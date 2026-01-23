Julio Iglesias publica conversaciones con las mujeres que lo acusan de agresión sexual

El artista de 82 años compartió este jueves en su cuenta de Instagram capturas de conversaciones que, según él, recibió de las dos extrabajadoras que lo acusan por presuntos delitos como agresión sexual, acoso y trata de personas mientras laboraban para él en 2021 en sus residencias de Punta Cana y Bahamas.

Julio Iglesias sostiene que esos mensajes, en los que las mujeres se dirigen a él con un tono cordial o afectuoso, demuestran que las acusaciones carecen de fundamento.

Julio Iglesias comparte supuestos mensajes de mujeres que lo acusan de agresión sexual. (Instagram)

En un comunicado difundido junto con las capturas, Julio Iglesias afirmó que la decisión de publicar los mensajes responde a que “la Fiscalía española no le permitió personarse en las diligencias preprocesales” del caso, lo que, a su juicio, le impide ejercer plenamente su derecho a la defensa y conocer formalmente el contenido de las denuncias.

El cantante sostuvo que esta era “la única vía” para manifestar su versión de los hechos ante lo que considera una campaña de desinformación.

Entre los mensajes publicados se incluyen textos en los que una de las mujeres se refiere a Iglesias como “profesor” y le manda saludos afectuosos o deseos de una buena noche, mientras que en otras capturas se leen expresiones de cariño o saludos cordiales fechados incluso años después de los supuestos hechos. Iglesias sostiene que estas comunicaciones son inconsistentes con las denuncias que se han difundido