Kylie Jenner y Charli XCX se unen en The Moment, ¿de qué se trata?

No es solo un cameo ni un video musical. The Moment es el proyecto con el que Charli XCX juega con la fama, la cultura pop y la mirada cinematográfica.
jue 29 enero 2026 09:40 AM
Charli XCX y Kylie Jenner se unen para un proyecto cinematográfico. (Getty Images)

Kylie Jenner y Charli XCX protagonizan una de las colaboraciones más comentadas de la cultura pop y no, no se trata de un video musical común. El video es parte de un proyecto en el que ambas participan: The Moment, una película que mezcla música, sátira y ficción para ofrecer una visión distinta de la carrera de la cantante británica.

Este filme está dirigido y coescrito por Aidan Zamiri y protagonizado por Charli XCX, quien interpreta una versión ficticia de sí misma mientras debate entre mantenerse fiel a su arte o dejar que la vuelvan un producto comercial más en la industria musical.

The Moment es una película estilo mockumentary o falso documental, un género de ficción que adopta y parodia los recursos del cine documental (como entrevistas, testimonios y el uso de cámara en mano) para construir relatos ficticios, usualmente con humor, sátira o crítica social.

La película se estrenó en el Festival de Cine de Sundance 2026 y se prepara para su lanzamiento comercial en cines de Estados Unidos el 30 de enero de 2026, distribuida por la compañía independiente A24.

En lugar de ser un retrato tradicional del detrás de escena de una gira, The Moment combina escenas de ficción con elementos inspirados en la vida real de Charli XCX y su relación con la cultura pop actual.

Según entrevistas recientes, la idea surgió a partir de la propuesta de hacer una cinta mucho más convencional de su tour Brat. Sin embargo, ella no conectó con la idea porque le parecía una forma de alargar innecesariamente la vida del álbum y optó por esta opción mucho menos convencional, pero que hace sentido con la marca personal de la cantante.

Charli XCX, fiel fanática del cine, se aventura en la industria con su nuevo falso documental. (Getty Images)

El cameo de Kylie Jenner en Residue

Antes del estreno, Charli XCX lanzó un video musical sorpresa para el tema Residue, parte de la banda sonora compuesta por A.G. Cook, colaborador habitual de la cantante. En el cierre del clip, aparece Kylie Jenner fumando un cigarro y caracterizada con un look similar al de Charli, algo que ha generado conversación en redes.

La participación de Jenner no solo es visual: también forma parte del elenco de The Moment, marcando su debut actoral en un proyecto cinematográfico.

Dentro del cast también se encuentran nombres como Alexander Skarsgård, Rachel Sennott, Rosanna Arquette, Jamie Demetriou, Julia Fox y otros. Muchos de ellos interpretando versiones exageradas o fragmentos de sí mismos.

The Moment es la primera película en la que Kylie Jenner actuará. (Getty Images)

¿Qué lo hace especial?

Lo que distingue a The Moment de otros proyectos musicales o documentales es precisamente su enfoque híbrido: no es un registro de hechos ni una biografía lineal, sino una mezcla de ficción, crítica cultural y estética pop que juega con la idea de la celebridad, el ego del artista y las narrativas que construye la industria musical.

Además, la aparición de una figura como Kylie Jenner, famosa por su influencia en moda, redes sociales y cultura popular, amplía el alcance mediático del filme hacia un público más allá de los seguidores tradicionales de Charli XCX.

Tras su paso por Sundance y el estreno de clips promocionales como Residue, The Moment se posiciona como uno de los estrenos más observados de este inicio de 2026, especialmente entre las audiencias jóvenes y comunidades interesadas en la mezcla de música, moda, redes sociales y cine.

Charli XCX presentó The Moment en Sundance 2026. (Getty Images)

