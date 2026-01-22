Harry Styles confirma conciertos en el Estadio GNP Seguros de CDMX y fechas de venta de boletos

Harry Styles confirma conciertos en el Estadio GNP Seguros de CDMX

Tras casi cuatro años de espera desde su último material Harry’s House, el cantante británico Harry Styles vuelve a la escena musical con su cuarto álbum de estudio, titulado Kiss All the Time. Disco, Occasionally., que se lanzará a nivel mundial el próximo 6 de marzo.

El proyecto, con 12 canciones producidas junto a su colaborador Kid Harpoon, marca el regreso de Styles a la música pop tras una pausa prolongada que generó gran expectativa entre sus seguidores.

Harry Styles regresa a la Ciudad de México. (Ocesa)

En este contexto de regreso, Harry Styles confirmó que llegará a México con dos conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, programados para el miércoles 31 de julio y el jueves 1 de agosto de 2026, como parte de su gira Together, Together.

Estos shows representan una de las oportunidades más esperadas para que sus seguidores experimenten en vivo el sonido renovado del británico.