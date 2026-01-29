¿Quién es Patricia Azarcoya, la mexicana con la que Rob Schneider estuvo casado por más de 15 años?

Después de más de dos décadas juntos, la relación de la mexicana Patricia Azarcoya y el actor Rob Schneider llegó a su fin. La noticia del divorcio sorprendió porque la pareja había mantenido una relación relativamente discreta a lo largo de los años. Su historia estuvo marcada por el cruce de culturas, colaboraciones profesionales y una vida familiar tranquila.
El anuncio despertó interés no solo por la separación, sino también por la figura de Patricia Azarcoya, quien fue parte fundamental de la vida personal y creativa del actor.
¿Quién es Patricia Azarcoya, esposa de Rob Schneider?
Patricia Azarcoya es una productora y actriz mexicana. Nació el 6 de marzo de 1988 en Mérida, Yucatán. Antes de conocer a Schneider, inició su carrera en la televisión mexicana: fue parte de la producción de programas como CuentameLove, El pelado de la noche y Guerra de Chistes.
Aunque su nombre comenzó a sonar con más fuerza a raíz de su relación, Azarcoya ya contaba con experiencia detrás de cámaras y un perfil ligado a la industria audiovisual.
Tras mudarse a Estados Unidos, Patricia continuó explorando el mundo audiovisual desde una perspectiva más amplia. Además de su trabajo como productora, incursionó como actriz en proyectos independientes y series. Participó en producciones que no siempre estuvieron ligadas al gran Hollywood, pero que le permitieron mantenerse activa dentro de la industria.
Uno de los aspectos más relevantes de su trayectoria fue su participación en Real Rob, donde no solo apareció frente a la cámara, sino que también tuvo un rol creativo y de producción. Este proyecto mostró una faceta más personal y auténtica de Paty, alejándola del estereotipo de “esposa de” y colocándola como una colaboradora creativa con voz propia.
¿Cómo se conocieron Rob Schneider y Patricia Azarcoya?
La pareja se conoció a mediados de la década de los 2000 durante una producción televisiva, cuando Azarcoya trabajaba en el área de producción y Schneider participó como invitado para promocionar su película Big Stan. La conexión fue inmediata a pesar de la diferencia de culturas y de edades.
De acuerdo con la actriz, la pareja optó por llevar su relación con calma y, tras seis años juntos, se casaron en 2011 en una ceremonia íntima celebrada en Beverly Hills.
Los proyectos en común de Schneider y Azarcoya
Durante su matrimonio, la pareja combinó su vida personal con colaboraciones profesionales. Uno de los proyectos más conocidos fue Real Rob, una serie de comedia con tintes autobiográficos que explora la vida del actor, su familia y los retos de la fama. En este proyecto, Paty participó tanto en producción como en pantalla.
Otro proyecto relevante fue Daddy Daughter Trip, una comedia familiar protagonizada por Rob Schneider y su hija, en la que ella también estuvo involucrada en la producción. La cinta reforzó la dinámica creativa de la pareja y su interés por desarrollar contenidos con un enfoque familiar.
Las hijas de Patricia Azarcoya y el actor Rob Schneider
Rob Schneider y Patricia Azarcoya son padres de dos hijas: Miranda Scarlett y Madeline Robbie, quienes ocuparon un lugar central en su vida familiar. A lo largo de los años, el actor habló en distintas ocasiones sobre la importancia de la cultura mexicana dentro de su hogar y el impacto que Patricia tuvo en su forma de ver la familia. La crianza bicultural fue un elemento constante en su dinámica, pues de acuerdo a declaraciones del actor, sus hijas hablan dos idiomas a su corta edad.
¿Qué se sabe sobre el divorcio de Rob Schneider y la mexicana Patricia Azarcoya?
La separación se hizo oficial tras la presentación de una solicitud de divorcio que puso fin a más de 15 años de matrimonio y alrededor de 21 años de relación. El proceso legal se está llevando a cabo en Estados Unidos.
Hasta el momento, ninguno de los dos ha emitido declaraciones públicas explicando las razones del divorcio. La información disponible se limita a documentos legales y reportes de medios, lo que refuerza la idea de que ambos han optado por manejar la ruptura de manera privada.