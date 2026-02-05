Bella Hadid fue detenida antes del arresto de su ex, Adan Banuelos

La detención de Bella se debió a una revisión de rutina por parte de la policía para impedir que los conductores manejaran bajo la influencia del alcohol. No obstante, esto finalmente derivó en la detención de Banuelos.

En los informes de detención, la policía local indicó que Banuelos, quien estaba acompañado de Bella en ese momento, arrastraba la lengua, tenía los ojos rojos y un fuerte olor a alcohol.

“Inmediatamente noté que Adán hablaba arrastrando las palabras y tenía los ojos inyectados en sangre y vidriosos”, aseguró en el informe el oficial que lo detuvo.

El informe también señaló un “olor a bebida alcohólica que emanaba de su aliento” mientras Banuelos explicó que estaba preocupado por Bella Hadid.

Adan Banuelos, ex novio de Bella Hadid, fue arrestado en Texas por intoxicación pública (Especial)

Adan admitió haber consumido cuatro cervezas ese día y accedió a realizar una prueba de sobriedad, lo que llevó a su arresto como medida de prevención para evitar que manejara alcoholizado o representara un peligro para otros.

Según el informe, Banuelos explicó a los agentes que había seguido a Bella Hadid porque ella había regresado al bar para recuperar su celular. Mientras él hablaba con los oficiales, su camioneta permaneció encendida en el lugar.

Posteriormente, el sheriff entregó el vehículo y las pertenencias de Banuelos a la modelo, identificada oficialmente como Isabella Hadid en los documentos, a petición del propio detenido.