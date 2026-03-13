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Espectáculos

Matisse anuncia segunda fecha en el Auditorio Nacional tras agotar boletos

Tras agotar su concierto del 6 de marzo en el Auditorio Nacional, Matisse anunció una segunda fecha el 6 de junio de 2026. La preventa de boletos iniciará el 3 de marzo a las 11:00 a.m.
vie 13 marzo 2026 01:15 PM
Matisse

Tras el rotundo éxito de su primer sold out del 6 de marzo, Matisse confirma una segunda noche de magia en el Auditorio Nacional para cumplir así el deseo de su público de vivir uno de los mejores shows del año.

Melissa Robles , Pablo Preciado y Román Torres regresarán al máximo escenario de Reforma el 6 de junio para refrendar su lugar como una de las bandas más sólidas del pop actual, prometiendo una velada inolvidable donde la maestría compositiva y la calidez vocal del trío, serán los protagonistas de una entrega total sobre el escenario.

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"EL AYER": UN VIAJE DE NOSTALGIA

EL AYER no es solo un álbum, es la consolidación definitiva de Matisse como unas de las fuerzas más influyentes del pop contemporáneo en México. A través de 11 temas, el trío demuestra una vez más su habilidad única para transformar emociones complejas en canciones memorables. Con letras directas, este disco destaca por sus inconfundibles armonías vocales y esa sensibilidad que les permite fusionar géneros con naturalidad.

Matisse
MATISSE. Abridor: Adrián Cota. Invitados: Los Tucanes de Tijuana. (José Jorge Carreón)

El corazón de esta producción late con fuerza en su nuevo sencillo, HIPOTÉTICAMENTE, una colaboración con el maestro Leonel García . El tema es un golpe de nostalgia: Matisse y Leonel capturan la esencia de añorar un amor perdido, recordándonos por qué siguen liderando la vanguardia del pop en nuestro país.

Matisse
MATISSE. Abridor: Adrián Cota. Invitados: Los Tucanes de Tijuana. (José Jorge Carreón)

La música de Matisse viaja entre el pop, el folk y lo que se conoce como “música de cantautor”, con temas inteligentes que trascienden.
Desde su primer sencillo, La Misma Luna, la banda ha conquistado a miles de fans con su estilo fresco y letras conmovedoras.

Matisse
MATISSE. Abridor: Adrián Cota. Invitados: Los Tucanes de Tijuana. (José Jorge Carreón)

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El setlist del concierto

En su presentación en el Auditorio Nacional, Matisse interpretará un repertorio que recorre sus mayores éxitos, además de momentos acústicos y medleys especiales.

Matisse
MATISSE. Abridor: Adrián Cota. Invitados: Los Tucanes de Tijuana. (José Jorge Carreón)

Intro

  1. Imposible Amor
  2. Vete Vete
  3. Primer Avión
  4. Así el Amor se Muere
  5. Todo a Nada
  6. Pedazos
  7. Ya Casi
  8. Todavía
Matisse
MATISSE. Abridor: Adrián Cota. Invitados: Los Tucanes de Tijuana. (José Jorge Carreón)

Medley Baladas (Full)
9. Por tu Bien (Piano)
10. Si Fuera Fácil (Piano)
11. La Misma Luna (Piano)

Matisse
MATISSE. Abridor: Adrián Cota. Invitados: Carenita y Los Tucanes de Tijuana. (José Jorge Carreón)

Acústico Piano (Medley)
12. A Olvidarte
13. Sé que te Vas
14. Y Ya
15. Por Última Vez

Matisse
MATISSE. Abridor: Adrián Cota. Invitados: Los Tucanes de Tijuana. (José Jorge Carreón)

Full
16. Hipotéticamente
17. Conmigo Sin Ti
18. Eres Tú
19. Mantra (Carenita) – Full en vivo
20. Aplauso
21. Como lo Hice Yo
22. Ando Bien a Gusto – de Los Tucanes de Tijuana
23. Mis Ojos Lloran por Ti
24. Acuérdate de Mí
25. Maldito Corazón
26. Más que Amigos

Matisse
MATISSE. Abridor: Adrián Cota. Invitados: Los Tucanes de Tijuana. (José Jorge Carreón)

Final

  • Speech Román
  • Speech Melissa
  • Speech Pablo
Matisse
MATISSE. Abridor: Adrián Cota. Invitados: Los Tucanes de Tijuana. (José Jorge Carreón)

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Conciertos

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