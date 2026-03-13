Matisse anuncia segunda fecha en el Auditorio Nacional tras agotar boletos

"EL AYER": UN VIAJE DE NOSTALGIA

EL AYER no es solo un álbum, es la consolidación definitiva de Matisse como unas de las fuerzas más influyentes del pop contemporáneo en México. A través de 11 temas, el trío demuestra una vez más su habilidad única para transformar emociones complejas en canciones memorables. Con letras directas, este disco destaca por sus inconfundibles armonías vocales y esa sensibilidad que les permite fusionar géneros con naturalidad.

MATISSE. Abridor: Adrián Cota. Invitados: Los Tucanes de Tijuana. (José Jorge Carreón)

El corazón de esta producción late con fuerza en su nuevo sencillo, HIPOTÉTICAMENTE, una colaboración con el maestro Leonel García . El tema es un golpe de nostalgia: Matisse y Leonel capturan la esencia de añorar un amor perdido, recordándonos por qué siguen liderando la vanguardia del pop en nuestro país.

MATISSE. Abridor: Adrián Cota. Invitados: Los Tucanes de Tijuana. (José Jorge Carreón)

La música de Matisse viaja entre el pop, el folk y lo que se conoce como “música de cantautor”, con temas inteligentes que trascienden.

Desde su primer sencillo, La Misma Luna, la banda ha conquistado a miles de fans con su estilo fresco y letras conmovedoras.