Chris Hemsworth habla del Alzheimer de su papá: La enfermedad le cambió la vida

Limitless, el documental donde le dio voz al Alzheimer

En 2022, Hemsworth reveló en la serie documental Limitless que su abuelo materno padeció Alzheimer y que él mismo tiene una predisposición genética de 8 a 10 veces mayor a desarrollar la enfermedad. El tema se retomó de forma más íntima en A Road Trip to Remember, centrado en el diagnóstico de su padre.

Póster de la serie documental Limitless. (IMDB)

El actor dudó en compartir una experiencia tan personal, ya que le generó diversos pensamientos negativos. "Me preguntaba si estaba dejando que la gente se involucrara demasiado. ¿Ya no creerán en la estrella de acción ni en el personaje de Marvel? ¿Y quiero que la gente conozca mis miedos e inseguridades hasta este punto?”, aseguró.

A pesar de las inseguridades que tenía, hoy considera que fue una de las decisiones más importantes de su carrera y describe el documental como una carta de amor para su padre, un proyecto que le permitió revivir recuerdos y abrir una conversación que muchas familias evitan por incomodidad o miedo.

