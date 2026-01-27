Taylor Swift, cancelada por un mensaje de texto

Cancelan a Taylor Swift tras filtración de conversación privada

Blake Lively se encontraba en medio de un conflicto legal con el actor y director Justin Baldoni, derivado de desacuerdos profesionales y personales surgidos durante la producción de It end with us en la que ambos participaron. El pleito, que rápidamente escaló a la esfera mediática, colocó a Lively bajo un intenso escrutinio público y terminó involucrando de manera indirecta a personas cercanas a ella, entre ellas Taylor Swift. Fue en ese contexto de tensión, desgaste emocional y exposición constante que, en diciembre de 2024, Lively decidió ponerse en contacto con la cantante en medio de especulaciones sobre un posible distanciamiento entre ambas.

“Hola, solo quería saber cómo estás. No tengo una razón concreta para preguntar, pero no sé… sentí que debía hacerlo. ¿Está todo bien? Últimamente me he sentido como una mala amiga porque he sido un desastre, alguien muy triste que durante meses solo habló de su propia mi**da". Fuiste muy generosa, no solo por ser la persona clave que estuvo ahí para mí durante todo ese proceso, sino también por no reprocharme haber estado tan metida en ello. Aun así, sigo teniendo la sensación de que algo podría no estar bien", aseguró Blake en la conversación hecha pública como parte del juicio entre los actores.

Blake Lively en gala de It ends with us (Getty Images)

Swift, por su parte, confirmó que las cosas sí habían cambiado:

“No estás equivocada, pero tampoco es algo grave. Sí, ha habido mucho de todo el tema de Justin, pero he pasado por situaciones así antes y sé lo absorbentes que pueden ser. Es más bien que… y me siento muy mal diciendo esto porque tus mensajes han sido muy lindos en su intención, pero en los últimos… se sentía como si estuviera leyendo un correo corporativo masivo enviado a 200 empleados. Dijiste la palabra ‘nosotros’ como 18 veces. La verdad es que extraño a mi amiga oscura, la de siempre, la que me habla como ella misma, no como… una unidad plural”, añadió Swift.

Al día siguiente, Swift le envió a Lively el enlace a una nota de People con el titular: “Justin Baldoni revela que fue sexualmente traumatizado por una exnovia cuando ‘esperaba guardarse para el matrimonio’". Swift escribió: “Creo que este hijo de p**a sabe que algo se viene porque ya sacó su violín diminuto".

Semanas después, Swift le escribió a Lively: “Ganaste” y “Lo lograste”, mientras compartía un artículo que informaba que Baldoni había sido desvinculado de su agencia de representación.

“Nunca una cancelación se había revertido tan rápido”, escribió Swift, luego de decirle a Lively que “ayudó a muchísimas personas que ya no tendrán que pasar por esto nunca más”.

“Te amo muchísimo”, respondió Lively. “No estaría bien pasando por todo esto si no fuera por ti".