¿Quién es Patricia Azarcoya, la mexicana con la que Rob Schneider estuvo casado por más de 15 años?

¿Quién es Patricia Azarcoya, esposa de Rob Schneider?

Patricia Azarcoya es una productora y actriz mexicana. Nació el 6 de marzo de 1988 en Mérida, Yucatán. Antes de conocer a Schneider, inició su carrera en la televisión mexicana: fue parte de la producción de programas como CuentameLove, El pelado de la noche y Guerra de Chistes.

Aunque su nombre comenzó a sonar con más fuerza a raíz de su relación, Azarcoya ya contaba con experiencia detrás de cámaras y un perfil ligado a la industria audiovisual.



Tras mudarse a Estados Unidos, Patricia continuó explorando el mundo audiovisual desde una perspectiva más amplia. Además de su trabajo como productora, incursionó como actriz en proyectos independientes y series. Participó en producciones que no siempre estuvieron ligadas al gran Hollywood, pero que le permitieron mantenerse activa dentro de la industria.

Uno de los aspectos más relevantes de su trayectoria fue su participación en Real Rob, donde no solo apareció frente a la cámara, sino que también tuvo un rol creativo y de producción. Este proyecto mostró una faceta más personal y auténtica de Paty, alejándola del estereotipo de “esposa de” y colocándola como una colaboradora creativa con voz propia.