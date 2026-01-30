La historia de amor de Pedro Torres y Lucía Méndez: una relación de telenovela

El productor Pedro Torres, fallecido este 30 de enero, tuvo tres hijos, uno de ellos, Pedro Antonio Torres Méndez, cuya mamá es Lucía Méndez y con quien Pedro Torres tuvo una de las relaciones más famosas de la farándula mexicana. Se casaron en 1988 e inmediatamente tuvieron a su hijo. Después de dos años de matrimonio se divorciaron, aunque se mantuvieron como muy buenos amigos para seguir criando a su hijo juntos.
La historia de amor de Pedro Torres y Lucía Méndez
La pareja se conoció filmando un comercial para Coca-Cola en Estados Unidos, donde Lucía Méndez trabajó como actriz y Pedro Torres como director. En una entrevista con Isabel Lascuráin, Pedro confesó que invitó a cenar a Lucía durante la grabación, pero ella lo dejó plantado.
Tiempo después, se reencontraron porque Lucía Méndez era novia de Luis Miguel y Pedro Torres fue su director para el video de Cuando calienta el sol que se grabó en Acapulco, ahí fue cuando la actriz de El extraño retorno de Diana Salazar se enamoró de Pedro.
Según contó la misma Lucía en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, ella le envió una rosa a Pedro al terminar la grabación del videoclip con el mensaje “Fue un placer haber trabajado contigo, me encantó, a ver si nos vemos”. Pedro Torres respondió invitándola a cenar en Ciudad de México y Lucía Méndez aceptó, dejando a Luis Miguel con Mariana Yazbek en Acapulco.
Lucía Méndez también confesó que después de esa cita quedó embarazada de Pedro Torres y tuvieron a su hijo, Pedro Antonio Torres Méndez. El embarazo de Lucía, según el mismo Pedro, hizo enojar a Emilio Azcárraga Milmo ya que ella era la protagonista de El extraño retorno de Diana Salazar y tuvo que terminar la grabación ocultando su vientre, lo cual complicó la producción.
El matrimonio de Lucía Méndez y Pedro Torres
La pareja llegó al altar en 1988, el mismo año que su hijo Pedro Antonio Torres Méndez nació. Durante su matrimonio, Pedro Torres impulsó la carrera de Lucía Méndez al presentarle a su equipo de publicidad, razón por la que Lucía Méndez incluso cambió su estilo y comenzó a usar marcas como Valentino. Esto no fue del agrado de la mamá de Lucía, quien reclamó a Pedro Torres por “alejar del pueblo” a su hija.
Por su parte, Lucía Méndez ayudó a Pedro Torres a bajar de peso y vestirse de una manera más elegante usando trajes, según lo declarado por Pedro en su entrevista con Isabel Lascurain. Tanto Lucía Méndez como Pedro Torres han declarado haber sido muy felices durante sus dos años de matrimonio.
Lucía Méndez contó en exclusiva a Quién que vivió momentos inolvidables junto a Pedro Torres, uno de ellos fue cuando la llevó a presentar Noches de Cabaret en Líbano cuando el país estaba en guerra. Lamentablemente, allí fueron víctimas de un atentado tras la instalación de dos bombas fuera del estadio donde se realizaría el concierto mientras los músicos ensayaban. 45 personas fallecieron, de acuerdo con Lucía Méndez.
“Yo quería regresarme a México sin querer hacer nada, él me convenció de que habláramos con el primer ministro, ya que era un masivo importante en Líbano y me convenció que lo hiciera teniendo 7000 soldados cuidándome porque era un concierto masivo muy importante. Yo no quería hacer nada y gracias a él se pudo lograr”, relató Méndez a Quién.
¿Por qué se separaron Pedro Torres y Lucía Méndez?
Según Pedro Torres, la separación de la pareja fue una decisión mutua y un acuerdo pacífico. Lucía Méndez era muy celosa ya que su equipo “la llenaba de ideas tremendas de que yo era mujeriego”, contó Pedro en el programa de Lascurain.
Después de su separación, Pedro Torres se mudó a cuatro casas de distancia de donde Lucía Méndez vivía con su hijo en Miami. El productor también reveló que organizaron una fiesta por el Día de la Independencia el 15 de septiembre y, frente a sus amigos, anunciaron públicamente el final de su relación.
La relación de Pedro Torres y Lucía Méndez posterior a su matrimonio
“Con Lucía fue maravillosa la relación, viajamos a Líbano, hicimos mil cosas, era una gran complicidad profesional […] Ha sido una historia importantísima en mi vida”, así recordó Pedro Torres su relación con Lucía Méndez en una entrevista.
“Pedro es el padre de mi hijo Pedro Antonio Torres Méndez y el gran amor de mi vida. Podría contar mil anécdotas… pero lo más importante es que me dio un gran hijo”, declaró Lucía Méndez a Quién.
Lucía Méndez y Pedro Torres mantuvieron una relación de amistad después de divorciarse para cuidar a su hijo y siguieron en contacto incluso cuando su Pedro Antonio Torres Méndez ya era un adulto. Fue la misma Lucía Méndez quien en diciembre de 2025 dio actualizaciones sobre el estado de salud del productor.