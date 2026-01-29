Kim Kardashian rompe el silencio y explica por qué borraron las fotos de Harry y Meghan tras la fiesta de Kris Jenner

Kim Kardashian explica por qué borraron las fotos de Harry y Meghan tras la fiesta de Kris Jenner

Durante una charla en el podcast Khloé In Wonder Land, la empresaria dijo que la decisión de eliminar las imágenes no tuvo motivos ocultos, sino que fue un malentendido relacionado con el momento en que se publicaron.

Kim Kardashian aseguró que tanto ella como Kris Jenner habían recibido luz verde para compartir las fotografías de la espectacular fiesta celebrada en noviembre pasado, pero luego se dieron cuenta de que coincidían con el Día del Recuerdo en el Reino Unido, una fecha dedicada a honrar a los miembros de las fuerzas armadas caídos, y consideraron que podía parecer inapropiado que Meghan y Harry aparecieran en fotos de una celebración bajo ese contexto.

Meghan Markle, príncipe Harry y Kris Jenner. (Instagram)

"Nos dijeron que publicarlo era genial. Y después, creo que se dieron cuenta de que era el Día del Recuerdo y no querían que los vieran en una fiesta, aunque ya estaba publicado, ¿sabes?, y luego lo quitaron”, contó.

Kim Kardashian defendió que Meghan y Kris Jenner mantienen una amistad de años y que la presencia del matrimonio real en la fiesta había sido agradable y sin conflicto.

“Mamá y Meghan son amigas desde hace algunos años y tienen una relación muy dulce”, agregó Kim.