Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

El inesperado agradecimiento de Kanye West a su esposa Bianca Censori tras años de controversias

El rapero Ye reconoció que la intervención de su esposa fue clave para buscar ayuda profesional y enfrentar su episodio de depresión, agradeciéndole a pesar de las controversias que han vivido juntos.
mié 28 enero 2026 11:14 AM
kanye-west-esposa-bianca-censori.png
(Getty Images)

A unos días de su concierto en la Plaza de Toros en la Ciudad de México, Kanye West hizo una declaración sobre sus momentos más oscuros y el papel que Bianca Censori, su actual esposa, ha jugado en la recuperación de su salud mental. Reconoció que gracias a ella se decidió a tomar tratamiento y enfrentar los desafíos de su condición.

Publicidad

Bianca Censori ayudó a Kanye West a salir de la depresión

En una entrevista, Kanye admitió públicamente haber pasado por un "largo episodio maníaco" que afectó su comportamiento y admitió que su esposa fue clave para que reconociera la gravedad de su situación y buscara ayuda profesional.

"Mi esposa reconoció que estaba en un verdadero hoyo tras un cambio en mi medicación e intervino para que buscáramos el tratamiento adecuado", explicó Ye. Según el ex-esposo de Kim Kardashian, el episodio del que habla duró meses y contribuyó a que perdiera el contacto con la realidad durante el 2025. Este suceso terminó con él en un estado depresivo tan severo que su estabilidad emocional estaba en un alto riesgo. Fue entonces que Bianca insistió en que recibiera atención médica, lo que lo llevó a un centro de rehabilitación en Suiza y a un régimen médico que incluía medicamentos, terapia, ejercicio constante y nuevos hábitos saludables.

67th Annual Grammy Awards, Arrivals, Los Angeles, USA - 02 Feb 2025
Kanye West y Bianca Censori (Shutterstock)

El intérprete de "Stronger" ha hablado abiertamente de su diagnóstico de trastorno bipolar tipo I , condición que se agravó por una lesión cerebral no diagnosticada tras un accidente automovilístico en 2002 que no fue identificada correctamente hasta 2023.

La relaciones se han visto afectadan por ello. Su ex-esposa Kim Kardashian compartió en el pasado cómo sus momentos de inestabilidad afectaban el entorno familiar , lo que contribuyó a su divorcio en primer lugar.

Kim y Kanye West
Kim y Kanye West. (Mike Coppola/Getty Images)

Aunque su historia ha estado marcada por controversias, West enfatizó en que el apoyo de su esposa Bianca ha sido fundamental para que se convierta en una mejor persona. Juntos, han protagonizado algunos de los momentos más impactantes de la industria musical de los últimos años.

Publicidad

Las controversias protagonizadas por Kanye West y su esposa Bianca Censori

Desde que se casaron en una ceremonia privada en enero de 2023 , Kanye y Bianca se han convertido en una de las parejas más fotografiadas y comentadas de la música.

Sus apariciones en público han generado reacciones encontradas y especulaciones en redes sociales sobre "la realidad detrás de su relación".

67th Annual GRAMMY Awards - Arrivals
Kanye West y Bianca Censori (Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording A)

La radical transformación de Bianca Censori y su parecido con Kim Kardashian

El punto que más ha generado controversia fue la transformación física y estética de Bianca tras el inicio de su relación con el rapero. La australiana pasó de ser parte del equipo de diseño de Yeezy a convertirse en su musa con un estilo experimental y una mirada que el público califica como "robótica".

Además, su semejanza con Kim Kardashian generó polémica y desató el rumor de que Bianca estaba siendo obligada a cambiar su imagen para ser lo más parecida posible a la mamá de los hijos de Kanye.

kim-kardashian-bianca-censori.png
(Getty Images)

Las apariciones públicas semidesnuda de Bianca

Las llegadas de Censori a eventos, restaurantes o simples caminatas por la calle en looks casi desnudos se volvieron virales rápidamente.
.
En ciudades de Europa incluso llegaron a cuestionar si era legal y aceptable vestir de esa manera en espacios públicos. En internet, comenzaron a circular rumores de que Bianca representaba un proyecto artístico de Kanye sobre la humillación como un fetiche.

kanye-west-bianca-censori.png
(Getty Images)

Su momento íntimo en un taxi marino en Venecia

En 2023, la pareja fue fotografiada teniendo relaciones en un bote rentado en Venecia, una escena calificada como subida de tono y que "rompe los estándares del decoro público", de acuerdo con la policía italiana.

Kanye y Bianca fueron investigados por la policía debido por encuentro y sancionados por la compañía de renta de barcos en Venecia , quienes les prohibieron su uso de por vida.

Celebrity Sightings In Los Angeles - May 13, 2023
Kanye West y su esposa, Bianca Censori (Getty Images)

Más allá del ruido que generan, Kanye asegura que Bianca ha sido un motor en la creación de su nueva vida.

Publicidad

Tags

Kanye West

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad