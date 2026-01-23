Julio Iglesias generó una nueva polémica en medio de las recientes acusaciones en su contra al hacer públicos en redes sociales supuestos mensajes de WhatsApp de dos mujeres que lo denunciaron, con el objetivo de cuestionar la veracidad de sus testimonios y defender su reputación.
Julio Iglesias publica conversaciones con las mujeres que lo acusan de agresión sexual
El artista de 82 años compartió este jueves en su cuenta de Instagram capturas de conversaciones que, según él, recibió de las dos extrabajadoras que lo acusan por presuntos delitos como agresión sexual, acoso y trata de personas mientras laboraban para él en 2021 en sus residencias de Punta Cana y Bahamas.
Julio Iglesias sostiene que esos mensajes, en los que las mujeres se dirigen a él con un tono cordial o afectuoso, demuestran que las acusaciones carecen de fundamento.
En un comunicado difundido junto con las capturas, Julio Iglesias afirmó que la decisión de publicar los mensajes responde a que “la Fiscalía española no le permitió personarse en las diligencias preprocesales” del caso, lo que, a su juicio, le impide ejercer plenamente su derecho a la defensa y conocer formalmente el contenido de las denuncias.
El cantante sostuvo que esta era “la única vía” para manifestar su versión de los hechos ante lo que considera una campaña de desinformación.
Entre los mensajes publicados se incluyen textos en los que una de las mujeres se refiere a Iglesias como “profesor” y le manda saludos afectuosos o deseos de una buena noche, mientras que en otras capturas se leen expresiones de cariño o saludos cordiales fechados incluso años después de los supuestos hechos. Iglesias sostiene que estas comunicaciones son inconsistentes con las denuncias que se han difundido
Las acusaciones contra Julio Iglesias
Las denuncias en contra del cantante se hicieron públicas a principios de enero tras una investigación periodística internacional, en la que dos exempleadas, una fisioterapeuta y una trabajadora del hogar, relataron supuestos patrones de conducta inadecuada durante su tiempo trabajando para Iglesias en 2021.
El cantante ha negado categóricamente dichas acusaciones, calificándolas de “absolutamente falsas” y expresando su rechazo en mensajes públicos anteriores.
Aunque no existe aún un proceso judicial formal abierto en España en contra de Iglesias, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha iniciado el proceso para determinar si tiene competencia sobre el caso.