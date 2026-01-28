Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta, confiesa cómo se lleva con Erik Rubín y sus hijas

Después de que se revelara que el nuevo novio de Andrea Legarreta es el conductor y entrenador Luis Carlos Origel , desde entonces, la pareja ha compartido fotografías juntos y han hecho declaraciones sobre su relación.
La última la hizo Luis Carlos, quien confesó que fue “muy bonito” pasar de ser amigo de la conductora a ser su pareja y agregó que tiene una buena relación con Mía y Nina, las hijas de Andrea, e incluso conErik Rubín , la ex pareja de Legarreta.
La relación de Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta, con Mía y Nina Rubín
Desde hace algunas semanas, Erik Rubín publicó una historia en su cuenta de Instagram donde mostró que tanto él como sus hijas Mía y Nina e incluso el novio de Mía, Tarik Othon, ya conviven con el nuevo novio de Andrea Legarreta, Luis Carlos Origel.
Al respecto, el entrenador habló con la prensa este 27 de enero sobre su noviazgo con Andrea Legarreta, así como sobre la relación que tiene tanto con Mía y Nina, como con Erik Rubín.
Luis Carlos Origel confirmó que se lleva “muy bien, muy bien con todos”. También comentó que está "la verdad, feliz. Estamos muy contentos”, refiriéndose a su noviazgo con Andrea.
Cabe mencionar que Andrea Legarreta sigue conviviendo con Erik Rubín, de quien aún no está legalmente separada ya que han postergado la firma del divorcio, para seguir pasando tiempo como familia junto a sus hijas Mía y Nina.
Luis Carlos Origel también confesó qué es lo que más admira de la conductora Andrea Legarreta.
“Todo, la verdad es un gran ser humano y es una persona que quiero muchísimo”, aseguró. Recordemos que la pareja se conoció desde años atrás ya que ambos trabajan en Televisa como conductores, aunque fue hasta 2025 cuando se les empezó a ver juntos después de que Andrea Legarreta publicara fotografías de una boda a la que asistió junto a Luis Carlos Origel.
Luis Carlos Origel habla del apoyo de su tío Juan José “Pepillo” Origel
Cuando se descubrió la identidad del nuevo novio de Andrea Legarreta, los fanáticos que no conocían a Luis Carlos Origel notaron que el apellido de la nueva pareja era el mismo que el del presentador y conductor, Juan José "Pepillo Origel y descubrieron que tío del nuevo novio de Legarreta.
Durante su charla con la prensa, Luis Carlos Origel también habló sobre su pariente, Juan José Origel. “Con mi tío, tengo una relación muy cercana, nos queremos mucho, nos apoyamos mucho y estamos siempre cerca”.
Luis Carlos no solo es el sobrino de “Pepillo”, también es su ahijado. Cuando se confirmó la relación, Juan José Origel reaccionó en Instagram al publicar un video donde explicó que es muy cercano a Luis Carlos y declaró que él ya sospechaba del noviazgo desde antes que su ahijado se lo confesara. "Pepillo" aprobó la relación al llamar a Andrea Legarreta su sobrina.
Andrea Legarreta saca a bailar a Luis Carlos Origel
La pareja cada vez es más pública y no teme a mostrarse junto en eventos, redes sociales e incluso en el programa matutino del que es titular Andrea Legarreta.
Horas antes de que Luis Carlos Origel hablara con la prensa, durante la emisión del programa Hoy del 27 de marzo, Andrea y él tuvieron que competir en una de las dinámicas del matutino. Los conductores tuvieron que cantar una canción con la palabra “Corazón”.
En el caso de Luis Carlos ,eligió Y llegaste tú de Banda El Recodo, por su parte, Andrea Legarreta cantó Bandido de Ana Bárbara. Mientras Andrea realizaba su interpretación, tomó a Luis Carlos Origel de la mano y bailaron juntos. Finalmente se abrazaron y siguieron con la competencia junto al resto de conductores del programa.