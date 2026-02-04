Jamie Lee Curtis celebra 27 años de sobriedad y agradece al actor Richard Lewis por apoyarla en su rehabilitación

Jamie Lee Curtis cumple 27 años sobria

Al igual que lo hizo el año pasado para celebrar 26 años de sobriedad, este 3 febrero, Jamie Lee Curtis compartió en Instagram una fotografía junto al fallecido actor y comediante Richard Lewis, a quien agradeció su apoyo cuando ella le confesó su adicción al alcohol y los analgésicos.

La actriz de 67 años comenzó su publicación mencionando que “hace 27 años, tuve dolor y tristeza. Extendí mi mano y mi viejo colega y amigo, Richard Lewis, se estiró y tomó mi mano”, haciendo referencia a que el actor la apoyó cuando ella buscó ayuda para dejar sus adicciones.

Richard Lewis y Jamie Lee Curtis fueron amigos muy cercanos. (Getty Images)

Jamie Lee Curtis agregó que Richard le presentó a otras personas que intentaban dejar sus adicciones, lo cual fue de gran ayuda para la actriz: “El milagro de la sobriedad es que solo se necesita a otra persona para relacionarse con cómo te sientes y ESO puede cambiarlo todo".

Jamie Lee Curtis logró dejar sus adicciones en 1999, cuando sus hijas tenían 13 y 3 años. (Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images)

La hija de Tony Curtis y Janet Leigh también mencionó que durante sus años de sobriedad ha conocido a personas que “comparten nuestro vínculo común de adicción y recuperación de esa prisión diaria”. Jaime Lee Curtis agregó que se siente “honrada de ser abierta con extraños” y que trata de “honrar todo su coraje, fuerza y esperanza diariamente” al ofrecer su ayuda a quienes lo necesitan al igual que Richard lo hizo con ella.

La actriz ha fomentado la concientización sobre el peligro de las adicciones y la dificultad de su proceso de rehabilitación (Getty Images)

Finalmente, confesó extrañar a su amigo, Richard Lewis. Aseguró que el mejor regalo que él le dio fue haberla ayudado a salir de su adicción, un legado que ella sigue al ayudar a otras personas con adicciones. Lewis falleció el 27 de febrero de 2024 a los 76 años.