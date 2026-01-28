¿Cuántos hijos tiene Marc Anthony y quiénes son?

Arianna Anthony

La hija mayor de Marc Anthony nació en 1994 de su relación con Debbie Rosado, con quien Marc tuvo una relación antes de alcanzar el nivel de fama internacional que tiene el día de hoy.

Aunque mantiene un perfil bajo, Arianna ha hablado en distintas ocasiones sobre el vínculo que tiene con su papá, construyendo una relación cercana con él y sus medios hermanos.

Alex Chase Muñiz

Además de sus hijos biológicos, Marc Anthony también es padre de Alex Chase Muñiz, a quien adoptó durante su relación con Debbie Rosado en los años 90. Alex ha formado parte de su familia desde el inicio de su relación con Debbie, de quien es hijo biológico.

Alex ha sido reconocido públicamente por Marc como uno de sus hijos y le dio su apellido legalmente desde 1994, al mismo tiempo que recibían a Arianna en sus vidas. Alex mantiene su vida muy privada, sin embargo, su hermano Cristian compartió una serie de fotos suyas en su Instagram en 2020 junto a la descripción "Mi hermano mayor Alex".

(Instagram: @cris_muniz_torres)

Cristian Marcus Muñiz

Nacido durante el matrimonio de Marc con Dayanara Torres, ex-Miss Universo, en 2001. Es el más grande de los tres hijos de ese matrimonio y también escogió el camino del entretenimiento como profesión: es una estrella de los videojuegos.

Estudió en la Universidad de Parsons en Nueva York y tiene una cuenta de ilustración en Instagram en la que comparte sus diseños de superhéroes y un poco de su relación con Kylie Jane Marco, su novia de casi siete años.

Ryan Adrian Muñiz

Ryan también es hijo de Marc y Dayanara (nació en 2003). El hijo de en medio ha demostrado interés por el modelaje, la moda y la música. Se mudó a Puerto Rico para conectar con la cultura de sus papás tras nacer y pasar su infancia en Estados Unidos.

Con 40,500 seguidores en Instagram y una gran pasión por construir su propio camino, Ryan tiene planes de destacar en las industrias creativas y poner a Puerto Rico en alto, siguiendo los pasos de sus papás.

(Instagram: @ry_muniz_torres)

Todos los hijos de Marc Anthony han demostrado tener una buena relación entre ellos, a pesar de tener diferentes madres.