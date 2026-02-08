Sofía Castro da un paso clave en su carrera con su primer protagónico en una telenovela

Sofía Castro protagoniza Hermanos Coraje, producción de José Alberto Castro

Sofía Castro atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera artística. La actriz continúa consolidándose en la televisión y ahora se prepara para asumir un nuevo reto profesional: su primer protagónico en la telenovela Hermanos Coraje, producción de José Alberto Castro.

Emmanuel Palomares, Sofía Castro, Brandon Peniche y Emilio Osorio (Instagram)

Para dar a conocer la noticia, la actriz compartió una serie de fotografías junto a sus galanes de la telenovela. En las imágenes aparece acompañada por Brandon Peniche, Emilio Osorio y Emmanuel Palomares, así como por su papá.

Las publicaciones rápidamente acumularon miles de “me gusta” y generaron una oleada de comentarios de sus seguidores, quienes le expresaron felicitaciones y buenos deseos por esta nueva etapa profesional.

Emmanuel Palomares, José Alberto Castro, Sofía Castro, Brandon Peniche y Emilio Osorio (Instagram)

“Los Coraje y Clara. Así empieza esta historia, emocionada y profundamente agradecida. Qué bonito compartir esto con ustedes 3 y con todo el resto del elenco. Muy pronto”, escribió Sofía al pie de su publicación.