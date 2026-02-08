¿Confirman su romance? Kim Kardashian y Lewis Hamilton aparecen juntos en el Super Bowl

Kim Kardashian y Lewis Hamilton aparecen juntos en el Super Bowl

Kim Kardashian y Lewis Hamilton fueron captados en las gradas del Levi’s Stadium disfrutando del duelo entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots.

La empresaria y el piloto británico de Fórmula 1 compartieron el encuentro en un ambiente relajado y cómplice que no pasó desapercibido. Aunque no intercambiaron muestras públicas de afecto, su evidente cercanía, entre risas, charlas constantes y gestos de complicidad, fue suficiente para reavivar los rumores sobre un posible romance.

Los rumores de un posible romance se intensificaron luego de que se revelara que Kim Kardashian y Lewis Hamilton coincidieron en el Estelle Manor, un exclusivo resort ubicado en los Cotswolds, una zona conocida por ser refugio de celebridades que buscan privacidad durante sus viajes.

Kim Kardashian y Lewis Hamilton en distintos eventos públicos; su relación previa ha sido tema de conversación. (Getty Images )

De acuerdo con reportes, ambos habrían llegado al hotel por separado. Sin embargo, se informó que disfrutaron de una cena privada y según una fuente “tenían programado un masaje en pareja y las instalaciones fueron reservadas solo para ellos”.