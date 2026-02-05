Britney Spears revela que le teme a su familia y que tuvo “suerte de seguir viva” después de la tutela

Britney Spears sorprendió a sus seguidores de Instagram al publicar una imagen de una mano adulta sosteniendo la de un bebé junto a un mensaje donde confesó que le teme a su familia y que no la ha perdonado por haberla aislado y hecho sentir a un lado.
La cantante también mencionó que sus parientes nunca tomarán responsabilidad por lo que hicieron.
Britney Spears aún no olvida lo que le hizo su familia
Mediante su cuenta de Instagram, Britney Spears acompañó una de sus últimas publicaciones con un mensaje donde habló sobre lo que su familia le hizo y cómo aunque los ha perdonado, no ha podido olvidar todo lo que pasó.
Britney comenzó el mensaje diciendo: “Como personas, todo lo que queremos es sentirnos conectados uno con el otro y nunca sentirnos solos… para aquellos que su familia les dijo que ayudarlos es aislarlos y hacerlos sentir increíblemente dejados a un lado, estaban equivocados”.
Con esa declaración, Britney Spears hace referencia al momento en que su familia la separó tanto de los medios de comunicación como de sus propios hijos y resto de parientes mientras se “recuperaba” de sus momentos de crisis.
La intérprete de Oops! I Did It Again, también mencionó que “como personas podemos perdonar pero no olvidas nunca. ¡El anhelo y el deseo de contacto son siempre cruciales! Soy increíblemente suertuda de tan siquiera estar viva después de cómo me trató mi familia alguna vez en mi vida y ahora les temo”.
Spears terminó el mensaje mencionando que sus familiares “nunca tomarán responsabilidad por lo que hicieron” y agregó que cocinó un cheescake y que no ha publicado videos bailando ya que se rompió el dedo del pie dos veces. Con esto, Britney demuestra que continúa con su vida a pesar de lo sucedido.
¿Qué pasó entre Britney Spears y su familia?
Desde 2008 y hasta 2021, Britney Spears estuvo bajo la tutela legal de su familia, específicamente de su padre Jamie Spears.
De acuerdo con declaraciones de la cantante en su libro de memorias The Woman in Me, durante la tutela, su familia la convirtió en “una especie de niña-robot” que habían “infantilizado tanto que estaba perdiendo partes de lo que me hacía sentir yo misma”.
Britney Spears también llegó a mencionar que durante ese tiempo sus padres tuvieron control total de su patrimonio, su carrera como cantante e incluso de su vida personal, obligándola a tomar ciertas medicaciones o a presentarse en conciertos o ceremonias aunque ella no estuviera de acuerdo. En el aspecto personal, a Britney se le prohibió casarse o tener más hijos e incluso reveló que la forzaron a utilizar un DIU.
En sus memorias, Britney también mencionó que aceptó la tutela legal para continuar viendo a sus hijos Sean Preston y Jayden James después de haber perdido su custodia contra su ex esposo Kevin Federline. Igualmente, mencionó que tanto su hermana Jamie Lynn como su mamá Lynne Irene, siempre supieron las condiciones bajo las que ella vivía.
Finalmente, después de que se iniciara el movimiento #FreeBritney mientras ella se encontraba en una clínica de rehabilitación en contra de su voluntad, la cantante pudo pelear legalmente por su custodia, la cual recuperó en 2021.