¿Confirman su romance? Kim Kardashian y Lewis Hamilton aparecen juntos en el Super Bowl

La pareja, que ha sido vinculada sentimentalmente en las últimas semanas tras una escapada en un exclusivo hotel de Inglaterra, apareció juntos en el esperado evento deportivo
Kim Kardashian y Lewis Hamilton fueron captados en las gradas del Levi’s Stadium disfrutando del duelo entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots.
La empresaria y el piloto británico de Fórmula 1 compartieron el encuentro en un ambiente relajado y cómplice que no pasó desapercibido. Aunque no intercambiaron muestras públicas de afecto, su evidente cercanía, entre risas, charlas constantes y gestos de complicidad, fue suficiente para reavivar los rumores sobre un posible romance.
Los rumores de un posible romance se intensificaron luego de que se revelara que Kim Kardashian y Lewis Hamilton coincidieron en el Estelle Manor, un exclusivo resort ubicado en los Cotswolds, una zona conocida por ser refugio de celebridades que buscan privacidad durante sus viajes.
De acuerdo con reportes, ambos habrían llegado al hotel por separado. Sin embargo, se informó que disfrutaron de una cena privada y según una fuente “tenían programado un masaje en pareja y las instalaciones fueron reservadas solo para ellos”.
Para pasar desapercibidos, Kim Kardashian y Lewis Hamilton habrían abandonado el hotel por separado. No obstante, la coincidencia de ambos en un entorno tan exclusivo, pese a no existir confirmación de que compartieran tiempo juntos, fue suficiente para detonar especulaciones entre seguidores y medios.
Aunque ninguno ha confirmado oficialmente su relación, se sabe que Kardashian y Hamilton se conocen hace más de una década y han coincidido en diversos eventos internacionales. La presencia de los dos en el Super Bowl LX, uno de los eventos más vistos del mundo, ha generado expectativa y especulación sobre si su vínculo va más allá de una amistad.
Además, medios estadounidenses han confirmado que la familia de Kardashian apoya esta nueva etapa en su vida personal, aunque prefieren que mantenga un perfil bajo mientras ella continúa enfocada en sus proyectos profesionales y su familia.