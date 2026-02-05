Britney Spears revela que le teme a su familia y que tuvo “suerte de seguir viva” después de la tutela

Britney Spears aún no olvida lo que le hizo su familia

Mediante su cuenta de Instagram, Britney Spears acompañó una de sus últimas publicaciones con un mensaje donde habló sobre lo que su familia le hizo y cómo aunque los ha perdonado, no ha podido olvidar todo lo que pasó.

Britney comenzó el mensaje diciendo: “Como personas, todo lo que queremos es sentirnos conectados uno con el otro y nunca sentirnos solos… para aquellos que su familia les dijo que ayudarlos es aislarlos y hacerlos sentir increíblemente dejados a un lado, estaban equivocados”.

Con esa declaración, Britney Spears hace referencia al momento en que su familia la separó tanto de los medios de comunicación como de sus propios hijos y resto de parientes mientras se “recuperaba” de sus momentos de crisis.

Britney únicamente podía ver a sus hijos cuando se lo permitían sus padres. (Getty Images)

La intérprete de Oops! I Did It Again, también mencionó que “como personas podemos perdonar pero no olvidas nunca. ¡El anhelo y el deseo de contacto son siempre cruciales! Soy increíblemente suertuda de tan siquiera estar viva después de cómo me trató mi familia alguna vez en mi vida y ahora les temo”.

Britney Spears ha optado por mantenerse fuera del mundo del espectáculo y únicamente se comunica con sus fans mediante redes sociales. (Getty Images)

Spears terminó el mensaje mencionando que sus familiares “nunca tomarán responsabilidad por lo que hicieron” y agregó que cocinó un cheescake y que no ha publicado videos bailando ya que se rompió el dedo del pie dos veces. Con esto, Britney demuestra que continúa con su vida a pesar de lo sucedido.