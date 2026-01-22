Harry Styles confirma conciertos en el Estadio GNP Seguros de CDMX y fechas de venta de boletos

El cantante británico Harry Styles, una de las figuras más importantes del pop contemporáneo, anunció su llegada a México con dos conciertos en el Estadio GNP Seguros de la capital.
Las presentaciones forman parte de su espectáculo titulado Together, Together y representan una de las fechas más esperadas por sus seguidores en el país.
Harry Styles confirma conciertos en el Estadio GNP Seguros de CDMX
Tras casi cuatro años de espera desde su último material Harry’s House, el cantante británico Harry Styles vuelve a la escena musical con su cuarto álbum de estudio, titulado Kiss All the Time. Disco, Occasionally., que se lanzará a nivel mundial el próximo 6 de marzo.
El proyecto, con 12 canciones producidas junto a su colaborador Kid Harpoon, marca el regreso de Styles a la música pop tras una pausa prolongada que generó gran expectativa entre sus seguidores.
En este contexto de regreso, Harry Styles confirmó que llegará a México con dos conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, programados para el miércoles 31 de julio y el jueves 1 de agosto de 2026, como parte de su gira Together, Together.
Estos shows representan una de las oportunidades más esperadas para que sus seguidores experimenten en vivo el sonido renovado del británico.
Fechas de la preventa para los conciertos de Harry Styles en la Ciudad de México
Los boletos se pondrán a la venta a través de Ticketmaster y en las taquillas del estadio, con una preventa Banamex el 28 de enero y una venta general el 29 de enero. Hasta ahora, los precios oficiales aún no han sido confirmados.
Fechas de las preventas: Venta Beyond: 26 de Enero 9:00 AM Preventa Priority: 27 de Enero 9:00 AM Preventa Banamex: 28 de Enero 11:00 AM Venta General: 29 de Enero 11:00 AM