Espectáculos

Sofía Castro da un paso clave en su carrera con su primer protagónico en una telenovela

La actriz Sofía Castro forma parte del elenco de la telenovela ‘Hermanos Coraje’, bajo la producción de su papá, José Alberto ‘El Güero’ Castro.
dom 08 febrero 2026 12:29 PM
Sofía Castro
Sofía Castro (Instagram)

Luego de participar en Con una Misma Mirada, producción en la que compartió créditos con su mamá, Angélica Rivera, Sofía Castro demostró su crecimiento actoral y su compromiso con la profesión. Este proyecto marcó una etapa importante en su desarrollo artístico y abrió la puerta a nuevas oportunidades.

Ahora, la joven actriz se encuentra lista para encabezar el elenco de Hermanos Coraje, historia que representa un desafío significativo, no solo por tratarse de su primer papel protagónico, sino también porque la telenovela estará bajo la producción de su papá, José Alberto “El Güero” Castro.

Sofía Castro protagoniza Hermanos Coraje, producción de José Alberto Castro

Sofía Castro atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera artística. La actriz continúa consolidándose en la televisión y ahora se prepara para asumir un nuevo reto profesional: su primer protagónico en la telenovela Hermanos Coraje, producción de José Alberto Castro.

Sofía Castro
Emmanuel Palomares, Sofía Castro, Brandon Peniche y Emilio Osorio (Instagram)

Para dar a conocer la noticia, la actriz compartió una serie de fotografías junto a sus galanes de la telenovela. En las imágenes aparece acompañada por Brandon Peniche, Emilio Osorio y Emmanuel Palomares, así como por su papá.

Las publicaciones rápidamente acumularon miles de “me gusta” y generaron una oleada de comentarios de sus seguidores, quienes le expresaron felicitaciones y buenos deseos por esta nueva etapa profesional.

Sofía Castro
Emmanuel Palomares, José Alberto Castro, Sofía Castro, Brandon Peniche y Emilio Osorio (Instagram)

“Los Coraje y Clara. Así empieza esta historia, emocionada y profundamente agradecida. Qué bonito compartir esto con ustedes 3 y con todo el resto del elenco. Muy pronto”, escribió Sofía al pie de su publicación.

Sofía Castro cumple su sueño de protagonizar una telenovela

En la telenovela Hermanos Coraje, Sofía Castro interpreta a Clara, un personaje con el que concreta su anhelo de convertirse en protagonista, logro que ha alcanzado tras años de esfuerzo, constancia y dedicación.

Sofía Castro
Sofía Castro (Instagram)

“Lo recibo con mucho amor, con mucha gratitud, con mucho respeto. Es un sueño que yo tenía desde chiquita, hacer este personaje, con mi papá, estar arropada. Es mi primer protagónico en las novelas, para mí es un reto bastante grande”, declaró en entrevista para el programa Hoy.

“Me he preparado mucho para estar aquí, llevo ya muchos años de carrera y siempre es muy gratificante cuando ves el fruto de todo lo que llevas sembrado”, aseguró.

Sofía Castro
Sofía Castro (Instagram)

La historia se desarrollará en locaciones de Arizona, Estados Unidos, así como en diversos puntos de México, de acuerdo con un comunicado difundido por la televisora en diciembre pasado. Con este nuevo proyecto, Sofía reafirma su intención de construir una carrera propia, basada en esfuerzo y constancia, consolidándose como una de las actrices jóvenes con mayor proyección en la televisión mexicana.

Sofía Castro

