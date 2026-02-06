Exesposa de Bill Gates hace dura confesión tras aparición del nombre del empresario en los archivos de Epstein

Aparece el nombre de Bill Gates en los archivos de Jeffrey Epstein

Los registros publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos incluyen una acusación de Epstein en la que afirma que Bill Gates contrajo una enfermedad de transmisión sexual. Al respecto, el portavoz de Gates calificó la afirmación como “absolutamente absurda”.

Bill Gates no ha sido acusado por ninguna de las víctimas de Epstein y el hecho de que su nombre aparezca en los archivos no implica actividad criminal de ningún tipo.

En un comunicado enviado a la BBC, un portavoz de Bill Gates afirmó que el cofundador de Microsoft nunca asistió a fiestas con el fallecido financiero y no tuvo ninguna participación en actividades ilegales asociadas con Epstein. “Si bien el señor Gates reconoce que reunirse con Epstein fue un grave error de juicio, niega de manera inequívoca cualquier conducta inapropiada relacionada con Epstein y las horribles actividades en las que Epstein estaba involucrado”, señala el comunicado.

En el mismo sentido, el multimillonario rompió su silencio sobre la publicación de los archivos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) en una entrevista con 9News en Australia esta semana. Dijo que sus interacciones con Epstein se limitaron a cenas y que no visitó la isla de Epstein: “Cada minuto que pasé con él lo lamento y me disculpo por haberlo hecho”, añadió Gates.