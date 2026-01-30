Big Brother y los proyectos más exitosos y emblemáticos de Pedro Torres

El mundo del espectáculo mexicano está de luto. Pedro Torres, productor de Televisa, falleció este viernes 30 de enero. Conocido mayormente por haber traído Big Brother a México, Torres dedicó gran parte de su vida a la industria audiovisual y a proponer una visión distinta que transformó la manera de hacer televisión.
Desde sus inicios como camarógrafo hasta convertirse en uno de los productores más influyentes del país, Torres dejó una huella importante en la televisión mexicana, y es por eso que hoy conmemoramos su vida y recordamos los proyectos más importantes y emblemáticos que definieron su legado.
Big Brother: el proyecto más emblemático de Pedro Torres
El mayor proyecto asociado al nombre de Pedro Torres es, sin duda, Big Brother. Estrenado en 2002, el reality marcó un antes y un después en la televisión abierta.
El formato consistía en reunir a doce concursantes (seis hombres y seis mujeres), que no se conocían y permanecían encerrados en una casa durante 106 días, sin contacto alguno con el mundo exterior.
Los participantes eran vigilados las 24 horas del día por múltiples cámaras y micrófonos colocados en todas partes de la casa, convirtiendo su convivencia diaria en un experimento social televisado. De acuerdo con sus productores, la intención del programa era mostrar el comportamiento humano en condiciones extremas de aislamiento y convivencia, una premisa que capturó rápidamente la atención del público.
El éxito fue tal que Big Brother contó con cuatro temporadas regulares y otras cuatro en su versión VIP, que incorporó a celebridades mexicanas. El final de la primera temporada fue visto por 6 millones 585 mil 810 personas y las noches de expulsión del programa elevaron la audiencia promedio de los miércoles en un 120% a nivel nacional, mostrando el impacto que este reality tenía en la televisión en vivo.
El noticiero de Joaquín López-Dóriga
Pedro Torres también dejó una marca importante en el periodismo televisivo como productor de "El Noticiero con Joaquín López-Dóriga", transmitido en horario nocturno por Televisa. El espacio inició una nueva etapa el 3 de abril de 2000, cuando López-Dóriga asumió la conducción del noticiero de las 22:30 horas, consolidándolo como uno de los informativos más vistos e influyentes del país.
Bajo esta producción, el noticiero se caracterizó por una narrativa visual diferente y un estilo directo, además de entrevistas emblemáticas con figuras que marcaron la historia reciente de México, incluyendo políticos, representantes de la iglesia y personalidades del mundo del espectáculo.
Mujeres Asesinas
Torres también apostó por el género de ficción con "Mujeres Asesinas", serie que causó impacto por su tono oscuro, su narrativa directa y por abordar narrativas inspiradas en casos reales que no se contaban. Adaptada de la serie homónima argentina, el formato consistía en presentar la historia de una mujer diferente en cada capítulo. La serie de crimen, se convirtió en un éxito por su enfoque psicológico, su elenco femenino y por abrir la conversación sobre violencia, género y justicia desde una perspectiva distinta en la televisión abierta.
La Jugada
Dentro del ámbito deportivo, Pedro Torres también dejó una huella importante con "La Jugada", uno de los programas de análisis y resumen deportivo más longevos de la televisión mexicana. El espacio se convirtió en una referencia para los aficionados al deporte al ofrecer un recuento semanal de la actividad futbolística y deportiva nacional e internacional.
Transmitido tradicionalmente por la noche, "La Jugada" cuenta con transmisiones especiales durante eventos de gran magnitud como los Juegos Olímpicos y las Copas Mundiales de la FIFA. Bajo la producción de Torres, el programa se alejó del formato del periodismo deportivo tradicional y se ha consolidado como uno de los espacios deportivos más reconocidos y duraderos de Televisa.
La Incondicional: el videoclip de Luis Miguel
Antes de consolidarse como productor televisivo, Pedro Torres fue director de uno de los videoclips más icónicos de la música latina: "La Incondicional" de Luis Miguel.
El video rompió esquemas en su momento por su estética cinematográfica y melodramática, su narrativa militar y la imagen renovada del cantante. La producción no solo elevó el estándar de los videoclips en español al incorporar un lenguaje visual más cercano al cine (influenciado por la formación de Torres como cineasta), sino que también se convirtió en un referente cultural de los años noventa.
Pedro Torres fue un creador que entendió el poder de la imagen, la narrativa y el impacto cultural de la televisión. Su carrera estuvo marcada por proyectos que incomodaron, innovaron y redefinieron formatos, dejando una influencia que sigue presente en la industria actual. Su legado permanece como el de un productor que se atrevió a cambiar las reglas del juego y a imaginar una televisión distinta.