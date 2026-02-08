Sofía Castro da un paso clave en su carrera con su primer protagónico en una telenovela

Luego de participar en Con una Misma Mirada, producción en la que compartió créditos con su mamá, Angélica Rivera, Sofía Castro demostró su crecimiento actoral y su compromiso con la profesión. Este proyecto marcó una etapa importante en su desarrollo artístico y abrió la puerta a nuevas oportunidades.
Ahora, la joven actriz se encuentra lista para encabezar el elenco de Hermanos Coraje, historia que representa un desafío significativo, no solo por tratarse de su primer papel protagónico, sino también porque la telenovela estará bajo la producción de su papá, José Alberto “El Güero” Castro.