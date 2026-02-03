Miranda Priestly está de vuelta: así es el nuevo tráiler de 'El diablo viste a la moda 2'

El elenco confirmado para 'El diablo viste a la moda 2'

Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt regresan al universo de El diablo viste a la moda para volver a dar vida a Miranda Priestly, Andrea Sachs y Emily Charlton, los personajes que marcaron a toda una generación.

A este esperado reencuentro se suma también Stanley Tucci, quien retoma su entrañable papel de Nigel.

Por otra parte, el actor Adrian Grenier, quien interpretó a Nate Cooper, el novio de Andy Sachs en la primera película, no formará parte de esta nueva entrega, tal como lo confirmó The Hollywood Reporter.

Esta ausencia no pasó inadvertida entre los fans, sobre todo porque con el paso de los años Nate se convirtió en uno de los personajes más debatidos en redes sociales: muchos espectadores lo señalaron como el “verdadero villano” de la historia, por no apoyar el crecimiento profesional de Andy durante su etapa en la revista Runway.