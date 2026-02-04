La actriz de Halloween, Jamie Lee Curtis, compartió una publicación de Instagram en la que celebró cumplir 27 años de sobriedad y agradeció al actor Richard Lewis por ayudarla cuando sufría de adicciones al presentarle otras personas que se encontraban dejando el alcohol o las drogas después de ser adictos. La actriz también confesó que extraña a su amigo, fallecido en febrero de 2024.
Jamie Lee Curtis celebra 27 años de sobriedad y agradece al actor Richard Lewis por apoyarla en su rehabilitación
Al igual que lo hizo el año pasado para celebrar 26 años de sobriedad, este 3 febrero, Jamie Lee Curtis compartió en Instagram una fotografía junto al fallecido actor y comediante Richard Lewis, a quien agradeció su apoyo cuando ella le confesó su adicción al alcohol y los analgésicos.
La actriz de 67 años comenzó su publicación mencionando que “hace 27 años, tuve dolor y tristeza. Extendí mi mano y mi viejo colega y amigo, Richard Lewis, se estiró y tomó mi mano”, haciendo referencia a que el actor la apoyó cuando ella buscó ayuda para dejar sus adicciones.
Jamie Lee Curtis agregó que Richard le presentó a otras personas que intentaban dejar sus adicciones, lo cual fue de gran ayuda para la actriz: “El milagro de la sobriedad es que solo se necesita a otra persona para relacionarse con cómo te sientes y ESO puede cambiarlo todo".
La hija de Tony Curtis y Janet Leigh también mencionó que durante sus años de sobriedad ha conocido a personas que “comparten nuestro vínculo común de adicción y recuperación de esa prisión diaria”. Jaime Lee Curtis agregó que se siente “honrada de ser abierta con extraños” y que trata de “honrar todo su coraje, fuerza y esperanza diariamente” al ofrecer su ayuda a quienes lo necesitan al igual que Richard lo hizo con ella.
Finalmente, confesó extrañar a su amigo, Richard Lewis. Aseguró que el mejor regalo que él le dio fue haberla ayudado a salir de su adicción, un legado que ella sigue al ayudar a otras personas con adicciones. Lewis falleció el 27 de febrero de 2024 a los 76 años.
La recuperación de Jamie Lee Curtis a sus adicciones
En una entrevista para la revista Variety, Jamie Lee Curtis confesó que tuvo una adicción a Vicodin, un analgésico que combina hidrocodona y paracetamol, y al alcohol durante más de 10 años hasta que uno de sus amigos vio cómo la actriz se tomó cinco pastillas con una copa de vino mientras preparaba la cena de su familia en 1998.
En ese momento, Jamie tenía 40 años, estaba casada con Christopher Guest y tenía a sus hijas, Annie de 12 años y Ruby de 2. En la misma entrevista, la actriz reveló que su amigo la enfrentó diciéndole: “Sabes, Jamie, te veo. Te veo con tus pequeñas pastillas y crees que eres fabulosa y muy genial, pero la verdad es que está muerta. Eres mujer muerta”.
Después de que su hermana también se enterara de que Jaime era adicta, porque le robó una botella de Vicodin que le había sido recetada, la actriz se topó con un artículo de Esquire llamado Vicodin, My Vicodin, que la inspiró a finalmente comenzar a rehabilitarse. 27 años después, Jaime Lee Curtis se mantiene sobria y apoya a aquellos que sufren de adicciones.