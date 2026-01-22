Travis Scott revela cómo es su relación con Kylie Jenner como padres de Stormi y Aire

La prioridad de Travis y Kylie es la buena crianza de Stormi y Aire

En una entrevista reciente, Travis admitió que la paternidad ha cambiado profundamente su vida, obligándolo a dejar atrás comportamientos impulsivos para centrarse en la seguridad, rutina y un buen ejemplo para darle a sus hijos. Menciona que, a pesar de que anteriormente su vida giraba más alrededor del caos, ya no puede hacer muchas de las locuras que hacía antes, pues su prioridad está en ser un buen padre.

El rapero también ha destacado el intelecto y la creatividad de sus hijos, especialmente de Aire, quien parece haber sido dotado con un gran sentido de la curiosidad como herencia de su papá. Travis relata una visita a Disney Imagineering, la rama de Disney que se encarga del diseño y construcción de los parques de Disney alrededor del mundo, donde Aire mostró una gran fascinación por la tecnología y los robots. Pero cabe destacar que, más allá de su impresión, Travis no permite que utilicen inteligencia artificial en su casa, pues prefiere que aprendan a convivir con el mundo físico y maximicen su desarrollo cognitivo antes de dejarse llevar por las nuevas tecnologías y formas de vivir.

Travis Scott, Stormi Webster y Kylie Jenner. (Tommaso Boddi/Getty Images for Netflix)

Por su parte, Kylie también ha hablado abiertamente sobre el futuro que sueña para su hija mayor Stormi. Desde que nació, la fundadora de Kylie Cosmetics ha dicho que tiene la ilusión de que Stormi incursione en el mundo de los negocios al igual que ella, e incluso que un día pueda heredarle su icónica empresa de maquillaje valuada en alrededor de $1.2 mil millones de dólares.

Su objetivo es pasar su arduo trabajo de generación en generación, y que la empresa se quede en la familia. Y para lograrlo, se ha esforzado en mostrarle a Stormi cómo divertirse con el maquillaje, como ha compartido en sus redes sociales en múltiples ocasiones.

Con visitas a backstage de eventos de moda de la mano de su mamá y a los conciertos de su papá, los herederos Webster tienen el camino abierto a formar parte de cualquier industria a la que decidan sumarse, pues tienen el apoyo de sus padres para permitirles desarrollarse a pesar de las expectativas que tienen para sus futuros.

Kylie Jenner ha declarado en más de una ocasión que su mayor prioridad es cuidar de sus hijos Stormi y Aire. (Instagram - @kyliejenner)

El método de crianza de los Jenner-Scott hace mucho hincapié en la disciplina, pero dejando espacio para el cariño que Kylie disfruta presumir en su cuenta de Instagram.