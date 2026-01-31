Kanye West regresa a la CDMX: canta con North en su concierto y hace un tour gastronómico

Desde que se confirmó la visita de Kanye West a la CDMX, la conversación no ha parado entre fans, redes sociales y medios, que siguen cada movimiento del rapero, productor y figura cultural que ha redefinido la música y la moda en los últimos años.
La expectativa no solo gira en torno al show, sino a todo lo que implica tener al ahora llamado "Ye" en la ciudad: apariciones inesperadas, lugares icónicos y esa sensación de que cualquier momento puede volverse tendencia.
Publicidad
Kanye West en Pujol y otros puntos clave de la CDMX
Uno de los momentos que más ruido generó Kanye West en la Ciudad de México fue su visita a Pujol, el restaurante de Enrique Olvera que se ha convertido en referencia global de la gastronomía mexicana.
Ahí fue visto relajado, saludando a algunos fans y conviviendo con parte del staff, lo suficiente para que las imágenes comenzaran a circular de inmediato.
Pero Pujol no ha sido la única parada. En redes también han surgido videos y fotos que lo muestran moviéndose por distintos puntos de la ciudad, incluyendo momentos relacionados con la preparación del show, lo que confirma que Ye no solo vino a presentarse, sino a vivir la experiencia completa de estar en CDMX.
Cada nueva “aparición” del rapero estadounidense de 48 años ha mantenido a los fans en modo alerta, pendientes de cualquier pista.
La Plaza de Toros se transforma en el epicentro del año con Kanye West
La Monumental Plaza de Toros México es el lugar donde miles de personas se reunirán en dos noches que prometen ser mucho más que conciertos, ya que la presencia de Kanye West va más allá de la música.
Y es que la producción es supervisada por el propio Ye, conocido por su enfoque visual y sonoro inmersivo. La magnitud del recinto, combinada con el estilo artístico del rapero, es ideal para un espectáculo que mezcla performance, narrativa visual y un recorrido musical que conecta distintas etapas de su carrera.
La ciudad, que ya es epicentro cultural en América Latina, se convierte por unos días en punto de referencia global para la música en vivo, en el que desde la primera de las dos fechas dio mucho de qué hablar con la aparición en el escenario de North West, la hija mayor de Kanye West y Kim Kardashian, quien sigue los pasos de su papá en la música y compartió escena con él.
Publicidad
El setlist de los conciertos de Kanye West ya elevó la emoción
La emoción creció todavía más cuando comenzó a circular el setlist oficial del show de Kanye West, un recorrido que combina distintas eras del músico y que ha sido celebrado por fans veteranos y nuevas generaciones por igual.
Más que una lista interminable de canciones, el concierto está planteado como una narrativa que pasa por himnos que marcaron su carrera, momentos introspectivos y etapas más experimentales.
En el arte oficial compartido por la producción se confirma la presencia de tracks que van desde clásicos que definieron los 2000 hasta piezas más recientes que muestran su evolución artística, logrando un equilibrio entre nostalgia y actualidad que pocos artistas pueden sostener en un mismo escenario.
Kanye West en México, para quienes no alcanzaron boleto
No todo está perdido para quienes no lograron conseguir entrada para los conciertos de Kanye West.
El concierto también estará disponible vía ViX Premium, permitiendo que fans de todo el país se sumen a la experiencia en tiempo real. Porque si algo ha demostrado la música de Ye, es que trasciende recintos y se convierte en conversación colectiva.
El regreso de Kanye West a México marca historia
El regreso de Kanye West a México no es solo una visita más en la agenda de conciertos internacionales; es un evento que mezcla música, conversación social, moda y cultura pop en una sola narrativa.
La CDMX vuelve a demostrar por qué siempre forma parte de los grandes momentos culturales, funcionando como escenario perfecto para artistas que entienden el espectáculo como una experiencia total.
Por ahora, la ciudad tiene claro algo: Kanye o Ye ya está aquí, y durante estos días, cada conversación inevitablemente regresa al mismo tema.
La música está lista, el escenario también, y la capital vive uno de esos momentos que después se recordarán como parte de su historia cultural reciente.
Publicidad
North West canta junto a su papá en el primer concierto de Kanye West en 'La México'
El rapero estadounidense Kanye West, también conocido como Ye, regresó a la Ciudad de México el 30 de enero de 2026 para ofrecer la primera de dos presentaciones en la Plaza de Toros La México, en una parada de su gira Vultures.
La noche estuvo llena de energía, con un repertorio que incluyó tanto clásicos de su carrera como nuevas interpretaciones, pero el momento que más se robó la atención del público fue un inesperado dueto junto a su hija North West.
En pleno concierto, West invitó a subir al escenario a su hija, de 12 años, con quien interpretó varias canciones, entre ellas "Only One" y partes de "Talking / Once Again", un tema colaborativo que North ya había presentado previamente en redes sociales.
North West también cantó su propio sencillo más reciente, "Piercing on My Hand", tema que hace referencia a aspectos de su vida y su identidad, incluidos sus gustos y experiencias personales.