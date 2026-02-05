Beatriz y Eugenia se sienten 'engañadas' por su papá tras nuevas revelaciones del caso Epstein

Nuevas revelaciones sobre Epstein contradicen al príncipe Andrés y afectan a Beatriz y Eugenia.

Las hermanas, ambas madres de niños pequeños, han tenido que observar con consternación cómo, en las últimas semanas, ha salido a la luz una serie de correos electrónicos comprometedores provenientes de la más reciente tanda de archivos relacionados con Epstein publicados por el Departamento de Justicia. Estas revelaciones contradicen directamente la versión de los hechos que el ex príncipe Andrés había sostenido durante años.

Andrés ha afirmado que cortó todo contacto con Epstein en 2010. Sin embargo, documentos publicados posteriormente indican que la relación continuó. Entre las pruebas más perjudiciales se encuentra un correo electrónico de 2011, enviado un día después de la publicación de la ahora infame fotografía en la que aparece Andrés con el brazo alrededor de Virginia Giuffre, en el que presuntamente escribió a Epstein: “Parece que estamos juntos en esto.”