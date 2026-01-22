Carín León anunció a través de su cuenta de Instagram que por motivos de salud tendrá que posponer sus presentaciones en el Palenque de la Feria de León que estaban programadas para hoy 22 y mañana 23 de enero, después de que fuera diagnosticado con dengue.
Carín León pospone conciertos tras ser diagnosticado con dengue
El diagnóstico de Carín León por dengue causó preocupación entre sus seguidores, ya que esta es una enfermedad viral que de no ser atendida puede llegar a complicarse, razón por la que Carín León debe mantener reposo absoluto y un seguimiento médico.
Sin embargo, el hecho de que Carín León ya haya anunciado fechas para reprogramar sus conciertos en tan solo dos semanas también ha tranquilizado a sus seguidores.
¿Cuáles son las nuevas fechas para los conciertos de Carín León?
En el mismo comunicado que compartió en su cuenta de Instagram, Carín León informó que las nuevas fechas de sus conciertos serán el 5 y 6 de febrero para reemplazar las presentaciones del 22 y 23 de enero respectivamente.
Todos aquellos que tengan boletos para sus presentaciones de enero podrán asistir a las reprogramaciones de febrero en el día que les corresponda: 22 de enero – 5 de febrero y 23 de enero – 6 de febrero.
El mensaje firmado por el management de Carín León también agradeció al público por comprender este cambio de fechas a pesar de que haya sido anunciado con solamente un día de anticipación.
También agregaron que la decisión fue tomada poniendo como prioridad la salud de Carín León y su recuperación del dengue, así como la calidad del show que el artista podrá entregar en las fechas reprogramadas.
El tour de Carín León por México
Las presentaciones pospuestas de Carín León en el Palenque de la Feria de León pertenecen a su tour por México Carín León De Sonora Para el Mundo. Como parte de esta gira, Carín León ya se presentó en Monterrey y Arandas, Jalisco.
El siguiente destino de Carín León será el Palenque de la Feria de León en sus fechas reprogramadas y le seguirán Hermosillo (14 y 15 de marzo), Mérida (19 de marzo), Cancún (20 de marzo), La Paz (27 de marzo), Los Cabos (28 de marzo), Torreón (1 de mayo), Saltillo (2 de mayo) y Acapulco (1 de agosto).
Además del cartel del tour, en una publicación de Instagram Carín León agregó este mensaje: “Mi gente, les dejo las próximas fechas confirmadas en este 2026. Pronto anunciamos más pero para que se vayan preparando, la venta inicia el próximo viernes. Pendientes de dónde comprar y todo, se los iré compartiendo! Gracias a todos!”.
Carín León, el primer latino en presentarse en The Sphere en Las Vegas
Terminando su gira por México, Carín León finalmente se presentará en Las Vegas Sphere. El cantante mexicano dará un total de siete conciertos el 4, 5, 6, 10, 11, 12 y 13 de septiembre. Los boletos para los conciertos de Carín León en la Sphere ya se encuentran a la venta.
Con estos conciertos Carín León hará historia al convertirse no solo en el primer mexicano en presentarse dentro la Esfera de Las Vegas, sino en el primer artista latino que consigue tener una residencia en el recinto. Otros artistas que se han presentado en la Esfera han sido U2, quienes inauguraron el lugar con su residencia Achtung Baby, las bandas de rock Phish y Dead & Company, los djs Anyma e incluso los Backstreet Boys.
Hasta el momento no se han dado más detalles sobre el estado de salud de Carín León, por lo que sus seguidores continúan esperando una actualización por parte del artista o de su equipo.