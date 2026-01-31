Kanye West regresa a la CDMX: canta con North en su concierto y hace un tour gastronómico

Kanye West en Pujol y otros puntos clave de la CDMX

Uno de los momentos que más ruido generó Kanye West en la Ciudad de México fue su visita a Pujol, el restaurante de Enrique Olvera que se ha convertido en referencia global de la gastronomía mexicana.

Ahí fue visto relajado, saludando a algunos fans y conviviendo con parte del staff, lo suficiente para que las imágenes comenzaran a circular de inmediato.

Pero Pujol no ha sido la única parada. En redes también han surgido videos y fotos que lo muestran moviéndose por distintos puntos de la ciudad, incluyendo momentos relacionados con la preparación del show, lo que confirma que Ye no solo vino a presentarse, sino a vivir la experiencia completa de estar en CDMX.

Cada nueva “aparición” del rapero estadounidense de 48 años ha mantenido a los fans en modo alerta, pendientes de cualquier pista.

La Plaza de Toros se transforma en el epicentro del año con Kanye West

La Monumental Plaza de Toros México es el lugar donde miles de personas se reunirán en dos noches que prometen ser mucho más que conciertos, ya que la presencia de Kanye West va más allá de la música.

Y es que la producción es supervisada por el propio Ye, conocido por su enfoque visual y sonoro inmersivo. La magnitud del recinto, combinada con el estilo artístico del rapero, es ideal para un espectáculo que mezcla performance, narrativa visual y un recorrido musical que conecta distintas etapas de su carrera.

La ciudad, que ya es epicentro cultural en América Latina, se convierte por unos días en punto de referencia global para la música en vivo, en el que desde la primera de las dos fechas dio mucho de qué hablar con la aparición en el escenario de North West, la hija mayor de Kanye West y Kim Kardashian, quien sigue los pasos de su papá en la música y compartió escena con él.