Espectáculos

Chris Hemsworth habla del Alzheimer de su papá: La enfermedad le cambió la vida

El actor australiano, Chris Hemsworth, habló sobre el diagnóstico de Alzheimer de su padre, su fragilidad y cómo este proceso lo llevó a replantear prioridades personales y profesionales.
jue 05 febrero 2026 09:37 AM
Chris-Hemsworth-y-Craig
El actor de Thor es una persona que se interesa en darle visibilidad al Alzheimer por su padre. (Instagram/@chrishemsworth)

Chris Hemsworth declaró en una entrevista con The Guardian que atraviesa un momento de pausa y reflexión personal. El actor australiano reconoció que los últimos años, y especialmente el diagnóstico de Alzheimer de su padre , Craig Hemsworth, lo llevaron a replantear su ritmo de vida, sus prioridades y la forma en la que entiende el paso del tiempo.

Lejos de la prisa que marcó gran parte de su carrera, Hemsworth asegura que hoy es más consciente de la fragilidad de las cosas. Pensar que su padre no estará para siempre y ver crecer a sus hijos ha transformado su manera de valorar los momentos familiares.

El impacto del Alzheimer en la vida personal y laboral de Chris Hemsworth

El actor ha descrito esta etapa como una especie de “pasaje medio” en su vida, en el que la enfermedad de su padre lo obligó a desacelerar. Dijo que momentos que antes le parecían rutinarios, como dormir con sus hijos, hoy sabe que son irrepetibles.

Chris-Hemsworth-Familia
Chris Hemsworth y su familia. (Instagram/@chrishemsworth)

Hemsworth también replanteó su carrera profesional. En sus primeros años, muchas decisiones estuvieron guiadas por la necesidad de estabilidad económica, el deseo de apoyar a su familia y de ser reconocido. A pesar de que sigue batallando con eso, asegura que hoy en día se cuestiona con mayor frecuencia cuándo es suficiente y prioriza proyectos que lo reten creativamente y le permitan mayor equilibrio personal: “Todavía lucho con eso. Pero cada vez me relajo más, tomo decisiones más curadas y trabajo con gente que admiro.”

Limitless, el documental donde le dio voz al Alzheimer

En 2022, Hemsworth reveló en la serie documental Limitless que su abuelo materno padeció Alzheimer y que él mismo tiene una predisposición genética de 8 a 10 veces mayor a desarrollar la enfermedad. El tema se retomó de forma más íntima en A Road Trip to Remember, centrado en el diagnóstico de su padre.

Póster-Limitless
Póster de la serie documental Limitless. (IMDB)

El actor dudó en compartir una experiencia tan personal, ya que le generó diversos pensamientos negativos. "Me preguntaba si estaba dejando que la gente se involucrara demasiado. ¿Ya no creerán en la estrella de acción ni en el personaje de Marvel? ¿Y quiero que la gente conozca mis miedos e inseguridades hasta este punto?”, aseguró.

A pesar de las inseguridades que tenía, hoy considera que fue una de las decisiones más importantes de su carrera y describe el documental como una carta de amor para su padre, un proyecto que le permitió revivir recuerdos y abrir una conversación que muchas familias evitan por incomodidad o miedo.

Chris Hemsworth quiere romper el silencio alrededor del Alzheimer

El actor de Thor habló también sobre el aislamiento que rodea a la enfermedad. Señala que muchas personas prefieren ignorarla, lo que deja a quienes la viven en silencio. "La gente te habla de fútbol, ​​del clima y de esas cosas, pero nadie te dice: ¿Cómo estás? ¿Tienes miedo?".

Para él, visibilizar esta enfermedad es una forma de acompañar a otras familias que atraviesan procesos similares.

Chris-Hemsworth-Papá
Chris Hemsworth y su padre tienen una relación muy cercana. (Instagram/@chrishemsworth)

QuienFebrero

