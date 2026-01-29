Kylie Jenner y Charli XCX se unen en The Moment, ¿de qué se trata?

¿Qué es The Moment, donde participan

Kylie Jenner y Charli XCX

?

The Moment es una película estilo mockumentary o falso documental, un género de ficción que adopta y parodia los recursos del cine documental (como entrevistas, testimonios y el uso de cámara en mano) para construir relatos ficticios, usualmente con humor, sátira o crítica social.

La película se estrenó en el Festival de Cine de Sundance 2026 y se prepara para su lanzamiento comercial en cines de Estados Unidos el 30 de enero de 2026, distribuida por la compañía independiente A24.



En lugar de ser un retrato tradicional del detrás de escena de una gira, The Moment combina escenas de ficción con elementos inspirados en la vida real de Charli XCX y su relación con la cultura pop actual.

Según entrevistas recientes, la idea surgió a partir de la propuesta de hacer una cinta mucho más convencional de su tour Brat. Sin embargo, ella no conectó con la idea porque le parecía una forma de alargar innecesariamente la vida del álbum y optó por esta opción mucho menos convencional, pero que hace sentido con la marca personal de la cantante.