Durante su participación en el podcast de NPR, Melinda French Gates confesó que sintió “una tristeza increíble” tras la aparición del nombre de su exesposo, Bill Gates, en los archivos del fallecido depredador sexual Jeffrey Epstein. Añadió que “cualquier pregunta que permanezca” debe ser respondida por quienes aparecen nombrados en los registros, incluido su ex.
“Estoy muy feliz de estar lejos de toda esa suciedad”, añadió. La pareja se divorció en 2021.
Exesposa de Bill Gates hace dura confesión tras aparición del nombre del empresario en los archivos de Epstein
Aparece el nombre de Bill Gates en los archivos de Jeffrey Epstein
Los registros publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos incluyen una acusación de Epstein en la que afirma que Bill Gates contrajo una enfermedad de transmisión sexual. Al respecto, el portavoz de Gates calificó la afirmación como “absolutamente absurda”.
Bill Gates no ha sido acusado por ninguna de las víctimas de Epstein y el hecho de que su nombre aparezca en los archivos no implica actividad criminal de ningún tipo.
En un comunicado enviado a la BBC, un portavoz de Bill Gates afirmó que el cofundador de Microsoft nunca asistió a fiestas con el fallecido financiero y no tuvo ninguna participación en actividades ilegales asociadas con Epstein. “Si bien el señor Gates reconoce que reunirse con Epstein fue un grave error de juicio, niega de manera inequívoca cualquier conducta inapropiada relacionada con Epstein y las horribles actividades en las que Epstein estaba involucrado”, señala el comunicado.
En el mismo sentido, el multimillonario rompió su silencio sobre la publicación de los archivos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) en una entrevista con 9News en Australia esta semana. Dijo que sus interacciones con Epstein se limitaron a cenas y que no visitó la isla de Epstein: “Cada minuto que pasé con él lo lamento y me disculpo por haberlo hecho”, añadió Gates.
Melinda French Gates rompe el silencio sobre caso Epstein
En la entrevista con el pódcast Wild Card de NPR, Melinda French Gates declaró que para ella "es personalmente difícil cada vez que surgen esos detalles porque trae de vuelta recuerdos de momentos muy, muy dolorosos en mi matrimonio".
Añadió: “Cualquier pregunta que permanezca sobre lo que pasó ni siquiera puedo empezar a saberlo todo, esas preguntas son para esas personas e incluso para mi exesposo. Ellos tienen que responder por esas cosas, no yo.”
Medios estadounidenses han informado que, antes de su separación, que ocurrió después de 27 años de matrimonio, Melinda French Gates estaba molesta por la asociación de su esposo con Epstein. Tras anunciarse su ruptura, Bill Gates reconoció haber tenido una aventura con una empleada de Microsoft en 2019.
Acusaciones
sobre Bill Gates fueron incluidas en más de tres millones de documentos publicados
Dos correos electrónicos del 18 de julio de 2013 parecen haber sido redactados por Epstein, pero no está claro si alguna vez fueron enviados a Gates.
Ambos fueron enviados desde la cuenta de correo electrónico de Epstein y dirigidos a la misma cuenta. Uno de los correos está escrito como una carta de renuncia a la Fundación Bill y Melinda Gates y en él hay una queja por haber tenido que conseguir medicamentos para Bill “para lidiar con las consecuencias de tener relaciones sexuales con chicas rusas”.
El otro, que comienza con “querido Bill”, se queja de que Bill Gates puso fin a una amistad y hace más afirmaciones sobre que Gates habría intentado ocultar una enfermedad de transmisión sexual, incluso a su entonces esposa, Melinda.
En su entrevista con medios australianos, Bill Gates añadió que el correo nunca fue enviado y que su contenido era “falso”.
¿Qué se dijo sobre las acusaciones contra Bill Gates?
A lo largo de los años, Bill Gates y sus representantes han restado importancia a su relación con Epstein. Anteriormente, había dicho que solo tuvieron “varias cenas” para discutir un proyecto filantrópico que no se concretó.
Tras las últimas acusaciones, un portavoz de Bill Gates dijo: “Lo único que demuestran estos documentos es la frustración de Epstein por no tener una relación continua con Gates y hasta qué punto estaba dispuesto a tenderle una trampa y difamarlo".
Añadió: “Estas afirmaciones provenientes, de un mentiroso comprobado y resentido, son absolutamente absurdas y completamente falsas".
Gran parte de los documentos, correos electrónicos y fotografías incluidos en los millones de archivos publicados la semana pasada por el Departamento de Justicia arrojan luz sobre la vasta red de contactos de Epstein, que incluía celebridades, líderes empresariales y dirigentes mundiales, relaciones que en algunos casos continuaron incluso después de su condena en 2008 por solicitar sexo a una menor de 14 años.
Epstein murió en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio en un caso de tráfico sexual.