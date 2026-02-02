Como pocas veces, el príncipe William dejó ver muy emocionado durante una salida nocturna sorpresa para apoyar a su equipo favorito. El príncipe de Gales, de 43 años, apareció inesperadamente en el partido del Aston Villa contra el RB Salzburg en la UEFA Europa League el 29 de enero y, dejando de lodo el protocolo, reaccionó como cualquier aficionado apasionado mientras el partido se desarrollaba en Villa Park, en Birmingham, Inglaterra.
Como un pambolero más: El príncipe William se olvida de los protocolos en el partido del Aston Villa.
La pasión del príncipe William en la victoria del Aston Villa.
Seguidor del Aston Villa desde hace años, William se mostró especialmente expresivo durante todo el encuentro: se llevaba las manos al rostro, celebraba con entusiasmo y saltó de su asiento cuando Tyrone Mings anotó el segundo gol del equipo. Finalmente, el Villa se impuso 3–2, asegurando su pase a los octavos de final de la Europa League.
Esta fue la primera aparición pública del príncipe William en un partido del Aston Villa en lo que va de la temporada, iniciada en agosto de 2025. Desde el palco de directivos, su pasión fue evidente mientras observaba el partido junto a miembros de la cúpula del club y su amigo cercano Edward van Cutsem, según reportó Hello!.
Entre padrinos, duques y fútbol: el círculo cercano del príncipe William
Van Cutsem mantiene una relación cercana con la familia real y es ahijado del rey Carlos. Los lazos de su familia con la realeza son profundos: sus hermanos, William y Nicholas, son padrinos de los hijos del príncipe William, el príncipe George, de 12 años, y el príncipe Louis, de 7, respectivamente. Además, está casado con Lady Tamara Grosvenor, hermana de Hugh Grosvenor, séptimo duque de Westminster, amigo cercano de William y también padrino del príncipe George.
Por su parte, el príncipe William es patrono de la Football Association, el organismo rector del fútbol inglés, y ha transmitido su pasión por el Aston Villa a su hijo mayor, George.
Una pasión heredada por el fútbol
George ha acompañado a su padre en varios partidos del Aston Villa en los últimos años, aunque en esta ocasión no estuvo presente, quizá por una razón muy comprensible: era noche de escuela.
El año pasado, George asistió junto a William a varios encuentros del Aston Villa. En una confesión emotiva, el príncipe reveló a TNT Sports que llevar a George a un partido de la UEFA Champions League fue “algo muy importante” para él, ya que pudieron crear recuerdos juntos.