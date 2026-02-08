Nicolás Buenfil revela que sufrió maltrato de su niñera y bullying durante su infancia

Nicolás Buenfil habla del bullying que marcó su infancia

Nicolás Buenfil también fue víctima de acoso por parte de algunos compañeros. Al recordar esa etapa, señaló que vivió situaciones difíciles desde muy niño, marcadas por episodios de bullying en la escuela.

“He tenido situaciones muy incómodas en mi vida, un poco de maltrato de chiquito, de una nanita, bullying, he vivido cosas muy difíciles que he aprendido a pasar solo”, aseguró.

Sobre los ataques que recibió en la escuela, explicó que se trataba principalmente de burlas y señalamientos: “De chiquito en la escuela, era típico de molestones y ya, nunca fue de golpes, gracias a Dios, pero sí eran ching*quedito. Me decían que era raro, que era diferente o cosas así, del trabajo de mi mamá incluso

Nicolás Buenfil (Instagram)

Sobre cómo enfrentó esas situaciones, Nicolás reconoció que nunca respondió con agresiones: “Nunca me defendí, fue un error y una ventaja hacia mí, en lugar de defenderme traté de cambiarlos, de ganarme su respeto, de decir: ‘Ok, me estás molestando por algo’, y a final de cuentas terminé lográndolo”, explicó.

Finalmente, el joven admitió que durante su niñez no habló de estos episodios con su mamá, en parte porque no comprendía lo que estaba viviendo. Fue hasta la adolescencia cuando pudo reflexionar sobre esos momentos y procesarlos.