Erik Rubín compartió en Instagram detalles de la fiesta por su cumpleaños número 55. Los invitados más destacados, además de sus hijas Mía y Nina, fueron Andrea Legarreta y su novio Luis Carlos Origel. La exesposa del Timbiriche respondió a la publicación con una cariñosa felicitación para el cantante, lo que confirma que mantienen una gran relación a pesar de su separación.
Andrea Legarreta y su novio, Luis Carlos Origel, celebraron el cumpleaños de Erik Rubín
Erik Rubín festeja su cumpleaños junto a Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel
El pasado 30 de enero, Erik Rubín cumplió 55 años, aunque fue hasta este 2 de enero que el integrante de Sasha, Benny y Erik compartió fotografías y videos de su festejo en su cuenta de Instagram. Durante la fiesta, Erik estuvo acompañado por sus hijas Mía y Nina, por sus amigos, su familia y su ex pareja, Andrea Legarreta, y el exnovio de ésta, Luis Carlos Origel.
Erik Rubín compartió una fotografía junto a su pastel, otra posando con todos sus invitados e incluso videos bailando en la fiesta. Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel se pueden apreciar en la foto grupal de la fiesta, así como en uno de los videos que Erik compartió de esa noche.
La separación de Erik Rubín y Andrea Legarreta
En febrero de 2023, el mundo del espectáculo mexicano fue sorprendido por la noticia de la separación de Erik Rubín y Andrea Legarreta después de 22 años de matrimonio. La pareja anunció la ruptura a través de una publicación en redes sociales, donde detallaron que tomaron la decisión cinco meses antes de anunciarla.
En el mensaje que compartieron en conjunto, Andrea y Erik dejaron en claro que a pesar de su ruptura como pareja, eso no implicaría la división de su familia: “Nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida y a las que estamos enseñando que una separación de pareja, no es una separación de familia”.
De igual manera, la expareja anunció que incluso seguirían trabajando juntos: “Seguiremos compartiendo vida juntos y en familia. Seguimos siendo socios de nuestras empresas y tenemos planes de trabajar juntos en proyectos que ya compartiremos…Y sobre todas las cosas, seguimos siendo la familia unida, que se ama, se respeta y se apoya, para que cada uno sea feliz”.
Andrea Legarreta y Erik Rubín mantienen una relación cordial
Como bien lo anunciaron en su mensaje de redes sociales, Andrea Legarreta y Erik Rubín han mantenido una relación cercana y de amistad para seguir conviviendo con sus hijas como familia; por ejemplo, en octubre de 2025 Mía Rubín reunió a sus papás Erik y Andrea Legarreta, a su hermana Nina, a su abuelo Juan Legarreta y a su novio, Tarik Othón, para mostrarles su nueva música.
La familia Legarreta Rubín también continuó viajando a pesar de la separación de Andrea y Erik Rubín. A penas en diciembre de 2025, viajaron a Bora Bora para pasar año nuevo como familia acompañados del novio de Mía y el papá de Andrea.
Desde que Andrea Legarreta comenzó su relación con Luis Carlos Origel, la convivencia ha sido la misma y ahora él también forma parte de las reuniones familiares junto a Mía, Nina, Andrea y Erik tal como sucedió en la fiesta de cumpleaños de Rubín.