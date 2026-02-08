Nicolás Buenfil revela que sufrió maltrato de su niñera y bullying durante su infancia

Nicolás Buenfil, el hijo de Érika Buenfil, habló públicamente sobre algunos de los momentos más difíciles de su infancia. En una reciente entrevista, el joven compartió algunas experiencias marcadas por el maltrato de una niñera y episodios de bullying escolar.
El primogénito de la actriz afirmó que estas experiencias dejaron una huella profunda en su desarrollo personal y emocional. Con honestidad, Nicolás reflexionó sobre el impacto que tuvieron en su crecimiento y en la persona en la que se ha convertido.
Nicolás Buenfil sufrió maltrato de su niñera
En un reciente encuentro con un grupo de reporteros, Nicolás Buenfilreveló que durante su infancia fue víctima de maltrato por parte de su niñera y también sufrió acoso escolar.
“He tenido situaciones muy incómodas en mi vida, un poco de maltrato de chiquito, de una nanita, bullying, he vivido cosas muy difíciles que he aprendido a pasar solo”, comentó.
El joven recordó que su nana fue muy estricta con él: “Me trataba como a un soldadito, me llegó a jalar de las orejas, fue una situación bastante difícil y yo nunca se lo dije a mi mamá tampoco, estaba muy chiquito...y pues fue hasta literalmente ya grande que dije viví eso y estuvo bien feo”.
En ese momento, explicó, no entendía que eso no era correcto: “Para mí eso era lo normal, nunca diferencié qué era lo bueno y qué era lo malo”, agregó.
Nicolás Buenfil habla del bullying que marcó su infancia
Nicolás Buenfil también fue víctima de acoso por parte de algunos compañeros. Al recordar esa etapa, señaló que vivió situaciones difíciles desde muy niño, marcadas por episodios de bullying en la escuela.
Sobre los ataques que recibió en la escuela, explicó que se trataba principalmente de burlas y señalamientos: “De chiquito en la escuela, era típico de molestones y ya, nunca fue de golpes, gracias a Dios, pero sí eran ching*quedito. Me decían que era raro, que era diferente o cosas así, del trabajo de mi mamá incluso
Sobre cómo enfrentó esas situaciones, Nicolás reconoció que nunca respondió con agresiones: “Nunca me defendí, fue un error y una ventaja hacia mí, en lugar de defenderme traté de cambiarlos, de ganarme su respeto, de decir: ‘Ok, me estás molestando por algo’, y a final de cuentas terminé lográndolo”, explicó.
Finalmente, el joven admitió que durante su niñez no habló de estos episodios con su mamá, en parte porque no comprendía lo que estaba viviendo. Fue hasta la adolescencia cuando pudo reflexionar sobre esos momentos y procesarlos.