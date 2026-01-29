Kylie Jenner y Charli XCX se unen en The Moment, ¿de qué se trata?

Kylie Jenner y Charli XCX protagonizan una de las colaboraciones más comentadas de la cultura pop y no, no se trata de un video musical común. El video es parte de un proyecto en el que ambas participan: The Moment, una película que mezcla música, sátira y ficción para ofrecer una visión distinta de la carrera de la cantante británica.
Este filme está dirigido y coescrito por Aidan Zamiri y protagonizado por Charli XCX, quien interpreta una versión ficticia de sí misma mientras debate entre mantenerse fiel a su arte o dejar que la vuelvan un producto comercial más en la industria musical.