El inesperado agradecimiento de Kanye West a su esposa Bianca Censori tras años de controversias

Bianca Censori ayudó a Kanye West a salir de la depresión

En una entrevista, Kanye admitió públicamente haber pasado por un "largo episodio maníaco" que afectó su comportamiento y admitió que su esposa fue clave para que reconociera la gravedad de su situación y buscara ayuda profesional.

"Mi esposa reconoció que estaba en un verdadero hoyo tras un cambio en mi medicación e intervino para que buscáramos el tratamiento adecuado", explicó Ye. Según el ex-esposo de Kim Kardashian, el episodio del que habla duró meses y contribuyó a que perdiera el contacto con la realidad durante el 2025. Este suceso terminó con él en un estado depresivo tan severo que su estabilidad emocional estaba en un alto riesgo. Fue entonces que Bianca insistió en que recibiera atención médica, lo que lo llevó a un centro de rehabilitación en Suiza y a un régimen médico que incluía medicamentos, terapia, ejercicio constante y nuevos hábitos saludables.

Kanye West y Bianca Censori (Shutterstock)

El intérprete de "Stronger" ha hablado abiertamente de su diagnóstico de trastorno bipolar tipo I , condición que se agravó por una lesión cerebral no diagnosticada tras un accidente automovilístico en 2002 que no fue identificada correctamente hasta 2023.

La relaciones se han visto afectadan por ello. Su ex-esposa Kim Kardashian compartió en el pasado cómo sus momentos de inestabilidad afectaban el entorno familiar , lo que contribuyó a su divorcio en primer lugar.

Kim y Kanye West. (Mike Coppola/Getty Images)

Aunque su historia ha estado marcada por controversias, West enfatizó en que el apoyo de su esposa Bianca ha sido fundamental para que se convierta en una mejor persona. Juntos, han protagonizado algunos de los momentos más impactantes de la industria musical de los últimos años.