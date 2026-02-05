Chris Hemsworth habla del Alzheimer de su papá: La enfermedad le cambió la vida

Chris Hemsworth declaró en una entrevista con The Guardian que atraviesa un momento de pausa y reflexión personal. El actor australiano reconoció que los últimos años, y especialmente el diagnóstico de Alzheimer de su padre , Craig Hemsworth, lo llevaron a replantear su ritmo de vida, sus prioridades y la forma en la que entiende el paso del tiempo.
Lejos de la prisa que marcó gran parte de su carrera, Hemsworth asegura que hoy es más consciente de la fragilidad de las cosas. Pensar que su padre no estará para siempre y ver crecer a sus hijos ha transformado su manera de valorar los momentos familiares.