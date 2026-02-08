Danna es reconocida en Harvard por impulsar el liderazgo femenino latino

Danna, una de las artistas mexicanas más exitosas de su generación, vivió uno de los momentos más importantes de su carrera al ser invitada y homenajeada por la Universidad de Harvard durante la LEAD Conference: Latina Empowerment and Development por su labor en el liderazgo femenino latino.
Danna Paola es reconocida en Harvard por impulsar el liderazgo femenino latino
Desde sus inicios en telenovelas y musicales infantiles, hasta consolidarse como figura internacional en la música pop y urbana, Danna ha demostrado talento, versatilidad y compromiso con la visibilidad de las mujeres latinas en la cultura y el entretenimiento.
La cantante y actriz participó en la LEAD Conference: Latina Empowerment and Development, un evento enfocado en promover el empoderamiento de las mujeres latinas. Durante su intervención, Danna compartió su experiencia en la industria del entretenimiento y cómo ha trabajado para elevar las voces femeninas latinas en todos los ámbitos.
Además, recibió un reconocimiento especial por su trayectoria y por servir como modelo a seguir para jóvenes de Latinoamérica y el mundo.
A través de sus redes sociales, Danna Paola compartió su emoción por estar en un espacio que reconoce desde la cultura y la educación hasta los negocios y el emprendimiento.
"Gracias @harvard @hu_lead ha sido un sueño lograr estar aquí y recibir este reconocimiento como parte de LEAD Conference: Latina Empowerment and Development. Estar en un espacio que existe para elevar el liderazgo, la voz y el impacto de las mujeres latinas hace que este momento sea profundamente significativo para mí. Gracias por escucharme, por crear comunidad y recordarnos que nuestra voz importa", compartió la cantante.
La colaboración con Belinda y Kenia Os, en pausa por agendas ocupadas
En medio de esta etapa de logros y reconocimientos, uno de los proyectos de Danna Paola que han generado más expectativa en los últimos meses, es una colaboración con Kenia Os y Belinda, la cual está en pausa indefinida.
Por el momento, las tres artistas siguen concentradas en sus propios compromisos y grabaciones, por lo que la canción que muchos fans esperan, aún no tiene fecha de lanzamiento.
Belinda ya está en España para trabajar en la serie Carlota, donde dará vida a Carlota de Habsburgo. Este nuevo proyecto actoral le ha ocupado gran parte de su agenda, lo que explica su limitada disponibilidad para sumarse a la colaboración musical.
Por su parte, Kenia Os está concentrada en la producción de su próximo álbum, K de Karma. Mientras que Danna confirmó recientemente que esta colaboración tendrá que esperar.