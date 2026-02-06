Tras años de rumores, Halle Berry confirma su compromiso con el músico Van Hunt

Halle Berry confirma su compromiso con el músico Van Hunt

Halle Berry, de 59 años y ganadora de un Oscar, abordó el tema durante su aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde aclaró los rumores sobre una supuesta negativa a una propuesta de matrimonio.

“Existe cierta confusión de que él me pidió matrimonio y yo dije que no”, comentó la actriz. “No, ese no es el caso. No dije que no. Simplemente no tenemos una fecha”.

Van Hunt y Halle Berry (Getty Images 1314422856)

La intérprete también confirmó que aceptó la propuesta de Van Hunt y mostró con orgullo su anillo de compromiso, diseñado con un diamante central de gran tamaño sobre una banda de oro.

“Por supuesto que dije que me casaría con él. Él sí me puso un anillo”, afirmó Berry.

La pareja comenzó su relación en abril de 2020, cuando se conocieron en pleno inicio de la pandemia, tras ser presentados por el hermano de Hunt. A partir de entonces, han mantenido una relación estable y discreta que llegó a convertirse en una de las más comentadas del corazón en Hollywood.

