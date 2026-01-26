La polémica familiar que involucra a los Beckham, desatada por las declaraciones públicas de Brooklyn en contra de sus padres, ha atraído declaraciones por parte de amigos y conocidos de la familia. En una reciente entrevista, Melanie Chisholm, Sporty Spice de Spice Girls y amiga de Victoria Beckham, dio su propia opinión sobre la maternidad bajo los reflectores y cómo ella crió a su hija de una manera "completamente diferente a la de sus amigos".
La polémica Beckham sigue: Mel C declara que 'crió a su hija muy diferente en comparación con sus amigos'
¿Por qué Mel C decidió no hacer famosa a su hija Scarlett?
La cantante británica habló sobre por qué ha tomado decisiones muy distintas en la crianza de su propia hija, Scarlett Starr de 16 años; dijo sentirse "tan aliviada" por haberla mantenido fuera del ojo público desde que era bebé. "Es tan difícil vivir a la sombra de un padre que ha tenido éxito (...) La situación con Scarlett es que ella no está en el ojo público, tomé esa decisión consciente cuando era bebé", explicó Mel C al referirse a su elección de proteger la privacidad de su hija.
Mel reconoció que tiene amigos que "manejan las cosas de una manera muy diferente", pero hizo énfasis en que cada familia es distinta y que su decisión de mantener a su hija lejos de las cámaras fue algo que eligió conscientemente sin juzgar a otros. Su postura, aclaró, es el resultado de sus propias experiencias con la fama, además confesó que no se sentía cómoda tomando esa decisión por ella.
En la misma entrevista, Mel C habló sobre el tipo de relación que mantiene con sus ex-compañeras de banda, con quienes tiene una amistad que "fluctúa con el tiempo" y no siempre son tan cercanas. Afirma mantener una relación especialmente cercana con Emma Bunton, ex-Baby Spice.
Las Spice Girls son más amigas que nunca
Recientemente, Mel B celebró el cumpleaños número 50 de Emma Bunton junto a Victoria Beckham y Geri Halliwll-Horner (Ginger Spice) en un evento íntimo que reunió a la gran mayoría de las Spice Girls. El festejo fue realizado en Cotswolds, Inglaterra, el pasado 21 de enero.
Las popstars posaron juntas en una foto que compartió Victoria en su cuenta de Instagram con el mensaje "Feliz cumpleaños al alma más hermosa", a lo que su esposo David comentó "Esto me hizo feliz, puedo imaginar cómo se sienten los fans de las Spice Girls".
La única Spice Girl que no estuvo presente en la imagen fue Mel B (Scary Spice), aunque desde la distancia envió un mensaje en video en el que celebró los años de amistad y su historia compartida como compañeras de banda.
Esta reunión fue especialmente significativa por los momentos de tensión familiar que vive Victoria tras las declaraciones de su hijo Brooklyn Beckham sobre la "manipulación mediática que sus papás ejercen e interfieren con su vida personal y matrimonio con Nicola Peltz".
Las Spice Girls continúan mostrando su apoyo a Victoria a través de redes sociales.