Carín León pospone conciertos tras ser diagnosticado con dengue

El diagnóstico de Carín León por dengue causó preocupación entre sus seguidores, ya que esta es una enfermedad viral que de no ser atendida puede llegar a complicarse, razón por la que Carín León debe mantener reposo absoluto y un seguimiento médico.

Sin embargo, el hecho de que Carín León ya haya anunciado fechas para reprogramar sus conciertos en tan solo dos semanas también ha tranquilizado a sus seguidores.

Este fue el comunicado que Carín León publicó a través de sus redes sociales. (Instagram - @carinleonoficial)

¿Cuáles son las nuevas fechas para los conciertos de Carín León?

En el mismo comunicado que compartió en su cuenta de Instagram, Carín León informó que las nuevas fechas de sus conciertos serán el 5 y 6 de febrero para reemplazar las presentaciones del 22 y 23 de enero respectivamente.

Todos aquellos que tengan boletos para sus presentaciones de enero podrán asistir a las reprogramaciones de febrero en el día que les corresponda: 22 de enero – 5 de febrero y 23 de enero – 6 de febrero.

Carín León regresará a León en febrero para reponer los conciertos de enero. (Getty Images)

El mensaje firmado por el management de Carín León también agradeció al público por comprender este cambio de fechas a pesar de que haya sido anunciado con solamente un día de anticipación.

También agregaron que la decisión fue tomada poniendo como prioridad la salud de Carín León y su recuperación del dengue, así como la calidad del show que el artista podrá entregar en las fechas reprogramadas.