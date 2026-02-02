Como un pambolero más: El príncipe William se olvida de los protocolos en el partido del Aston Villa.

La pasión del príncipe William en la victoria del Aston Villa.

Seguidor del Aston Villa desde hace años, William se mostró especialmente expresivo durante todo el encuentro: se llevaba las manos al rostro, celebraba con entusiasmo y saltó de su asiento cuando Tyrone Mings anotó el segundo gol del equipo. Finalmente, el Villa se impuso 3–2, asegurando su pase a los octavos de final de la Europa League.

Esta fue la primera aparición pública del príncipe William en un partido del Aston Villa en lo que va de la temporada, iniciada en agosto de 2025. Desde el palco de directivos, su pasión fue evidente mientras observaba el partido junto a miembros de la cúpula del club y su amigo cercano Edward van Cutsem, según reportó Hello!.