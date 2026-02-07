Robaron información de sus amistades: Elton John califica de “aberrante” la invasión del Daily Mail a su privacidad

El príncipe Harry, Elizabeth Hurley, Elton John y otros famosos hacen frente a los tabloides británicos

En total siete personalidades, incluido el príncipe Harry y la actriz ElizabethHurley, se han querellado contra estos tabloides por la forma en la que obtuvieron información privada entre 1993 y 2018.

ANL rechaza todas las acusaciones de los demandantes, que en total se refieren a más de 50 artículos publicados en esas fechas, calificándolas de "absurdas".

El príncipe Harry forma parte de la demanda contra los tabloides (AFP)

El juicio, que debe durar nueve semanas, comenzó el 19 de enero.

El príncipe Harry, al borde de las lágrimas, acusó en su testimonio del 21 de enero a los tabloides de convertir en un "absoluto infierno" la vida de su esposa Meghan.

Cuando Meghan fue víctima de "ataques viciosos y persistentes", o de artículos "a veces racistas", Harry comenzó a sentirse contrario "al enfoque consistente en no tomar medidas contra la prensa".

"Estoy decidido a exigir responsabilidades por el bien de todos. Creo que es en interés general", señaló.

Harry culpa a los medios por la muerte de su madre, la princesa Diana, fallecida en un accidente en París en 1997, mientras intentaba huir de los 'paparazzi'.

Un día después de la declaración de Harry, el 22 de enero, testificó la actriz ElizabethHurley, de 60 años, que fue pareja del actor Hugh Grant.

Elizabeth Hurley también ha dado su testimonio en el caso contra los tabloides (Getty Images)

Hurley rompió a llorar en varias ocasiones, acusando a los tabloides de haber colocado micrófonos en las ventanas de su casa.

Además del príncipe Harry, ElizabethHurley, Elton John y su marido, los otros tres demandantes son la actriz Sadie Frost, una activista por los derechos civiles, Doreen Lawrence, y un expolítico, Simon Hugues, del Partido Liberal Demócrata.

Este juicio es el tercer y último caso presentado contra un editor por el príncipe.

Con información de AFP

