaron el trofeo.

Además de un emocionante partido, las estrellas tuvieron la oportunidad de disfrutar presentaciones igualmente espectaculares de Charlie Puth, Green Day, Coco Jones, Brandi Carlile y del artista del show de medio tiempo, Bad Bunny, quien trajo como invitados sorpresa a Lady Gaga y Ricky Martin.

¿Quienes fueron las celebridades que asistieron al Super Bowl 2026?

Keke Palmer
Mejor conocida como su papel de Raven en el show de That´s so Raven de Disney Channel.

Keke-Palmer-Super-Bowl-2026
Instagram

Ciara y Russel Wilson
Ciara y su esposo Russek Wilson quien es el quarterback de los New York Giants fueron vistos teniendo una cita romántica en el Super Bowl.

Ciara-y-Russel-Wislon
Getty Images (Cindy Ord/Getty Images for Fanatics)

Kane Brown y Jamiee Fox
Kane y Jamiee se tomaron una foto haciendo la misma pose dentro de la suite de Raising Cane's, una cadena de comida rápida estadounidense.

Kane-Brown-y-Jamiee Fox
Getty-Images (Phillip Faraone/Getty Images for Raising Cane's)

Emma Roberts
La actriz de American Horror Story fue vista posando igualmente en la suite de Raising Cane’s, con look simple pero chic.

Emma-Roberts
Getty Images (Phillip Faraone/Getty Images for Raising Cane's)

Arden Cho
La cantante de Kpop Demon Hunters y actriz de Teen Wolf fue vista con look completamente monocromático.

Arden-Cho
Getty Images (Phillip Faraone/Getty Images for Raising Cane's)

Kim Kardashian y Lewis Hamilton
Este dúo alimentó los rumores de un posible romance al ser vistos juntos disfrutando del partido.

Kim-Kardashian-Lewis-Hamilton
NBC

Pedro Pascal
El actor chileno sorprendió con un look sofisticado, destacando por su estilo clásico y relajado, incluyendo mocasines cafés, pantalones satinados y un saco beige que lo posicionaron como uno de los mejor vestidos del evento.

Además, Pascal también hizo una aparición especial durante el show de medio tiempo de Bad Bunny, donde bailó junto a estrellas como Cardi B, Karol G y Jessica Alba, en un momento que celebró el talento y la cultura latina en el escenario del Super Bowl LX

Pedro-Pascal
Getty Images (Thearon W. Henderson/Getty Images)

Adam Sandler
No es sorpresa ver a Adam Sandler ya que es gran fan del football americano y se le ha visto en pasados Super Bowls.

Adam-Sandler
Instagram

Justin y Hailey Bieber
La pareja fue vista cómodamente viendo el partido.

Justin-y-Hailey-Bieber
NBC

Eiza Gonzalez
Eiza González estuvo en un palco repleto de estrellas como MGK, Kevin Costner, Jessica Alba y más.

Eiza-Gonzalez
Getty Images (Phillip Faraone/Getty Images for Raising Cane's)

Charlie Puth
Charlie Puth cautivó al público con una poderosa interpretación del himno nacional.

Charlie-Puth
Getty Images (Thearon W. Henderson/Getty Images)

Joe Montana, Tom Brady and Peyton Manning
Las leyendas de la NFL Joe Montana, Tom Brady y Peyton Manning se unieron a Green Day en el escenario durante el show previo al partido.

Joe Montana, Tom Brady and Peyton Manning
Instagram

Travis Kelce
Aunque los Chiefs no llegaron al Super Bowl este año, Travis Kelce no se perdió la final.

Travis-Kelce
Getty Images (Neilson Barnard/Getty Images)

Jay-Z y Blue Ivy Carter
Jay-Z, quien se ha asociado con la NFL en los últimos años para curar el entretenimiento del Super Bowl, llevó a su hija Blue Ivy Carter al partido.

Jay-Z-Blue-Ivy
Instagarm

Kendall Jenner y 21 Savage
Kendall y 21 Savage fueron vistos llegar juntos al estadio.

Kendall-Jenner-21-Savage
NFL Instagram

Travis Scott
Fue una de las muchas celebridades que asistieron al Super Bowl.

Travis-Scott
Instagram

Robert Irwin
Robert Irwin viaja desde el Australia Zoo para hacer una aparición especial en el Super Bowl.

Robert-Irwin
Instagram

Roger Federer
La leyenda del tenis Roger Federer luce gafas de sol desde las gradas.

Roger.Frederer
Getty Images (Ronald Martinez/Getty Images)

Jon Bon Jovi
Jon Bon Jovi sonrió de oreja a oreja antes del partido.

Jon-Bon-Jovi
Getty Images (Kevin C. Cox/Getty Images)

J Balvin
J Balvin estuvo presente aunque los rumores de que se presentaría con Bad Bunny terminaron siendo falsos.

J-Balvin
Getty Images (Kevin C. Cox/Getty Images)

Karol G, Jessica Alba y Cardi B
Ellas tres fueron vistas dentro de la casita de BAd Bunny durante el show de medio tiempo.

Karol-G-Jessica-Alba-Cardi-B
Getty Images (Chris Graythen/Getty Images)

