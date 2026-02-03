Publicidad

Miranda Priestly está de vuelta: así es el nuevo tráiler de 'El diablo viste a la moda 2'

El primer tráiler oficial de 'El diablo viste a la moda 2' revive el icónico regreso de Meryl Streep como Miranda Priestly, Anne Hathaway como Andy Sachs y Emily Blunt como Emily Charlton.
mar 03 febrero 2026 08:25 AM
eldiablo-viste-a-la-moda-2-trailer.jpg
Mety Streep y Anne Hathaway regresan con sus icónicos papeles a 'El diablo viste a la moda 2'. (IMDb)

Veinte años después del estreno de El diablo viste a la moda, el universo de Runway Magazine regresa con el tráiler de la tan esperada segunda parte.

El avance reúne nuevamente a Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci en los papeles que los convirtieron en íconos del cine de moda

El esperado tráiler de 'El diablo viste a la moda 2'?

En el adelanto, se ve cómo Miranda Priestly (Streep) aparentemente no reconoce a Andy Sachs (Anne Hathaway), ahora una periodista con trayectoria, lo que genera un choque divertido y cargado de ironía.

Además, Emily Charlton (Emily Blunt) trabaja como ejecutiva dentro de un poderoso grupo de lujo, con acceso a enormes presupuestos publicitarios, justo lo que Miranda Priestly necesita para que Runway siga en pie.

¿Cuándo se estrena 'El diablo viste a la moda 2'?

La secuela, El diablo viste a la moda 2, llegará a los cines el 1 de mayo de 2026.

El elenco confirmado para 'El diablo viste a la moda 2'

Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt regresan al universo de El diablo viste a la moda para volver a dar vida a Miranda Priestly, Andrea Sachs y Emily Charlton, los personajes que marcaron a toda una generación.

A este esperado reencuentro se suma también Stanley Tucci, quien retoma su entrañable papel de Nigel.

Por otra parte, el actor Adrian Grenier, quien interpretó a Nate Cooper, el novio de Andy Sachs en la primera película, no formará parte de esta nueva entrega, tal como lo confirmó The Hollywood Reporter.

Esta ausencia no pasó inadvertida entre los fans, sobre todo porque con el paso de los años Nate se convirtió en uno de los personajes más debatidos en redes sociales: muchos espectadores lo señalaron como el “verdadero villano” de la historia, por no apoyar el crecimiento profesional de Andy durante su etapa en la revista Runway.

Adrian Grenier muy sonriente en la fiesta de HBO.
Adrian Grenier muy sonriente en la fiesta de HBO. (AP)

