Danna es reconocida en Harvard por impulsar el liderazgo femenino latino

Danna Paola es reconocida en Harvard por impulsar el liderazgo femenino latino

Desde sus inicios en telenovelas y musicales infantiles, hasta consolidarse como figura internacional en la música pop y urbana, Danna ha demostrado talento, versatilidad y compromiso con la visibilidad de las mujeres latinas en la cultura y el entretenimiento.

Danna en Harvard (Instagram)

La cantante y actriz participó en la LEAD Conference: Latina Empowerment and Development, un evento enfocado en promover el empoderamiento de las mujeres latinas. Durante su intervención, Danna compartió su experiencia en la industria del entretenimiento y cómo ha trabajado para elevar las voces femeninas latinas en todos los ámbitos.

Además, recibió un reconocimiento especial por su trayectoria y por servir como modelo a seguir para jóvenes de Latinoamérica y el mundo.

A través de sus redes sociales, Danna Paola compartió su emoción por estar en un espacio que reconoce desde la cultura y la educación hasta los negocios y el emprendimiento.

"Gracias @harvard @hu_lead ha sido un sueño lograr estar aquí y recibir este reconocimiento como parte de LEAD Conference: Latina Empowerment and Development. Estar en un espacio que existe para elevar el liderazgo, la voz y el impacto de las mujeres latinas hace que este momento sea profundamente significativo para mí. Gracias por escucharme, por crear comunidad y recordarnos que nuestra voz importa", compartió la cantante.