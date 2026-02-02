Circulan rumores de romance entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton

Kim Kardashian y Lewis Hamilton vistos juntos en un resort de lujo

Los rumores comenzaron a intensificarse después de que se diera a conocer que Kim Kardashian y Lewis Hamilton coincidieron en el Estelle Manor, un lujoso resort ubicado en los Cotswolds, una zona frecuentada por celebridades que buscan privacidad durante sus viajes de descanso.

Kim Kardashian y Lewis Hamilton en distintos eventos públicos; su relación previa ha sido tema de conversación. (Getty Images )

De acuerdo con testigos y reportes, ambos habrían llegado al mismo hotel por separado. Entre los detalles que llamaron la atención fue una cena privada y una reserva en el spa del hotel, donde, según una fuente, “tenían programado un masaje en pareja y tuvieron las instalaciones solo para ellos”.

Para evitar levantar sospechas, Kim y Lewis habrían salido del lugar por separado. Aunque no existe confirmación oficial de que compartieran tiempo juntos en privado, la coincidencia en un entorno tan exclusivo fue suficiente para desatar especulaciones entre seguidores y medios, quienes rápidamente viralizaron la información en redes sociales.