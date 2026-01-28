Alaia Baldwin Aronow, la hermana mayor de la modelo Hailey Bieber, podría enfrentar hasta un año de cárcel tras ser formalmente acusada por un incidente ocurrido en febrero de 2024 en un club nocturno en Georgia, Estados Unidos.
Alaia Baldwin, hermana mayor de Hailey Bieber, enfrenta pena de cárcel tras cargos por agresión
Alaia Baldwin, de 33 años, fue acusada de cuatro delitos tras un altercado en un club en Georgia. Entre los cargos presentados, se encuentran agresión simple, asalto simple, agresión y allanamiento de morada, según documentos judiciales obtenidos por Page Six.
Los fiscales afirmaron que la hija mayor de Stephen Baldwin y Kennya Baldwin le arrojó un tampón a una mujer, arrancó un mechón de cabello del cuero cabelludo de otra víctima y golpeó a otra víctima en los genitales, informó el medio. De ser hallada culpable, podría cumplir una pena de hasta 12 meses de prisión.
Testigos y documentos aseguran que la situación escaló cuando, tras ser invitada a que abandonara el área de empleados, Aronow habría arrojado un objeto que provocó confrontación con el personal.
Tras permanecer bajo investigación por más de un año, la presentación formal de cargos reactivó el proceso legal.
¿Quién es Alaia Baldwin, la hermana mayor de Hailey Bieber?
Alaia Baldwin Aronow es la hermana mayor de Hailey Bieber y forma parte del clan Baldwin, una familia con fuerte presencia en el entretenimiento.
Es hija del actor Stephen Baldwin y de la diseñadora gráfica Kennya Deodato, y sobrina de Alec Baldwin. Aunque mantiene un perfil público más bajo que el de su hermana, su apellido la ha mantenido vinculada al mundo del espectáculo y bajo el interés público.
A diferencia de Hailey, que desarrolló una carrera como modelo, Alaia optó por un camino más discreto, con incursiones en el modelaje y proyectos personales alejados de los grandes reflectores.
Alaia está casada con Andrew Aronow, un productor y realizador estadounidense. La pareja contrajo matrimonio el 2 de septiembre de 2017 y desde entonces comparten una vida familiar junto con su hija, Iris Elle Aronow, nacida en 2020.