Matisse anuncia segunda fecha en el Auditorio Nacional tras agotar boletos

Tras el rotundo éxito de su primer sold out del 6 de marzo, Matisse confirma una segunda noche de magia en el Auditorio Nacional para cumplir así el deseo de su público de vivir uno de los mejores shows del año.
Melissa Robles ,Pablo Preciado y Román Torres regresarán al máximo escenario de Reforma el 6 de junio para refrendar su lugar como una de las bandas más sólidas del pop actual, prometiendo una velada inolvidable donde la maestría compositiva y la calidez vocal del trío, serán los protagonistas de una entrega total sobre el escenario.
Publicidad
"EL AYER": UN VIAJE DE NOSTALGIA
EL AYER no es solo un álbum, es la consolidación definitiva de Matisse como unas de las fuerzas más influyentes del pop contemporáneo en México. A través de 11 temas, el trío demuestra una vez más su habilidad única para transformar emociones complejas en canciones memorables. Con letras directas, este disco destaca por sus inconfundibles armonías vocales y esa sensibilidad que les permite fusionar géneros con naturalidad.
El corazón de esta producción late con fuerza en su nuevo sencillo, HIPOTÉTICAMENTE, una colaboración con el maestro Leonel García. El tema es un golpe de nostalgia: Matisse y Leonel capturan la esencia de añorar un amor perdido, recordándonos por qué siguen liderando la vanguardia del pop en nuestro país.
La música de Matisse viaja entre el pop, el folk y lo que se conoce como “música de cantautor”, con temas inteligentes que trascienden. Desde su primer sencillo, La Misma Luna, la banda ha conquistado a miles de fans con su estilo fresco y letras conmovedoras.
Publicidad
El setlist del concierto
En su presentación en el Auditorio Nacional, Matisse interpretará un repertorio que recorre sus mayores éxitos, además de momentos acústicos y medleys especiales.
Intro
Imposible Amor
Vete Vete
Primer Avión
Así el Amor se Muere
Todo a Nada
Pedazos
Ya Casi
Todavía
Medley Baladas (Full) 9. Por tu Bien (Piano) 10. Si Fuera Fácil (Piano) 11. La Misma Luna (Piano)
Acústico Piano (Medley) 12. A Olvidarte 13. Sé que te Vas 14. Y Ya 15. Por Última Vez
Full 16. Hipotéticamente 17. Conmigo Sin Ti 18. Eres Tú 19. Mantra (Carenita) – Full en vivo 20. Aplauso 21. Como lo Hice Yo 22. Ando Bien a Gusto – de Los Tucanes de Tijuana 23. Mis Ojos Lloran por Ti 24. Acuérdate de Mí 25. Maldito Corazón 26. Más que Amigos