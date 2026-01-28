A unos días de su concierto en la Plaza de Toros en la Ciudad de México, Kanye West hizo una declaración sobre sus momentos más oscuros y el papel que Bianca Censori, su actual esposa, ha jugado en la recuperación de su salud mental. Reconoció que gracias a ella se decidió a tomar tratamiento y enfrentar los desafíos de su condición.
El inesperado agradecimiento de Kanye West a su esposa Bianca Censori tras años de controversias
Bianca Censori ayudó a Kanye West a salir de la depresión
En una entrevista, Kanye admitió públicamente haber pasado por un "largo episodio maníaco" que afectó su comportamiento y admitió que su esposa fue clave para que reconociera la gravedad de su situación y buscara ayuda profesional.
"Mi esposa reconoció que estaba en un verdadero hoyo tras un cambio en mi medicación e intervino para que buscáramos el tratamiento adecuado", explicó Ye. Según el ex-esposo de Kim Kardashian, el episodio del que habla duró meses y contribuyó a que perdiera el contacto con la realidad durante el 2025. Este suceso terminó con él en un estado depresivo tan severo que su estabilidad emocional estaba en un alto riesgo. Fue entonces que Bianca insistió en que recibiera atención médica, lo que lo llevó a un centro de rehabilitación en Suiza y a un régimen médico que incluía medicamentos, terapia, ejercicio constante y nuevos hábitos saludables.
El intérprete de "Stronger" ha hablado abiertamente de su diagnóstico de trastorno bipolar tipo I , condición que se agravó por una lesión cerebral no diagnosticada tras un accidente automovilístico en 2002 que no fue identificada correctamente hasta 2023.
La relaciones se han visto afectadan por ello. Su ex-esposa Kim Kardashian compartió en el pasado cómo sus momentos de inestabilidad afectaban el entorno familiar , lo que contribuyó a su divorcio en primer lugar.
Aunque su historia ha estado marcada por controversias, West enfatizó en que el apoyo de su esposa Bianca ha sido fundamental para que se convierta en una mejor persona. Juntos, han protagonizado algunos de los momentos más impactantes de la industria musical de los últimos años.
Las controversias protagonizadas por Kanye West y su esposa Bianca Censori
Desde que se casaron en una ceremonia privada en enero de 2023 , Kanye y Bianca se han convertido en una de las parejas más fotografiadas y comentadas de la música.
Sus apariciones en público han generado reacciones encontradas y especulaciones en redes sociales sobre "la realidad detrás de su relación".
La radical transformación de Bianca Censori y su parecido con Kim Kardashian
El punto que más ha generado controversia fue la transformación física y estética de Bianca tras el inicio de su relación con el rapero. La australiana pasó de ser parte del equipo de diseño de Yeezy a convertirse en su musa con un estilo experimental y una mirada que el público califica como "robótica".
Además, su semejanza con Kim Kardashian generó polémica y desató el rumor de que Bianca estaba siendo obligada a cambiar su imagen para ser lo más parecida posible a la mamá de los hijos de Kanye.
Las apariciones públicas semidesnuda de Bianca
Las llegadas de Censori a eventos, restaurantes o simples caminatas por la calle en looks casi desnudos se volvieron virales rápidamente.
.
En ciudades de Europa incluso llegaron a cuestionar si era legal y aceptable vestir de esa manera en espacios públicos. En internet, comenzaron a circular rumores de que Bianca representaba un proyecto artístico de Kanye sobre la humillación como un fetiche.
Su momento íntimo en un taxi marino en Venecia
En 2023, la pareja fue fotografiada teniendo relaciones en un bote rentado en Venecia, una escena calificada como subida de tono y que "rompe los estándares del decoro público", de acuerdo con la policía italiana.
Kanye y Bianca fueron investigados por la policía debido por encuentro y sancionados por la compañía de renta de barcos en Venecia , quienes les prohibieron su uso de por vida.
Más allá del ruido que generan, Kanye asegura que Bianca ha sido un motor en la creación de su nueva vida.