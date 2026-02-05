La princesa Beatriz y la princesa Eugenia están enfrentando las consecuencias del pasado de su padre y se sienten “engañadas” por el ex príncipe Andrés, mientras continúan surgiendo nuevas revelaciones sobre el alcance de sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, según declararon fuentes a PEOPLE.
Beatriz y Eugenia se sienten 'engañadas' por su papá tras nuevas revelaciones del caso Epstein
Nuevas revelaciones sobre Epstein contradicen al príncipe Andrés y afectan a Beatriz y Eugenia.
Las hermanas, ambas madres de niños pequeños, han tenido que observar con consternación cómo, en las últimas semanas, ha salido a la luz una serie de correos electrónicos comprometedores provenientes de la más reciente tanda de archivos relacionados con Epstein publicados por el Departamento de Justicia. Estas revelaciones contradicen directamente la versión de los hechos que el ex príncipe Andrés había sostenido durante años.
Andrés ha afirmado que cortó todo contacto con Epstein en 2010. Sin embargo, documentos publicados posteriormente indican que la relación continuó. Entre las pruebas más perjudiciales se encuentra un correo electrónico de 2011, enviado un día después de la publicación de la ahora infame fotografía en la que aparece Andrés con el brazo alrededor de Virginia Giuffre, en el que presuntamente escribió a Epstein: “Parece que estamos juntos en esto.”
Nuevos correos también implican a Sarah Ferguson y profundizan el impacto en la familia
Las revelaciones también han resultado profundamente perjudiciales para su madre, Sarah Ferguson. Correos electrónicos publicados recientemente parecen indicar que Ferguson llevó a sus hijas a visitar a Epstein apenas unos días después de su salida de prisión en 2009.
“Están bastante afectadas porque le creyeron”, afirma el reconocido autor real Robert Jobson. “Al igual que la difunta reina y Carlos, Andrés les contó la misma historia: que no había hecho nada malo. Según tengo entendido, se sienten bastante engañadas por toda esta situación.”
Beatriz y Eugenia luchan con las consecuencias mientras crecen las acusaciones contra sus padres
Jobson, cuyo más reciente libro, Windsor Legacy, ya está disponible, afirma que Beatriz, de 37 años, y Eugenia, de 35, están lidiando con las consecuencias. “Creo que ellas creyeron en su padre, y ahora todo se ha vuelto en su contra”, dice a PEOPLE. “Sé que Eugenia, en particular, lo ha encontrado muy difícil.”
La situación se ha complicado aún más por las acusaciones que ahora también involucran a su madre.
“Estoy sorprendido por lo que ha salido a la luz”, añade Jobson. “En ese momento solo tenían 19 o 20 años. A esa edad, si tus padres te dicen que van a ver a un amigo suyo, no lo cuestionas demasiado.”
La postura pública mesurada de las hermanas no ha pasado desapercibida. El historiador real Robert Lacey dice a PEOPLE: “La discreción con la que se han comportado durante las controversias de sus padres también dice mucho.”
Beatriz y Eugenia mantienen distancia pública, pero no romperían lazos familiares
Jobson no cree que las hermanas rompan completamente la relación con sus padres, pero señala que es poco probable que muestren públicamente una imagen de unidad en el corto plazo. Personas cercanas a la familia también rechazan las versiones de que las princesas hayan cortado todo contacto. A finales de enero, Beatriz y su hija Sienna fueron vistas montando a caballo con Andrés en los terrenos del Castillo de Windsor, poco antes de que él dejara Royal Lodge el 3 de febrero.
También se cree que Ferguson se mudó de Royal Lodge y que planea pasar tiempo en el extranjero antes de decidir dónde vivirá. Según informes, está considerando opciones en el área de Windsor, donde tiene amigos cercanos.
“Ahora son mayores y también madres, y deben pensar que esto es terrible”, dice Jobson sobre Beatriz y Eugenia. “Siempre han sido muy protectoras con su madre. Existe la sensación de que la apoyarían, pero su padre tendrá que afrontar esto por su cuenta.”
“Tengo simpatía por ellas”, añade Jobson. “No es su culpa con quién estuvieron asociados sus padres.”