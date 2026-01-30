La historia de amor de Pedro Torres y Lucía Méndez: una relación de telenovela

La historia de amor de Pedro Torres y Lucía Méndez

La pareja se conoció filmando un comercial para Coca-Cola en Estados Unidos, donde Lucía Méndez trabajó como actriz y Pedro Torres como director. En una entrevista con Isabel Lascuráin, Pedro confesó que invitó a cenar a Lucía durante la grabación, pero ella lo dejó plantado.

Tiempo después, se reencontraron porque Lucía Méndez era novia de Luis Miguel y Pedro Torres fue su director para el video de Cuando calienta el sol que se grabó en Acapulco, ahí fue cuando la actriz de El extraño retorno de Diana Salazar se enamoró de Pedro.

Lucía Méndez dejó a Luis Miguel para casarse con Pedro Torres. (Archivo Quién)

Según contó la misma Lucía en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, ella le envió una rosa a Pedro al terminar la grabación del videoclip con el mensaje “Fue un placer haber trabajado contigo, me encantó, a ver si nos vemos”. Pedro Torres respondió invitándola a cenar en Ciudad de México y Lucía Méndez aceptó, dejando a Luis Miguel con Mariana Yazbek en Acapulco.

Lucía Méndez también confesó que después de esa cita quedó embarazada de Pedro Torres y tuvieron a su hijo, Pedro Antonio Torres Méndez. El embarazo de Lucía, según el mismo Pedro, hizo enojar a Emilio Azcárraga Milmo ya que ella era la protagonista de El extraño retorno de Diana Salazar y tuvo que terminar la grabación ocultando su vientre, lo cual complicó la producción.

