Andrea Legarreta y su novio, Luis Carlos Origel, celebraron el cumpleaños de Erik Rubín

La separación de Erik Rubín y Andrea Legarreta

En febrero de 2023, el mundo del espectáculo mexicano fue sorprendido por la noticia de la separación de Erik Rubín y Andrea Legarreta después de 22 años de matrimonio. La pareja anunció la ruptura a través de una publicación en redes sociales, donde detallaron que tomaron la decisión cinco meses antes de anunciarla.

En el mensaje que compartieron en conjunto, Andrea y Erik dejaron en claro que a pesar de su ruptura como pareja, eso no implicaría la división de su familia: “Nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida y a las que estamos enseñando que una separación de pareja, no es una separación de familia”.

Un mes antes de anunciar su separación, Erik Rubín y Andrea Legarreta viajaron con sus hijas Mía y Nina a Japón. (Instagram - @erikrubinoficial)

De igual manera, la expareja anunció que incluso seguirían trabajando juntos: “Seguiremos compartiendo vida juntos y en familia. Seguimos siendo socios de nuestras empresas y tenemos planes de trabajar juntos en proyectos que ya compartiremos…Y sobre todas las cosas, seguimos siendo la familia unida, que se ama, se respeta y se apoya, para que cada uno sea feliz”.