Alaia Baldwin, hermana mayor de Hailey Bieber, enfrenta pena de cárcel tras cargos por agresión

Alaia Baldwin, de 33 años, fue acusada de cuatro delitos tras un altercado en un club en Georgia. Entre los cargos presentados, se encuentran agresión simple, asalto simple, agresión y allanamiento de morada, según documentos judiciales obtenidos por Page Six.

Los fiscales afirmaron que la hija mayor de Stephen Baldwin y Kennya Baldwin le arrojó un tampón a una mujer, arrancó un mechón de cabello del cuero cabelludo de otra víctima y golpeó a otra víctima en los genitales, informó el medio. De ser hallada culpable, podría cumplir una pena de hasta 12 meses de prisión.

Alaia Baldwin. Hailey Bieber y su papá, Stephen Baldwin. (Getty Images)

Testigos y documentos aseguran que la situación escaló cuando, tras ser invitada a que abandonara el área de empleados, Aronow habría arrojado un objeto que provocó confrontación con el personal.

Tras permanecer bajo investigación por más de un año, la presentación formal de cargos reactivó el proceso legal.