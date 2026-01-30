Big Brother y los proyectos más exitosos y emblemáticos de Pedro Torres

Big Brother: el proyecto más emblemático de Pedro Torres

El mayor proyecto asociado al nombre de Pedro Torres es, sin duda, Big Brother. Estrenado en 2002, el reality marcó un antes y un después en la televisión abierta.

El formato consistía en reunir a doce concursantes (seis hombres y seis mujeres), que no se conocían y permanecían encerrados en una casa durante 106 días, sin contacto alguno con el mundo exterior.

Los participantes eran vigilados las 24 horas del día por múltiples cámaras y micrófonos colocados en todas partes de la casa, convirtiendo su convivencia diaria en un experimento social televisado. De acuerdo con sus productores, la intención del programa era mostrar el comportamiento humano en condiciones extremas de aislamiento y convivencia, una premisa que capturó rápidamente la atención del público.

Pedro Torres revolucionó la televisión en vivo con Big Brother. (Agencia México)

El éxito fue tal que Big Brother contó con cuatro temporadas regulares y otras cuatro en su versión VIP, que incorporó a celebridades mexicanas. El final de la primera temporada fue visto por 6 millones 585 mil 810 personas y las noches de expulsión del programa elevaron la audiencia promedio de los miércoles en un 120% a nivel nacional, mostrando el impacto que este reality tenía en la televisión en vivo.