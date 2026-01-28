Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta, confiesa cómo se lleva con Erik Rubín y sus hijas

La relación de Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta, con Mía y Nina Rubín

Desde hace algunas semanas, Erik Rubín publicó una historia en su cuenta de Instagram donde mostró que tanto él como sus hijas Mía y Nina e incluso el novio de Mía, Tarik Othon, ya conviven con el nuevo novio de Andrea Legarreta, Luis Carlos Origel.

Al respecto, el entrenador habló con la prensa este 27 de enero sobre su noviazgo con Andrea Legarreta, así como sobre la relación que tiene tanto con Mía y Nina, como con Erik Rubín.

Erik Rubín mostró en su Instagram que Luis Carlos Origel ya convivió con él y sus hijas. (Instagram - @erikrubinoficial)

Luis Carlos Origel confirmó que se lleva “muy bien, muy bien con todos”. También comentó que está "la verdad, feliz. Estamos muy contentos”, refiriéndose a su noviazgo con Andrea.

Cabe mencionar que Andrea Legarreta sigue conviviendo con Erik Rubín, de quien aún no está legalmente separada ya que han postergado la firma del divorcio, para seguir pasando tiempo como familia junto a sus hijas Mía y Nina.

Luis Carlos Origel y Andrea Legarreta confirmaron su relación hace unos días. (Instagram - @lcorigel)

Luis Carlos Origel también confesó qué es lo que más admira de la conductora Andrea Legarreta.

“Todo, la verdad es un gran ser humano y es una persona que quiero muchísimo”, aseguró. Recordemos que la pareja se conoció desde años atrás ya que ambos trabajan en Televisa como conductores, aunque fue hasta 2025 cuando se les empezó a ver juntos después de que Andrea Legarreta publicara fotografías de una boda a la que asistió junto a Luis Carlos Origel.