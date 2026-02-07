“Me acaban de dar por muerto”: Damián Alcázar, entre las fake news sobre su fallecimiento y la promo del 'Mochaorejas'

Damián Alcázar aprovecha el ruido causado por las fake news para promover ‘El Mochaorejas’

En los últimos años, las llamadas “fake news” sobre supuestos fallecimientos de celebridades se han vuelto recurrentes, especialmente en redes sociales donde la velocidad de difusión supera la verificación de fuentes.

En esta ocasión, el nombre de Damián Alcázar se posicionó entre las principales tendencias, obligándolo a intervenir personalmente para frenar la desinformación.

Damián Alcázar desmiente fake news sobre su muerte y aprovecha para promover la serie de 'El Mochaorejas' (Agencia México)

Lejos de centrarse únicamente en el desmentido, el actor aprovechó el mensaje para hablar de su presente profesional. “Estoy aquí dando clase, les mando un saludo, por favor, vean El Mochaorejas por ViX, está muy bien hecha”, comentó, confirmando que continúa activo en sus proyectos.

La serie protagonizada por Alcázar, y en la que también actúan Paulina Gaitán, Armando Espitia, Gustavo Sánchez Parra y otros, está inspirada en la investigación de la periodista Olga Wornat y narra el ascenso del criminal convicto Daniel Arizmendi y cómo la corrupción y el miedo permitieron a su banda aterrorizar a México en la década de los noventa.

Con una sólida trayectoria en el cine y la televisión, Damián Alcázar es considerado una de las figuras más importantes de la actuación en México y Latinoamérica (y actor fetiche del director Luis Estrada) y ésta no es la primera vez que el actor interpreta a un sociópata.

En 2007, encarnó a Eliseo en la película Satanás. En esta historia, Alcázar es un profesor obsesionado con una de sus estudiantes y desilusionado de la vida que asesina a varias personas, incluida su propia madre.

Con información de Agencia México