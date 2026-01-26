⁠La polémica Beckham sigue: Mel C declara que 'crió a su hija muy diferente en comparación con sus amigos'

¿Por qué Mel C decidió no hacer famosa a su hija Scarlett?

La cantante británica habló sobre por qué ha tomado decisiones muy distintas en la crianza de su propia hija, Scarlett Starr de 16 años; dijo sentirse "tan aliviada" por haberla mantenido fuera del ojo público desde que era bebé. "Es tan difícil vivir a la sombra de un padre que ha tenido éxito (...) La situación con Scarlett es que ella no está en el ojo público, tomé esa decisión consciente cuando era bebé", explicó Mel C al referirse a su elección de proteger la privacidad de su hija.

Mel reconoció que tiene amigos que "manejan las cosas de una manera muy diferente", pero hizo énfasis en que cada familia es distinta y que su decisión de mantener a su hija lejos de las cámaras fue algo que eligió conscientemente sin juzgar a otros. Su postura, aclaró, es el resultado de sus propias experiencias con la fama, además confesó que no se sentía cómoda tomando esa decisión por ella.

WIMBLEDON, ENGLAND - JULY 3: Melanie C with Pimm's, an Official Partner of Wimbledon, at the iconic "Pimm's on the Hill" on July 3, 2024 in Wimbledon, England.

En la misma entrevista, Mel C habló sobre el tipo de relación que mantiene con sus ex-compañeras de banda, con quienes tiene una amistad que "fluctúa con el tiempo" y no siempre son tan cercanas. Afirma mantener una relación especialmente cercana con Emma Bunton, ex-Baby Spice.