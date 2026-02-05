Adan Banuelos, jinete profesional de raíces mexicanas y expareja de Bella Hadid , volvió a acaparar la atención mediática luego de ser detenido por la policía en Texas, en un incidente ocurrido horas antes de que la modelo fuera también detenida en un control vehicular.
Bella Hadid fue detenida antes del arresto de su ex, Adan Banuelos
Bella Hadid fue detenida antes del arresto de su ex, Adan Banuelos
La detención de Bella se debió a una revisión de rutina por parte de la policía para impedir que los conductores manejaran bajo la influencia del alcohol. No obstante, esto finalmente derivó en la detención de Banuelos.
En los informes de detención, la policía local indicó que Banuelos, quien estaba acompañado de Bella en ese momento, arrastraba la lengua, tenía los ojos rojos y un fuerte olor a alcohol.
“Inmediatamente noté que Adán hablaba arrastrando las palabras y tenía los ojos inyectados en sangre y vidriosos”, aseguró en el informe el oficial que lo detuvo.
El informe también señaló un “olor a bebida alcohólica que emanaba de su aliento” mientras Banuelos explicó que estaba preocupado por Bella Hadid.
Adan admitió haber consumido cuatro cervezas ese día y accedió a realizar una prueba de sobriedad, lo que llevó a su arresto como medida de prevención para evitar que manejara alcoholizado o representara un peligro para otros.
Según el informe, Banuelos explicó a los agentes que había seguido a Bella Hadid porque ella había regresado al bar para recuperar su celular. Mientras él hablaba con los oficiales, su camioneta permaneció encendida en el lugar.
Posteriormente, el sheriff entregó el vehículo y las pertenencias de Banuelos a la modelo, identificada oficialmente como Isabella Hadid en los documentos, a petición del propio detenido.
¿Bella Hadid y Adan Banuelos terminaron?
Adan Banuelos fue liberado ese mismo día tras pagar una fianza de 386 dólares. Aunque recientemente se reveló que la relación entre Hadid y Banuelos había terminado tras casi dos años de noviazgo, el hecho de que la policía lo identificara como su novio en el reporte plantea dudas sobre su estatus sentimental actual.
Hasta ahora, Bella Hadid no ha emitido comentarios sobre el estatus de su relación.