El ex esposo de Jill Biden es detenido por el asesinato de su esposa

Will Stevenson, ex esposo de Jill Biden, arrestado por asesinato

El 28 de diciembre de 2025, después de que fuera reportada una disputa doméstica, la policía encontró a Linda Stevenson, esposa de Will Stevenson, inconsciente en la sala dentro de la casa de Wilmington, Delaware, en la que vive con el ex esposo de Jill Biden.

Jill Biden fue primera dama durante el mandato de Joe Biden de 2021 a 2025. (Getty Images)

A pesar de los intentos de los policías para salvar a Linda Stevenson, fue declarada muerta. Su cuerpo fue entregado a la División de Ciencias Forenses de Delaware para realizar la autopsia, aunque no se reveló la causa del fallecimiento.

Meses después, el 2 de febrero de 2026, Will Stevenson fue arrestado por el Departamento de Policía del Condado de New Castle. La detención fue confirmada en un comunicado de prensa de la misma policía. Actualmente, Will se encuentra detenido en la Institución Correccional Howard Young porque se negó a pagar la fianza de $500,000 dólares en efectivo que se le ofreció.