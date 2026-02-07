“Me acaban de dar por muerto”: Damián Alcázar, entre las fake news sobre su fallecimiento y la promo del 'Mochaorejas'

Damián Alcázar salió al paso de los rumores que lo daban por muerto y que lo convirtieron en tendencia en redes sociales durante los últimos días.
Las fake news sobre su fallecimiento comenzaron a circular en distintas plataformas digitales, generando preocupación entre seguidores y usuarios que replicaron la información sin confirmar su veracidad, mientras el actor se encontraba sano y salvo en República Dominicana.
Publicidad
Damián Alcázar desmiente fake news sobre su muerte
Ante la magnitud del rumor sobre su muerte, el propio Damián Alcázar decidió aclarar la situación a través de un video publicado en su cuenta de Facebook, donde aparece tranquilo y enviando un mensaje directo a su público.
El primer actor, quien actualmente da vida al infame criminal convicto conocido como “El Mochaorejas” en la serie homónima de Vix, explicó que se encuentra trabajando y desmintió categóricamente la información.
Publicidad
Damián Alcázar está vivo y desmiente las fake news sobre su fallecimiento
“Hola, amigos, estoy aquí en República Dominicana desde donde les mando un saludo. Quiero decirles que hay unos ociosos que se la pasan haciendo fake news y me acaban de dar por muerto. Y otro me dice que me van a hacer un homenaje”, menciona Damián Alcázar en la grabación que publicó en redes sociales.
El actor no ocultó su molestia ante la difusión del rumor y señaló que este tipo de contenidos buscan generar ganancias a partir del escándalo.
“No es cierto, no es cierto nada. Son unos pinches ociosos que no tienen nada que hacer y que quieren ganar dinero, no sé cómo”, remarcó.
Publicidad
Damián Alcázar aprovecha el ruido causado por las fake news para promover ‘El Mochaorejas’
En los últimos años, las llamadas “fake news” sobre supuestos fallecimientos de celebridades se han vuelto recurrentes, especialmente en redes sociales donde la velocidad de difusión supera la verificación de fuentes.
En esta ocasión, el nombre de Damián Alcázar se posicionó entre las principales tendencias, obligándolo a intervenir personalmente para frenar la desinformación.
Lejos de centrarse únicamente en el desmentido, el actor aprovechó el mensaje para hablar de su presente profesional. “Estoy aquí dando clase, les mando un saludo, por favor, vean El Mochaorejas por ViX, está muy bien hecha”, comentó, confirmando que continúa activo en sus proyectos.
La serie protagonizada por Alcázar, y en la que también actúan Paulina Gaitán, Armando Espitia,Gustavo Sánchez Parra y otros, está inspirada en la investigación de la periodista Olga Wornat y narra el ascenso del criminal convicto Daniel Arizmendi y cómo la corrupción y el miedo permitieron a su banda aterrorizar a México en la década de los noventa.
Con una sólida trayectoria en el cine y la televisión, Damián Alcázar es considerado una de las figuras más importantes de la actuación en México y Latinoamérica (y actor fetiche del director Luis Estrada) y ésta no es la primera vez que el actor interpreta a un sociópata.
En 2007, encarnó a Eliseo en la película Satanás. En esta historia, Alcázar es un profesor obsesionado con una de sus estudiantes y desilusionado de la vida que asesina a varias personas, incluida su propia madre.